SportasFutbolas

„Ispanijoje yra tik viena komanda“: derbį laimėjusi „Barca“ – „La Liga“ čempionė

2026 m. gegužės 10 d. 23:58
Lrytas.lt
„Ispanijoje yra tik viena komanda“, – taip prieš rungtynes pašiepdamas Lietuvoje kilusį ažiotažą rašė Šarūnas Jasikevičius, omenyje turėdamas „Barceloną“. Katalonijos ekipa „El Clasico“ derbyje pateisino šiuos žodžius ir iškovojo Ispanijos futbolo lygos titulą.
Daugiau nuotraukų (10)
Nors čempionate liko žaisti dar trys turai, „Barcelona“ nugalėtojų trofėjų užsitikrino jau dabar, savų sirgalių akivaizdoje 2:0 nugalėdama principinį varžovą Madrido „Real“. 91 tašką turinti „Barca“ yra pirmoje turnyrinės lentelės vietoje ir antroje vietoje esantį „Real“ lenkia jau 14 taškų – skirtumu, kurio panaikinti per 3 susitikimus nebėra įmanoma.
Pirmasis įvartis rungtynėse krito jau 9-ąją minutę, kai baudos smūgiu į tolimąjį vartų kampą kamuolį pasiuntė Marcusas Rashfordas.
Savo turimą persvarą „Barca“ padidino vos už dar 9 minučių.
Susiję straipsniai
Šaras toliau tęsia „vienos komandos“ komentarus: šįkart – apie futbolą

Šaras toliau tęsia „vienos komandos“ komentarus: šįkart – apie futbolą

Kontroversiškas teisėjų sprendimas paskutinę minutę lėmė „Arsenal“ pergalę

Kontroversiškas teisėjų sprendimas paskutinę minutę lėmė „Arsenal“ pergalę

Vieno įvarčio netekęs Vilniaus „Žalgiris“ Marijampolėje sužaidė lygiosiomis

Vieno įvarčio netekęs Vilniaus „Žalgiris“ Marijampolėje sužaidė lygiosiomis

Perdavimą iš kairiojo krašto nuostabiu vienu lietimu link baudos aikštelės nukreipė „Barcos“ saugas Dani Olmo. Netrukus kamuolį priėmė Ferranas Torresas ir dviem lietimais tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus.
Antrojo kėlinio pradžioje tarp žaidėjų kilo konfliktas – baudos aikštelėje įvyko masinis susistumdymas.
Po šio epizodo du žaidėjai – Dani Olmo ir Jude'as Bellinghamas – buvo „apdovanoti“ geltonomis kortelėmis.
Nepaisant didžiulių aistrų, per likusį laiką nė viena komanda pasižymėti nebesugebėjo ir Katalonijos sostinė šventė dar vieną titulą.
BarcelonaMadrido RealMadrido Real futbolo komanda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.