SportasFutbolas

Lietuvos rinktinės vartininkas atsisveikina su Rumunija ir keliasi į Šveicariją

2026 m. gegužės 27 d. 23:07
Lrytas.lt
Pastaruosius dvejus metus Rumunijos futbolo čempionato vicečempionui Klužo „Universitatea“ atstovavęs sezoną ir geriausiu Rumunijos lygos vartininku išrinktas Edvinas Gertmonas keliasi į Šveicariją. 29-erių metų Lietuvos rinktinės vartininkas išvyksta į Ženevos „Servette“ klubą – jis sudarė sutartį iki 2029 metų vasaros.
„Universitatea“ ekipoje E. Getmonas iš viso sužaidė 68 rungtynes ir net 28 kartus nepraleido įvarčio.
2025-siais Šveicarijos vicečempione tapusi ir UEFA čempionų lygos atrankoje žaidusi „Servette“ šiemet pirmenybes su 53 taškais baigė aštuntoje vietoje.
Pastaraisiais metais „Servette“ nacionalinėje lygoje dukart pelnė sidabrą (2023 ir 2025 m.), sykį – bronzą (2024 m.), o 2024-aisiais laimėjo ir Šveicarijos futbolo taurę.
Šalies čempione Ženevos ekipa yra tapusi 17 kartų.
