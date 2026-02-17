„Barcelona“ pralaimėjo ir prarado pirmąją vietą Ispanijos čempionate

Antrame kėlinyje 59 min. Pau Cubarsi pasižymėjo ir išvedė „Barceloną“ į priekį 1:0.
Tačiau tai ilgai nesitęsė – po 2 min. Thomas Lemaras tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Baigiantis dvikovai – 86 min. – Franas Beltranas pasinaudojęs sumaištimi ir pasiuntė kamuolį į vartus bei persvėrė rezultatą „Girona“ naudai 2:1.
„Barcelona“ po 24 mačų turi 58 taškus ir dabar rikiuojasi antroje „La Liga“ turnyrinės lentelės vietoje bei nuo lyderiu tapusio Madrido „Real“ atsilieka 2 taškais.
Tuo tarpu „Girona“ su 29 taškais žengia dvylikta.