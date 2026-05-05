„Banga“ sutriuškino bankrutuojančius „Riterius“ ir pratęsė nepralaimėtų rungtynių seriją

„Banga“ susitikimą pradėjo aktyviai ir neužtruko su pelnytu įvarčiu. Pro šalį kartą smūgiavęs Kofi Asare 12-ąją minutę sulaukė Roko Filipavičius perdavimo bei pergudravo Simone Moschiną.
Vėliau dvikovos tempas kiek krito, tačiau gargždiškiai antrą įvartį pelnė pozicinės atakos metu. 38-ąją minutę Valdas Antužis atmetė kamuolį atgal Sidui Praleikai, šis pasižymėjo sėkmingu tolimu smūgiu.
Antrasis kėlinys klostėsi ramiau, „Riterių“ gretose po daugiau nei dviejų mėnesių pauzės į rikiuotę sugrįžo Egidijus Vaitkūnas. Vis dėlto 85-ąją bei 90-ąją minutę Gargždų ekipa įtvirtino pranašumą, kai fantastišku įvarčiu pasižymėjo Vaidas Madgušauskas bei taiklių smūgių sąskaitą Toplygoje atsidarė Matas Ambrazaitis.
Susiję straipsniai
„Banga“ bent jau kol kas su 18 taškų pakilo į 4-ąją vietą, „Riteriai“ lieka su 3 taškais.