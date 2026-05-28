„Žalgiriui“ kritus į duobę – klubo prezidento A. Tapino išstojimas: ėmėsi veiksmų

Prieš šias rungtynes Vilniaus „Žalgirio“ prezidentas Andrius Tapinas atvirai prakalbo apie sostinės komandos situaciją.
„Visi sutinkame, kad Vilniaus „Žalgiris“ yra giliausioje duobėje po pralaimėjimo „Hegelmann“. Tokiu atveju yra du būdai, ką daryti. Galima sėdėti, gailėti savęs ir galvoti, kaip tai nutiko, ir sekmadienį važiuoti pas čempionus į Dariaus ir Girėno stadioną.
Arba imtis priemonių, kurios galėtų sukrėsti komandą ir padėtų išlipti iš duobės, kuri, mano manymu, yra psichologinė.
Susiję straipsniai
Pasirinkome antrą variantą. Nenorime sėdėti sudėję rankų ir laukti, kol kažkas nutiks, ir nesiimti priemonių“, – „Žalgirio“ pasidalintame įraše kalbėjo A. Tapinas.
Jo teigimu, vadovybė priėmė sprendimą išsiųsti komandą į keturių dienų stovyklą Druskininkuose.
„Stovykla yra skirta perkrauti galvas, kad žaidėjai galėtų privačiai pakalbėti, kas nesiklijuoja žaidime. Stengsimės, kad jie užmegztų tarpusavio ryšius be trenerių, tarpusavyje. Joje sudėliota aktyvi programa. Tikiuosi pamatyti kitą komandą.
Tada sekmadienį jie iš Druskininkų važiuos į Kauną. Ten jų laukia čempionai „Kauno Žalgiris“. Tame mače kauniečiai bus favoritai. Bet pažiūrėsime, kurią iš komandų slėgs didesnė įtampa“, – teigė A. Tapinas.
Jis taip pat pridūrė, kad komandą artimiausiu metu turėtų pasiekti dar vienas naujokas.
„Kauno Žalgirio“ ir Vilniaus „Žalgirio“ akistata vyks sekmadienį, 14 val. 15 min.