Aiškus pirmasis UEFA Čempionų lygos finalo dalyvis

Po nerezultatyvios kovos bilietą į finalą savų sirgalių akivaizdoje iškovojo Londono „Arsenal“ klubas, 1:0 (1:0) nugalėjęs Madrido „Atletico“.
Pergalingą įvartį 44-ąją minutę po atremto smūgio iš keletos metrų atstumo pelnė saugas Bukayo Saka.
Kaip ir buvo galima tikėtis remiantis pirmosios abiejų komandų tarpusavio dvikovos, pasibaigusios rezultatu 1:1, tėkme, abi vienuolikės žaidė kontroliuojantį, atsargų, gynybinį futbolą. Nors iš viso buvo atlikti 22 smūgiai, tik 4 iš jų – po du kiekvienos komandos – skriejo į vartų plotą.
Susiję straipsniai
Visgi pagal expected goals (kiek pagal sukurtas progas, tikėtina, turėtų būti įmušta įvarčių – red.) statistiką gana ženkliai pirmavo Londono klubas: 1,58 prieš vos 0,50.
Pastarąjį kartą „Arsenal“ UEFA Čempionų lygos finale žaidė 2006-aisiais, kai 1:2 pralaimėjo „Barcelona“ futbolininkams.
Čempionų lygos finale „Arsenal“ kausis arba su Miuncheno „Bayern“, arba su „Paris Saint Germain“ komanda. Šių ekipų tarpusavio akistatoje po pirmųjų rungtynių rezultatas yra 5:4 Paryžiaus ekipos naudai. Atsakomoji dvikova – trečiadienį 22:00 val. Lietuvos laiku.
Finalas bus žaidžiamas gegužės 30-ąją Budapešte, Vengrijoje.