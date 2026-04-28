Čempionų lygos pusfinalio desertas: PSG – „Bayern“

Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
„Bayern“ į priekį išsiveržė jau 17-ąją minutę, kuomet Luisas Diazas baudos aikštelėje išprovokavo 11 metrų baudinį, o Harry Kane’as jį sėkmingai realizavo.
Ilgai bavarai džiaugtis negalėjo, kadangi jau 24-ąją minutę Khvicha Kvarachelia kairiuoju kraštu įsiveržęs į baudos aikštelę pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą.
33-ąją minutę jau PSG veržėsi į priekį. Po Ousmane‘o Dembele pakelto kampinio Joao Nevesas pirmasis suskubo prie kamuolio ir pelnė įvartį su galva.
41-ąją minutę rezultatas vėl tapo lygus. Michaelis Olise aikštės viduriu atliko reidą link baudos aikštelės ir nesulaukęs rimtesnio pasipriešinimo atliko galingą smūgį į vartų viršų.
Jau per pridėtą laiką krito penktasis rungtynių įvartis. Alphonso Daviesas baudos aikštelėje gindamasis sužaidė ranka ir po VAR peržiūros teisėjas paskyrė 11 metrų baudinį į svečių vartus. Baudinį galingu smūgiu į dešinį kampą sėkmingai realizavo O. Dembele.
Tiesa, rezultatas po pirmojo kėlinio galėjo būti dar įspūdingesnis, tačiau M. Olise ir O. Dembele išbėgę vieni prieš vartininkus nesugebėjo pelnyti įvarčių.
PSG pirmajame atkrintamųjų etape 5:4 įveikė „Monaco“, aštuntfinalyje 8:2 susitvarkė su Londono „Chelsea“, o ketvirtfinalyje 4:0 įveikė „Liverpool“.
„Bayern“ atkrintamąsias varžybas pradėjo nuo aštuntfinalio etape, kuriame 10:2 įveikė „Atalanta“, o ketvirtfinalyje 6:4 įveikė Madrido „Real“.
Atsakomosios rungtynės bus žaidžiamos gegužės 6 dieną.
Miuncheno BayernPSGParis Saint Germain
Rodyti daugiau žymių