SportasFutbolas

„Banga“ sutriuškino bankrutuojančius „Riterius“ ir pratęsė nepralaimėtų rungtynių seriją

2026 m. gegužės 5 d. 22:14
Gargždų „Banga“ nepralaimėtų mačų seriją Toplygoje pratęsė iki šešių. 12-ajame ture Davido Afonso treniruojama komanda svečiuose 4:0 (2:0) palaužė Vilniaus „Riterius“.
Daugiau nuotraukų (1)
„Banga“ susitikimą pradėjo aktyviai ir neužtruko su pelnytu įvarčiu. Pro šalį kartą smūgiavęs Kofi Asare 12-ąją minutę sulaukė Roko Filipavičius perdavimo bei pergudravo Simone Moschiną.
Vėliau dvikovos tempas kiek krito, tačiau gargždiškiai antrą įvartį pelnė pozicinės atakos metu. 38-ąją minutę Valdas Antužis atmetė kamuolį atgal Sidui Praleikai, šis pasižymėjo sėkmingu tolimu smūgiu.
Antrasis kėlinys klostėsi ramiau, „Riterių“ gretose po daugiau nei dviejų mėnesių pauzės į rikiuotę sugrįžo Egidijus Vaitkūnas. Vis dėlto 85-ąją bei 90-ąją minutę Gargždų ekipa įtvirtino pranašumą, kai fantastišku įvarčiu pasižymėjo Vaidas Madgušauskas bei taiklių smūgių sąskaitą Toplygoje atsidarė Matas Ambrazaitis.
Susiję straipsniai
Taškus praradęs „Kauno Žalgiris“ paskutinėmis minutėmis paleido pergalę

Taškus praradęs „Kauno Žalgiris“ paskutinėmis minutėmis paleido pergalę

Toplygos turo anonsas: įsibėgėja intensyviausias sezono mėnuo

Toplygos turo anonsas: įsibėgėja intensyviausias sezono mėnuo

Toplygos turo apžvalga: dvi dramatiškos atomazgos ir šiauliečių proveržis

Toplygos turo apžvalga: dvi dramatiškos atomazgos ir šiauliečių proveržis

„Banga“ bent jau kol kas su 18 taškų pakilo į 4-ąją vietą, „Riteriai“ lieka su 3 taškais.
Gargždų BangaVilniaus RiteriaiToplyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.