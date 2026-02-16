Supertaurės finalas vos netapo tragedija – per „Kauno Žalgirio“ triumfą užsidegė maniežas

Rungtynių pradžioje žalgiriečiams teko gintis nuo varžovų atakų, kadangi „Panevėžys“ perėmė kamuolio kontrolę. Tiesa, Tomas Švedkauskas darbo neturėjo.
„Kauno Žalgirio“ futbolininkai savo ruožtu ieškojo galimybių kontratakose, o vėliau ir perėmė kamuolio kontrolę. Tiesa, kaip ir varžovai, ilgą laiką sukurti progų kauniečiai nesugebėjo.
Viena iš atakų kėlinio viduryje galiausiai virto įvarčiu. Po Joriso Moutachy perdavimo į baudos aikštelę įvarčiu pasižymėjo „Kauno Žalgirio“ puolėjas Davis Ikauniekas.
Praleidę įvartį panevėžiečiai vėl suaktyvino veiksmus puolime ir net pelnė du įvarčius, tačiau abu jie nebuvo įskaityti.
Pirmoje rungtynių pusėje dar vieną savo šansą turėjo D.Ikauniekas, tačiau paskutinę akimirką jį sustabdė varžovų gynėjai.
57-ąją minutę Damjanas Pavlovičius surengė fantastišką reidą, atliko perdavimą į baudos aikštelę, tačiau ten Amine’as Benchaibas pataikė į vartininką.
63-ąją minutę po kampinio progą turėjo „Panevėžys“, tačiau praktiškai nuo linijos kamuolį išmušė „Kauno Žalgirio“ gynėjas.
Netrukus puikios progos neišnaudojo ir po keitimo aikštėje pasirodęs Motiejus Burba, kuris po idealaus Grato Sirgėdo perdavimo taip pat smūgiavo į vartininką.
Dar vieną tolimą smūgį į vartų plotą atliko Fabienas Ourega, o likus porai minučių iki pagrindinio laiko pabaigos Valdas Paulauskas sudrebino varžovų vartų konstrukciją.
Per likusį laiką kauniečiai neišnaudojo savo progų, tačiau neleido pasižymėti varžovams ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo LFF Supertaurės trofėjų.
Tačiau šventimas vos netapo tragedija: besidžiaugę savo komandos sėkme, kauniečių sirgaliai Marijampolės stadione uždegė keliasdešimt fajerių. Numetus juos į kampą, pastarieji dar labiau pradėjo degti ir galiausiai prasidėjo rimtas gaisras. Jį gesinti puolė maniežo darbuotojai gesintuvais.
Netrukus į maniežą atvyko iškviesti ugniagesiai. Jie pareikalavo, kad visi rungtynes stebėję žiūrovai paliktų maniežą. Tačiau apdovanojimai nebuvo atšaukti, tik vyko greičiau, o patys futbolininkai jautė stiprų dūmų kvapą.