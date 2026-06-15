Tiesa, prieš savo pirmąją dvikovą Irano rinktinė čempionatui rengėsi Tichuanos „Caliente“ stadione.
Vis dėlto iraniečių pasirengimas nepraėjo be nesklandumų – „New York Post“ skelbia, kad visai netoli stadiono esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje iš vieno visureigio ėmė sklisti itin nemalonus kvapas.
Gavę pranešimus pareigūnai patikrino automobilį ir jame rado juodame maiše suvyniotą žmogaus kūną su akivaizdžiomis smurto žymėmis.
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Tichuana – vietovė, esanti visai šalia JAV ir Meksikos sienos. Šis miestas yra laikomas vienu iš pavojingiausių visame pasaulyje.
Irano futbolo rinktinė turėjo atsisakyti pirminio plano įsikurti Arizonoje dėl vizų ir geopolitinių apribojimų, tad jai teko treniruotis būtent Tichuanoje.
Pridedama, kad ši skandalinga istorija su radiniu automobilyje nesutrikdė Irano rinktinės treniruočių proceso.