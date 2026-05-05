Aiškus pirmasis UEFA Čempionų lygos finalo dalyvis

2026 m. gegužės 5 d. 23:53
Lrytas.lt
Vėlų antradienio vakarą paaiškėjo pirmasis UEFA Čempionų lygos finalo dalyvis.
Po nerezultatyvios kovos bilietą į finalą savų sirgalių akivaizdoje iškovojo Londono „Arsenal“ klubas, 1:0 (1:0) nugalėjęs Madrido „Atletico“.
Pergalingą įvartį 44-ąją minutę po atremto smūgio iš keletos metrų atstumo pelnė saugas Bukayo Saka.
Kaip ir buvo galima tikėtis remiantis pirmosios abiejų komandų tarpusavio dvikovos, pasibaigusios rezultatu 1:1, tėkme, abi vienuolikės žaidė kontroliuojantį, atsargų, gynybinį futbolą. Nors iš viso buvo atlikti 22 smūgiai, tik 4 iš jų – po du kiekvienos komandos – skriejo į vartų plotą.
Visgi pagal expected goals (kiek pagal sukurtas progas, tikėtina, turėtų būti įmušta įvarčių – red.) statistiką gana ženkliai pirmavo Londono klubas: 1,58 prieš vos 0,50.
Pastarąjį kartą „Arsenal“ UEFA Čempionų lygos finale žaidė 2006-aisiais, kai 1:2 pralaimėjo „Barcelona“ futbolininkams.
Čempionų lygos finale „Arsenal“ kausis arba su Miuncheno „Bayern“, arba su „Paris Saint Germain“ komanda. Šių ekipų tarpusavio akistatoje po pirmųjų rungtynių rezultatas yra 5:4 Paryžiaus ekipos naudai. Atsakomoji dvikova – trečiadienį 22:00 val. Lietuvos laiku.
Finalas bus žaidžiamas gegužės 30-ąją Budapešte, Vengrijoje.
