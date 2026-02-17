SportasFutbolas

„Barcelona“ pralaimėjo ir prarado pirmąją vietą Ispanijos čempionate

2026 m. vasario 17 d. 00:53
Lrytas.lt
Katalonų „Barcelona“ komanda Ispanijos futbolo pirmenybėse prarado lyderio poziciją. Titulą ginantis klubas išvykos 1:2 nusileido vidutiniokams „Girona“ futbolininkams. Lamine‘ui Yamaliui pirmame kėlinyje, per teisėjo pridėtą laiką, nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio – kamuolys atsitrenkė į virpstą.
Antrame kėlinyje 59 min. Pau Cubarsi pasižymėjo ir išvedė „Barceloną“ į priekį 1:0.
Tačiau tai ilgai nesitęsė – po 2 min. Thomas Lemaras tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Baigiantis dvikovai – 86 min. – Franas Beltranas pasinaudojęs sumaištimi ir pasiuntė kamuolį į vartus bei persvėrė rezultatą „Girona“ naudai 2:1.
„Barcelona“ po 24 mačų turi 58 taškus ir dabar rikiuojasi antroje „La Liga“ turnyrinės lentelės vietoje bei nuo lyderiu tapusio Madrido „Real“ atsilieka 2 taškais.
Tuo tarpu „Girona“ su 29 taškais žengia dvylikta.
BarcelonaGironaIspanijos futbolo lyga

