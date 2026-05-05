„Everton“ atvėrė kelią „Arsenal“ ekipai į Anglijos čempionato sostą

Namie žaidęs „“Everton“ pradžioje atsiliko – „Manchester City“ į priekį išsiveržė 43 min. po J. Doku įvarčio.
Po pertraukos T. Barry pelnė du įvarčius (68 ir 81 min.), vieną pridėjo J. O'Brienas (73 min.) ir „Everton“ pirmavo net 3:1.
Liverpulio atstovams buvo likę atsilaikyti su teisėjo pridėtomis 8 minutėmis iš viso 17 minučių, tačiau jie praleido du įvarčius – 83 min. pasižymėjo E. Haalandas, o 98-ąją komandą nuo pralaimėjimo išgelbėjo tas pats J. Doku.
Šis rezultatas itin palankus Londono „Arsenal“ ekipai, kuri po 35 mačų turi 76 taškus, o dabar „Manchester City“ savo sąskaitoje po 34 dvikovų turi 71 tašką. Jei kitame ture pastarasis klubas ir laimės, jis vis tiek turės 2 taškų atsilikimą.
„Everton“ su 48 taškais žengia dešimtas.
Iki Anglijos pirmenybių pabaigos liko tik trys turai. Kitame ture „Manchester City“ kovos su septintoje vietoje žengiančiu „Brentford“, o „Arsenal“ grumsis su vienu iš autsaiderių „West Ham United“.