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Belgijos futbolininkai priversti vytis egiptiečius

2026 m. birželio 15 d. 21:59
Lrytas.lt
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Pirmadienį vakare pasaulio futbolo čempionato G grupės rungtynėse į dvikovą stoja Belgijos ir Egipto rinktinės.
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Rungtynės prasidėjo migdančiu žaidimu, tačiau 20-ąją minutę po Mohamedo Salah perdavimo Emamas Ashouras atliko tolimą smūgį ir sugebėjo nuginkluoti Thibautą Courtois.
Komandos tarpusavyje paskutinį kartą susitiko 2022 metais draugiškose rungtynėse. Tuomet pergalę 2:1 iškovojo Egipto rinktinė.
Egiptiečiams tai bus sugrįžimas į pasaulio čempionatą po nesėkmės 2018 metais, kuomet Egiptas pralaimėjo visas grupių etapo rungtynes.
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Belgai 2014 metų pasaulio čempionate pasiekė ketvirtfinalį, 2018 m. liko 3-oje vietoje, o 2022 m. netikėtai pasirodymą baigė grupių etape.
G grupėje taip pat varžosi Irano ir Naujosios Zelandijos rinktinės.
Belgijos vyrų futbolo rinktinėEgiptas2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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