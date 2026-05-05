„Everton" atvėrė kelią „Arsenal" ekipai į Anglijos čempionato sostą

2026 m. gegužės 5 d. 00:16
Dovaną, kurios nesitikėjo – taip būtų galima pavadinti Liverpulio „Everton“ ekipos lygiąsias 3:3 (0:1) su „Manchester City“ klubu. Turnyrinės lentelės viduryje esantis Liverpulio klubas sugebėjo pasipriešinti dėl aukso kovojančiam ir iki pirmadienio teoriškai pirmuoju žengusiam Mančesterio klubui. „Everton“ net galėjo laimėti dvikovą.
Namie žaidęs „“Everton“ pradžioje atsiliko – „Manchester City“ į priekį išsiveržė 43 min. po J. Doku įvarčio.
Po pertraukos T. Barry pelnė du įvarčius (68 ir 81 min.), vieną pridėjo J. O'Brienas (73 min.) ir „Everton“ pirmavo net 3:1.
Liverpulio atstovams buvo likę atsilaikyti su teisėjo pridėtomis 8 minutėmis iš viso 17 minučių, tačiau jie praleido du įvarčius – 83 min. pasižymėjo E. Haalandas, o 98-ąją komandą nuo pralaimėjimo išgelbėjo tas pats J. Doku.
Šis rezultatas itin palankus Londono „Arsenal“ ekipai, kuri po 35 mačų turi 76 taškus, o dabar „Manchester City“ savo sąskaitoje po 34 dvikovų turi 71 tašką. Jei kitame ture pastarasis klubas ir laimės, jis vis tiek turės 2 taškų atsilikimą.
„Everton“ su 48 taškais žengia dešimtas.
Iki Anglijos pirmenybių pabaigos liko tik trys turai. Kitame ture „Manchester City“ kovos su septintoje vietoje žengiančiu „Brentford“, o „Arsenal“ grumsis su vienu iš autsaiderių „West Ham United“.
