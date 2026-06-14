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Įspūdinga atomazga pasaulio čempionate: netikėtas epizodas pakeitė rungtynių baigtį

2026 m. birželio 14 d. 00:09
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionato B grupės susitikime tarp Kataro ir Šveicarijos rinktinių didžiąją jo dalį dominavo viena komanda, tačiau rungtynės galiausiai baigėsi lygiosiomis 1:1 (0:1).
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Šveicarija kontroliavo žaidimą visos dvikovos metu: jie ir dažniau kontroliavo kamuolį (68% prieš 32%), atliko žymiai daugiau smūgių (26 prieš 7), iš jų – dažniau smūgiavo ir į vartų plotą (7 prieš 3).
Pagal prognozuotinų įvarčių statistiką (angl. expected goals) šveicarai pirmavo net 3,15 prieš 0,76, tačiau pirmasis jų įvartis sukėlė daug klausimų internete.
Po susidūrimo baudos aikštelėje buvo skirtas baudinys, tačiau dažnas sirgalius uždavė klausimą, ar epizode tikrai neturėjo būti skirta nuošalė.
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Galiausiai 17-ąją minutę baudinį sėkmingai realizavo šveicaras Breelas Embolo.
Kai jau atrodė, kad rungtynės ir pasibaigs rezultatu 1:0 šveicarų naudai, Kataro komanda nustebino visą futbolo pasaulį – ketvirtąją pridėto laiko antrajame kėlinyje minutę po sėkmingo perdavimo į baudos aikštelę kamuolį galva į vartus pasiuntė Boualemas Khoukhi.
Po šių rungtynių visos keturios B grupės komandos yra surinkusios po tašką: abi dvikovos baigėsi lygiosiomis 1:1.
Šveicarijos vyrų futbolo rinktinėKataro vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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