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Estijos futbolininkas grasinimų sulaukė ir iš E. Utkaus, ir iš sirgalių

2026 m. birželio 10 d. 22:48
Lrytas.lt
Antradienį Baltijos futbolo taurės finale Lietuvos rinktinė 0:1 nusileido Estijos rinktinei, o nugalėtojų 18-metis talentas tapo taikiniu tiek mūsų žaidėjams, tiek sirgaliams.
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„FC Koln“ antroje komandoje žaidžiantis Patrikas Kristalas nuo pirmųjų minučių ėmė lįsti po lietuvių odą. Kalbėdamas su Estijos žiniasklaida estas pareiškė, kad jau trečiąją mačo minutę Lietuvos rinktinės gynėjas Edgaras Utkus pagrasino, jog sulaužys jo kojas.
P. Kristalas neslepia, jog žaidimo metu mėgaujasi kritikuodamas varžovus ir bandydamas išvesti juos iš proto.
„Manau, jog išmušiau juos iš ritmo ir jie pradėjo rinktis kvailas geltonas korteles. Vienas žaidėjas mane pastūmė ore, kitas man trinktelėjo. Tai juos išmušė iš ritmo, o ne mane.
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Mattias Kaitas gerai pasakė, kad jeigu turėtume rungtynes prieš juos po trijų dienų, aš nežaisčiau, nes mirčiau aikštelėje. Bet tai yra puiku, toks yra futbolas.
Aš tikriausiai daugiau niekada nepamatysiu to Lietuvio. Mes laimėjome, jie pralaimėjo. Viską“, – „Ohtuleht“ portalui teigė P. Kristalas.
Po rungtynių P. Kristalas pradėjo staugti Armandui Kučiui į veidą, o išsišokėlį estą staiga norėjo pamokyti būrys lietuvių. Tačiau pats 18-metis nekreipdamas dėmesio šventė pergalę su savo sirgaliais kol lietuviai bandė brautis link esto.
Patrikas Kristalas<br>Estijos futbolo federacijos nuotr. Daugiau nuotraukų (4)
Patrikas Kristalas
Estijos futbolo federacijos nuotr.
Grasinimų jaunasis estų talentas sulaukė ir socialiniuose tinkluose.
P. Kristalas pasidalino gautomis asmeninėmis žinutėmis „Instagram“ tinkle.
„Tu, suknista kalės vaike, vieną dieną aš tave surasiu“, – grasino vienas lietuvis.
„Tu esi iš 3-ios pasaulio šalies. Pirmas ir paskutinis trofėjus, kurį kažkada laimėsi. Tikiuosi, jog gausi karjerą užbaigiančią trauma, kad taptum niekam tikusi kek**, kokia yra tavo mama“, – piktinosi kitas Lietuvos futbolo sirgalius.
„Eik velniop, tu mažas šūdo gabale. Tikiuosi, jog gausi kryžminių raiščių traumą. Užsiknisk, šūdžiau“, – nesėkmės linkėjo lietuvis Matas.
Tačiau žinutes paviešinęs P. Kristalas į tokius grasinimus sureagavo su juoku.
„Ačiū jums už palaikymą“, – lietuviams atrašė estas.
P. Kristalas pasidlaino lietuvių žinutėmis Daugiau nuotraukų (4)
P. Kristalas pasidlaino lietuvių žinutėmis
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