Po keitimo pasirodęs kanadietis C. Larinas išgelbėjo rinktinę nuo septintojo iš eilės pralaimėjimo čempionatuose

Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė lemiamoje atrankoje – atkrintamuosiuose mačuose – sugebėjo išmesti Italijos ekipą.
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Bosniai pirmieji išsiveržė į priekį, sugebėję po greitos atakos įmušti įvartį, o pasižymėjo 21-ąją min. Jovo Lukičius.
Kanada ilgai bandė atidaryti rezultatą, tačiau tai pavyko padaryti po keitimo pasirodžiusiam Cyle Larinui – jis 79 min. smūgiavo baudos aikštėje, kamuolys atsitrenkė į gynėjo koją ir rikošetu įskriejo į vartus.
Tad Kanada pirmą kartą per čempionatų istoriją laimėjo taškus – prieš tai ji dalyvavo dviejuose čempionatuose: 1986-siais Meksikoje ir 2022 metais Katare ir patyrė visus šešis pralaimėjimus. O įvarčių santykis buvo 2:12.
Tai yra vos antras kartas, kai Bosnija ir Hercegovina žaidžia pasaulio čempioate. Ši rinktinė pasaulio čempionate debiutavo 2014 metais. Tuomet jos pasirodymas baigėsi po grupių etapo, iškovojus vieną pergalę ir patyrus du pralaimėjimus.