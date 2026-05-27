Kelioms minutėms sustabdytame Konferencijų lygos finale triumfavo „Crystal Palace“

Nelaimę ispanų klubo aistruolių sektoriuje pastebėjęs „Rayo Vallecano“ vartininkas Augustas Batalla – jis atsisėdęs atkreipė arbitro dėmesį, kad yra bėda ir teisėjas sustabdė dvikovą.
Tačiau jau po trijų minučių mūšis buvo atnaujintas. Po pirmojo kėlinio nė vienai ekipai nepavyko pasižymėti.
Susiję straipsniai
Prasidėjus antram kėliniui anglai sugebėjo pelnyti įvartį: po „Crystal Palace“ smūgio ispanų vartininkas nevykusiai atmušė kamuolį ir jis atsidūrė tiesiai po J. Metetos kojomis. Pastarasis tiesiog vienu lietimu įmušė įvartį į tuščius vartus.
55 min. anglai pataikė į virpstą, dar po kelių minučių galėjo ir vėl pasižymėti, tačiau rezultatas nepasikeitė.
Dvikova baigėsi Londono ekipai pelnius vienintelį įvartį. „Crystal Palace“ tai buvo trečiasis trofėjus per visą klubo istoriją – 2025 metais ekipa laimėjo šaies taurę ir Anglijos supertaurę.
Ši pergalė lėmė, kad ekipa kitą sezoną pirmą kartą varžysis Europos lygoje.