„Ispanijoje yra tik viena komanda“: derbį laimėjusi „Barca“ – „La Liga“ čempionė

Nors čempionate liko žaisti dar trys turai, „Barcelona“ nugalėtojų trofėjų užsitikrino jau dabar, savų sirgalių akivaizdoje 2:0 nugalėdama principinį varžovą Madrido „Real“. 91 tašką turinti „Barca“ yra pirmoje turnyrinės lentelės vietoje ir antroje vietoje esantį „Real“ lenkia jau 14 taškų – skirtumu, kurio panaikinti per 3 susitikimus nebėra įmanoma.
Pirmasis įvartis rungtynėse krito jau 9-ąją minutę, kai baudos smūgiu į tolimąjį vartų kampą kamuolį pasiuntė Marcusas Rashfordas.
Savo turimą persvarą „Barca“ padidino vos už dar 9 minučių.
Perdavimą iš kairiojo krašto nuostabiu vienu lietimu link baudos aikštelės nukreipė „Barcos“ saugas Dani Olmo. Netrukus kamuolį priėmė Ferranas Torresas ir dviem lietimais tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus.
Antrojo kėlinio pradžioje tarp žaidėjų kilo konfliktas – baudos aikštelėje įvyko masinis susistumdymas.
Po šio epizodo du žaidėjai – Dani Olmo ir Jude'as Bellinghamas – buvo „apdovanoti“ geltonomis kortelėmis.
Nepaisant didžiulių aistrų, per likusį laiką nė viena komanda pasižymėti nebesugebėjo ir Katalonijos sostinė šventė dar vieną titulą.
