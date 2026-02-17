A. Tapinas pristatė pagrindinius „Žalgirio“ tikslus

Žalgiriečiai šeštadienį 14.15 val. Vilniuje, „Sportimos“ manieže žais sezono atidarymo rungtynes prieš Telšių „Džiugą“.
A. Tapinas paskelbė, jog „žiūrovų skaičius šiemet yra „Žalgirio“ alfa ir omega, pagrindinis tikslas, gralis“. Klubo prezidentas tikisi 2500 žiūrovų vidurkio per TOPlygos rungtynes.
Rašydamas apie komandos tikslus savo „Substack“ platformoje A. Tapinas teigė, jog viliasi išvysti „Žalgirio“ komandą Europinio turnyro grupių etape.
„Prasidėjus treniruotėms Rolandas [Džiaukštas] ir Mindaugas [Kasperūnas] apie tikslus kalbėjo aptakiai – sieksime aukščiausių tikslų. Aš puikiai juos suprantu, tikrai yra geriau atsargiau negu plėšytis marškinius.
Bet aš ne treneris ir žinau, kad žaliai balti Vilniuje dėl antros vietos nežaidžia.
„Žalgirio“ tikslas yra susigrąžinti čempionų taurę į Vilnių. O kad nereikėtų pilti šampano tik į vieną taurę, tai dar šalia turėti ir LFF taurę.“
Taip, visi futbolo specialistai ir lažybininkai favoritais laiko dabartinius čempionus – „Kauno Žalgirį“. Ir gerai – spaudimas jiems didesnis, kiekvienas prarastas taškas skaudesnis. O kas yra kas, pamatysime jau per Velykas, kai kauniečiai atvažiuos pas mus į svečius.
Startuojant ne nuo Čempionų lygos atrankos, kelias Europoje yra sudėtingesnis, bet pasiekti trečią Konferencijų lygos etapą būtų sveikas, realistiškas tikslas, kuris dovanotų tris įdomias namų rungtynes ir solidų finansinį papildymą, kuris keliautų į kitų metų biudžetą“, – komandos tikslus įgarsino A. Tapinas.
Vilniaus ŽalgirisAndrius TapinasA lyga
