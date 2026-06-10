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Artėjant pirmosioms Pasaulio čempionato rungtynėms, C. Sheinbaum sako, kad padėtis kontroliuojama

2026 m. birželio 10 d. 19:50
Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum trečiadienį pareiškė, kad, nepaisant tebevykstančių mokytojų protestų, padėtis artėjant Pasaulio futbolo čempionato atidarymo ceremonijai yra „visiškai kontroliuojama“.
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Tačiau ji žurnalistams sakė, kad per ketvirtadienio atidarymo rungtynes tarp Meksikos ir Pietų Afrikos garsiojoje Meksiko miesto Konstitucijos aikštėje, kurioje vyksta pagrindiniai protestai, sirgalių zonos gali ir nebūti.
Jei „dėl kokių nors priežasčių“ protestuotojai sutrukdytų aikštėje įrengti sirgalių zoną, ji naujienų agentūrai AFP pasakė, kad sostinėje bus įrengtos alternatyvios viešos transliacijų zonos.
Mokytojų profesinė sąjunga CNTE praeitą savaitę pradėjo streiką, reikalaudama padidinti atlyginimus ir įgyvendinti pensijų reformą.
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