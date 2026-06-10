Artėjant pirmosioms Pasaulio čempionato rungtynėms, C. Sheinbaum sako, kad padėtis kontroliuojama

Tačiau ji žurnalistams sakė, kad per ketvirtadienio atidarymo rungtynes tarp Meksikos ir Pietų Afrikos garsiojoje Meksiko miesto Konstitucijos aikštėje, kurioje vyksta pagrindiniai protestai, sirgalių zonos gali ir nebūti.
Jei „dėl kokių nors priežasčių“ protestuotojai sutrukdytų aikštėje įrengti sirgalių zoną, ji naujienų agentūrai AFP pasakė, kad sostinėje bus įrengtos alternatyvios viešos transliacijų zonos.
Mokytojų profesinė sąjunga CNTE praeitą savaitę pradėjo streiką, reikalaudama padidinti atlyginimus ir įgyvendinti pensijų reformą.
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Mokytojai kasdien blokuoja sostinės gatves. Antradienį jie žygiavo pagrindiniu greitkeliu, vedančiu į stadioną „Azteca“, o pirmiau buvo nuvertę paminklines futbolininkų statulas.
Ketvirtadienį visame mieste vyksiančiuose protestuose ketina dalyvauti ir nusikalstamų grupuočių ar valdžios institucijų pradangintų žmonių artimieji.
Šiais metais Pasaulio futbolo čempionatas vyksta Meksikoje, Kanadoje ir Jungtinėse Valstijose.