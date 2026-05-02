SportasFutbolas

Gyvena savo pasaulyje? FIFA vadovas pabandė sutaikyti Izraelio ir Palestinos vadovus

2026 m. gegužės 2 d. 15:03
Lrytas.lt
FIFA vadovo Gianni Infantino bandymas „sutaikyti“ Izraelio ir Palestinos futbolo atstovus baigėsi absurdišku ir nejaukiu momentu.
Daugiau nuotraukų (1)
G. Infantino 76-ojo FIFA kongreso pabaigoje Vankuveryje pasikvietė Palestinos futbolo asociacijos prezidentą Jibrilą Rajoubą ir Izraelio futbolo asociacijos viceprezidentą Basimą Sheikhą Sulimaną į sceną.
FIFA prezidentas išreiškė norą, jog Izraelio ir Palestinos atstovai paspaustų rankas vienas kitam, tačiau J. Rajoubas griežtai atsisakė tai daryti ir pradėjo savo monologą, kurį G. Infantino akimirksniu nutraukė.
J. Rajoubas paspaudęs ranką FIFA prezidentui pasišalino nuo scenos ir tuomet G. Infantino apsikabino B. Sheikhą Sulimaną.
Susiję straipsniai
Ruošiamas planas, kaip Italija gali dalyvauti pasaulio futbolo čempionate

Ruošiamas planas, kaip Italija gali dalyvauti pasaulio futbolo čempionate

G. Infantino: Iranas dalyvaus Pasaulio futbolo čempionate

G. Infantino: Iranas dalyvaus Pasaulio futbolo čempionate

FIFA prezidentas palaiko rusus: „Mes tai turime padaryti“

FIFA prezidentas palaiko rusus: „Mes tai turime padaryti“

„Mes dirbsime kartu, prezidente Rajoubai, viceprezidente Sulimanai. Dirbkime kartu, kad suteiktume vilties vaikams. Tai sudėtingi klausimai“, – pareiškė FIFA prezidentas.
Vaizdo įrašas akimirksniu išplito internete. Internautai negalėjo patikėti tokiu G. Infantino bandymu „sutaikyti“ abiejų šalių atstovus ir mąstė, kiek daug FIFA vadovas yra atitrūkęs nuo realaus pasaulio.
Praėjusiais metais įteikė pirmąjį FIFA „Taikos prizą“ JAV prezidentui Donaldui Trumpui, už ką irgi sulaukė nemažai kritikos.
Kongreso metu G. Infantino pareiškė, jog dar kartą sieks FIFA prezidento vardo. Manoma, jog šveicaras rinkimuose nesulauks pasipriešinimo.
FIFAGianni InfantinoIzraelis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.