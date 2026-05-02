P. Guardiola juokaudamas įvertino PSG ir „Bayern“ akistatą: „Šūdini žaidėjai“

2026 m. gegužės 2 d. 19:50
Lrytas.lt
Nors Paryžiaus „Saint Germain“ ir Miuncheno „Bayern“ rungtynės vyko antradienį, tačiau apie jas visi kalba be sustojimo visą savaitę. Ne išimtis ir „Manchester City“ treneris Pepas Guardiola.
Antradienį UEFA čempionų lygos pusfinalyje PSG 5:4 įveikė „Bayern“ ekipą, o futbolo sirgaliai pradėjo diskutuoti ar tai buvo geriausios futbolo rungtynės istorijoje.
Dar prieš prasidedant rungtynėms visi teigė, jog šias rungtynes stebėti būtina, tačiau kai kurie pasirinko jų nestebėti tiesiogiai.
„Manchester City“ strategas P. Guardiola buvo užfiksuotas stebintis trečios pagal pajėgumą Anglijos lygos rungtynes tarp „Stockport County“ ir „Port Vale“.
Strategas nusprendė paaiškinti, kodėl praleido PSG ir „Bayern“ rungtynes.
„Dieną prieš tai pamačiau kalendorių, PSG ir „Bayern Munich“ rungtynes ​​ir pagalvojau: „O, kokios katastrofiškos rungtynės“. Treneriai nėra geri – Luisas [Enrique] ir Vini [Vincentas Kompany]. Tikrai šūdini žaidėjai, tad... Esu įsimylėjęs Anglijos futbolą ir nusprendžiau vykti į Stokportą“, – juokavo P. Guardiola.
Visgi vėliau P. Guardiola pateikė kiek rimtesnį atsakymą.
„Tai puiku. Apie tai ir yra futbolas. Mes nesame vienodi. Kiekvienas turi savo stilių. Tai buvo geros rungtynės. Madrido „Atletico“ ir Londono „Arsenal“ rungtynės taip pat buvo geros. Žinoma, kai pusfinalyje pelnai devynis įvarčius, tai yra fantastiška. Futbolą reikia priimti įvairiai“, – kalbėjo „Manchester City“ strategas.
