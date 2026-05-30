Paaiškėjo Latvijos sudėtis rungtynėms prieš Lietuvą

Primename, jog birželio 6 dieną Lietuvos rinktinė Baltijos taurės pusfinalyje Kaune susitiks su Latvijos ekipa. Bilietus į šias rungtynes įsigyti kviečiame paspaudus čia.
Kitame pusfinalyje Estija namuose priims Farerų Salų komandą. Finalas bei rungtynės dėl trečios vietos bus žaidžiamos birželio 9 dieną. Jei lietuviams tektų žaisti prieš Estijos futbolininkus, šis susitikimas vyktų svečiuose, o jei lietuvių varžovais taptų Farerų Salų komanda, ši dvikova būtų žaidžiama Kaune,
Antrasis pusfinalis birželio 6 dieną Estijoje startuos 18 valandą.
Tuo tarpu latviai žino, jog, nepriklausomai nuo varžovo ir rungtynių statuso, jie antrąjį savo susitikimą žais Rygoje, naujame LNK sporto parke.
Latvijos rinktinei, kaip praneša latvių federacija, šiame lange neatstovaus Kristers Tobers, Jānis Ikaunieks, Renārs Varslavāns ir Roberts Uldriķis, tiesa, po pertraukėlių grįžta Eduards Dašķevičs, Maksims Toņiševs, Mārtiņš Ķigurs ir Iļja Korotkovs.
Labiausiai patyrę šioje latvių sudėtyje yra gynėjai Roberts Savaļnieks iš Rygos RFS (73 rungtynės su rinktine) bei Andrejs Cigaņiks (70 rungtynių).
Pilna Latvijos rinktinės sudėtis Baltijos taurės turnyrui:
Vartininkai
Rihards Matrevics (Prahos „Dukla“, Čekija), Krišjānis Zviedris („Riga FC“), Frenks Dāvids Orols („Riga FC“).
Gynėjai
Roberts Savaļnieks (Rygos RFS), Andrejs Cigaņiks („Luzern“, Šveicarija), Raivis Andris Jurkovskis („Riga FC“), Antonijs Černomordijs („Riga FC“), Vitālijs Jagodinskis („Visakha“, Kambodža), Daniels Balodis („Tatran Presov“, Slovakija), Deniss Meļņiks („Auda“), Roberts Veips (Rygos RFS), Maksims Toņiševs („Riga FC“), Iļja Korotkovs („Liepaja“).
Saugai
Aleksejs Saveļjevs („Asia Talas“, Kirgizija), Eduards Emsis („Super Nova“), Dmitrijs Zelenkovs (Rygos RFS), Lūkass Vapne („Sogndal IL“, Norvegija), Eduards Dašķevičs („Auda“), Mārtiņš Ķigurs (Rygos RFS), Kristers Penkevics („Zlin“, Čekija), Kristaps Grabovskis („B93“, Danija), Gļebs Žaleiko („Jelgava“).
Puolėjai
Vladislavs Gutkovskis (Gdynės „Arka“, Lenkija), Marko Regža („Hradec Kralove“, Čekija), Dario Šits („Atletico Madrileno“, Ispanija).