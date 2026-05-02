Gyvena savo pasaulyje? FIFA vadovas pabandė sutaikyti Izraelio ir Palestinos vadovus

G. Infantino 76-ojo FIFA kongreso pabaigoje Vankuveryje pasikvietė Palestinos futbolo asociacijos prezidentą Jibrilą Rajoubą ir Izraelio futbolo asociacijos viceprezidentą Basimą Sheikhą Sulimaną į sceną.
FIFA prezidentas išreiškė norą, jog Izraelio ir Palestinos atstovai paspaustų rankas vienas kitam, tačiau J. Rajoubas griežtai atsisakė tai daryti ir pradėjo savo monologą, kurį G. Infantino akimirksniu nutraukė.
J. Rajoubas paspaudęs ranką FIFA prezidentui pasišalino nuo scenos ir tuomet G. Infantino apsikabino B. Sheikhą Sulimaną.
„Mes dirbsime kartu, prezidente Rajoubai, viceprezidente Sulimanai. Dirbkime kartu, kad suteiktume vilties vaikams. Tai sudėtingi klausimai“, – pareiškė FIFA prezidentas.
Vaizdo įrašas akimirksniu išplito internete. Internautai negalėjo patikėti tokiu G. Infantino bandymu „sutaikyti“ abiejų šalių atstovus ir mąstė, kiek daug FIFA vadovas yra atitrūkęs nuo realaus pasaulio.
Praėjusiais metais įteikė pirmąjį FIFA „Taikos prizą“ JAV prezidentui Donaldui Trumpui, už ką irgi sulaukė nemažai kritikos.
Kongreso metu G. Infantino pareiškė, jog dar kartą sieks FIFA prezidento vardo. Manoma, jog šveicaras rinkimuose nesulauks pasipriešinimo.
