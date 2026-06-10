T. Ražanauskas po įspūdingo ciklo finišo: „Kaip jau ne kartą sakiau, žaidėjos yra tikros liūtės“

Paskutinėse atrankos C1 grupės rungtynėse lietuvaitės Druskininkuose po Ugnės Lazdauskaitės ir Liucijos Vaitukaitytės smūgių nugalėjo Lichtenšteina, taip sulaukė palankaus rezultato dvikovoje tarp Estijos bei Bosnijos ir Hercegovinos ir taip grupėje užėmė pirmąją vietą.
Tai taip pat reiškia, kad lietuvės ne tik pateko į kitą atrankos etapą, tačiau 2027–2029 metų varžybų ciklui jos kyla į B divizioną.
Po rungtynių kalbėjęs Lietuvos rinktinės treneris Tomas Ražanauskas teigė, jog dar nėra lengva suprasti, ką rinktinei pavyko padaryti.
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„Aišku, dar sunku tai suprasti ir įvertinti, gal viskas ateis dar šiek tiek vėliau, tačiau visų pirma džiaugiamės pergale, kad pavyko ją pasiekti.
Gal norėjosi laimėti kiek užtikrinčiau, buvo tam tikras nervų karas, turbūt vis tiek jautėsi kažkoks jaudulys, nes patys gerai supratome, kad šioje grupėje viskas dar yra įmanoma. Akcentavome, kad turime eiti žaisti į kiekvienas rungtynes, neskaičiuoti taškų, o tas rezultatas anksčiau ar vėliau turi ateiti“, – mintimis dalinosi T. Ražanauskas.
Jis taip pat pradėjo komentarą nuo padėkų komandai už jų pasirodymą ir augimą ciklo metu.
„Visų pirma, noriu padėkoti visoms žaidėjoms, tai buvo fantastinis ciklas, ką matau kaip treneris, jos tikrai eina į priekį, per tuos pusantrų metų, kiek esu čia, tikrai yra poslinkis į priekį, po truputį judame gera linkme ir tikiuosi, kad jos tai išlaikys.
Kaip jau ne kartą sakiau, žaidėjos yra tikros liūtės, viskas yra įmanoma ir viskas priklauso tik nuo mūsų pačių, patys kuriame savo ateitį ir kovojame dėl kiekvieno taško“, – gyrė savo auklėtines treneris.
Jis taip pat pridėjo, jog buvo itin svarbu sėkmingai sužaisti ir savo rungtynes. Nors įtampą kiek nuėmė du įvarčiai abiejų kėlinių pradžiose, tačiau vis tiek, teigė treneris, buvo įsivelta į varžovių žaidimą.
„Potencialiai ant popieriaus mes gal ir esame kiek stipresnė komanda, tačiau niekada nežaidžia popierius ar pavardės, reikia išeiti į aikštę ir įrodinėti savo vertę.
Nesinorėjo per stovyklą akcentuoti, kad esame kažkokie favoritai, reikia ruoštis, nes jei varžovų neįvertinsi, gali būti skaudžiai nubaustas.
Stovyklos metu pavyko išlaikyti tą koncentraciją, o po greito įvarčio tas jauduliukas nuglūgsta. Norėjosi, kad būtų dar kiek lengviau, įklimpome į jų žaidimą, pradėjome tarsi saugoti tą rezultatą, bet norėjosi kurti daugiau, turėjome progų, reikėjo tik jas išnaudoti.
Norisi padėkoti ir fanams, kurie buvo kartu, lydėjo mums ir visose išvykose, labai dėkojame jiems, kad nepamiršta ir moterų futbolo“, – kalbėjo treneris.
Pabaigoje jis dar buvo paklaustas, ar sekė situaciją Pernu mieste, kur Estija žaidė prieš Bosniją ir Hercegoviną.
„Futbolininkės, kurios žaidė, tikrai nieko nežinojo, atsargoje buvusios viena akimi žiūrėjo, aš pats gal tik nuo 85 minutės išgirdau, kad rezultatas ten yra mums palankus. Stengėmės ten nesikoncentruoti, bandėme žiūrėti į save ir svarbiausia, kad patys pasiekėme sau teigiamą rezultatą“, – pasakojo T. Ražanauskas.
Burtai, kuriuose lietuvės sužinos savo kitas varžoves, bus traukiami birželio 18 dieną.