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Prie stadiono, kuriame treniruojasi Irano rinktinė – siaubingas radinys (1)

2026 m. birželio 15 d. 22:29
Lrytas.lt
Irano futbolo rinktinė savo pasirodymą pasaulio čempionate pradės naktį iš pirmadienio į antradienį Lietuvos laiku. Pirmąsias rungtynes iraniečiai žais Los Andželo „SoFi“ stadione, kuriame susikaus su Naujosios Zelandijos rinktine.
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Tiesa, prieš savo pirmąją dvikovą Irano rinktinė čempionatui rengėsi Tichuanos „Caliente“ stadione.
Vis dėlto iraniečių pasirengimas nepraėjo be nesklandumų – „New York Post“ skelbia, kad visai netoli stadiono esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje iš vieno visureigio ėmė sklisti itin nemalonus kvapas.
Gavę pranešimus pareigūnai patikrino automobilį ir jame rado juodame maiše suvyniotą žmogaus kūną su akivaizdžiomis smurto žymėmis.
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Tichuana – vietovė, esanti visai šalia JAV ir Meksikos sienos. Šis miestas yra laikomas vienu iš pavojingiausių visame pasaulyje.
Irano futbolo rinktinė turėjo atsisakyti pirminio plano įsikurti Arizonoje dėl vizų ir geopolitinių apribojimų, tad jai teko treniruotis būtent Tichuanoje.
Pridedama, kad ši skandalinga istorija su radiniu automobilyje nesutrikdė Irano rinktinės treniruočių proceso.
Irano vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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