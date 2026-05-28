SportasFutbolas

„Žalgiriui“ kritus į duobę – klubo prezidento A. Tapino išstojimas: ėmėsi veiksmų

2026 m. gegužės 28 d. 07:46
Lrytas.lt
Savo žaidimo vis dar neatrandantis Vilniaus „Žalgiris“ ruošiasi čempionų iššūkiui – Andriaus Skerlos auklėtiniai sekmadienį Kaune susikaus su lentelės lyderiu „Kauno Žalgiriu“.
Daugiau nuotraukų (1)
Prieš šias rungtynes Vilniaus „Žalgirio“ prezidentas Andrius Tapinas atvirai prakalbo apie sostinės komandos situaciją.
„Visi sutinkame, kad Vilniaus „Žalgiris“ yra giliausioje duobėje po pralaimėjimo „Hegelmann“. Tokiu atveju yra du būdai, ką daryti. Galima sėdėti, gailėti savęs ir galvoti, kaip tai nutiko, ir sekmadienį važiuoti pas čempionus į Dariaus ir Girėno stadioną.
Arba imtis priemonių, kurios galėtų sukrėsti komandą ir padėtų išlipti iš duobės, kuri, mano manymu, yra psichologinė.
Susiję straipsniai
„Žalgirio“ komanda sulaukė pastiprinimo – belgas Moldovą iškeitė į Lietuvą

„Žalgirio“ komanda sulaukė pastiprinimo – belgas Moldovą iškeitė į Lietuvą

Lietuvos rinktinės vartininkas atsisveikina su Rumunija ir keliasi į Šveicariją

Lietuvos rinktinės vartininkas atsisveikina su Rumunija ir keliasi į Šveicariją

Kelioms minutėms sustabdytame Konferencijų lygos finale triumfavo „Crystal Palace“

Kelioms minutėms sustabdytame Konferencijų lygos finale triumfavo „Crystal Palace“

Pasirinkome antrą variantą. Nenorime sėdėti sudėję rankų ir laukti, kol kažkas nutiks, ir nesiimti priemonių“, – „Žalgirio“ pasidalintame įraše kalbėjo A. Tapinas.
Jo teigimu, vadovybė priėmė sprendimą išsiųsti komandą į keturių dienų stovyklą Druskininkuose.
„Stovykla yra skirta perkrauti galvas, kad žaidėjai galėtų privačiai pakalbėti, kas nesiklijuoja žaidime. Stengsimės, kad jie užmegztų tarpusavio ryšius be trenerių, tarpusavyje. Joje sudėliota aktyvi programa. Tikiuosi pamatyti kitą komandą.
Tada sekmadienį jie iš Druskininkų važiuos į Kauną. Ten jų laukia čempionai „Kauno Žalgiris“. Tame mače kauniečiai bus favoritai. Bet pažiūrėsime, kurią iš komandų slėgs didesnė įtampa“, – teigė A. Tapinas.
Jis taip pat pridūrė, kad komandą artimiausiu metu turėtų pasiekti dar vienas naujokas.
„Kauno Žalgirio“ ir Vilniaus „Žalgirio“ akistata vyks sekmadienį, 14 val. 15 min.
Andrius TapinasVilniaus ŽalgirisToplyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.