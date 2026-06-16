Atsigaivinimo pertraukėlės – košmaras žiūrovams, lobis transliuotojams

Pastaraisiais metais tapo įprasta, jog esant alinančiam karščiui teisėjai dėl saugumo sumetimų kėlinio viduryje paskelbdavo atsigaivinimo pertraukėlės futbolininkams, tačiau prieš šį futbolo čempionatą buvo nuspręsta žengti žingsnį į priekį.
Organizatoriai nusprendė, jog atsigaivinimo pertraukėlės bus privalomos nepaisant to, kokios sąlygos yra rungtynių metu.
„The Wall Street Journal“ skelbia, jog Jungtinėse Amerikos Valstijose pasaulio čempionatą transliuojanti „Fox“ televiziją 30 sekundžių reklamos vietas pardavinėja už 200 tūkst. JAV dolerių, o kuomet žaidžia JAV rinktinė, kaina išauga net iki 750 tūkst. JAV dolerių.
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Paskaičiavus, jog per čempionatą „Fox“ galės ištransliuoti net 832 reklamas, televizija galės užsidirbti 249,6 mln. JAV dolerių, o jeigu reklamų kaina išaugtų dar labiau, pelnas galės viršyti ir 300 mln. JAV dolerių.
Priduriama, jog už transliavimo teises „Fox“ sumokėjo maždaug 485 mln. JAV dolerių.
Tuo tarpu žiūrovai skundžiasi, jog šios pertraukėlės dažnai gadina rungtynes, kadangi jau ne kartą jos buvo paskelbtos vienai iš rinktinių perimant iniciatyvas.
Tiesa, dalyje šalių transliuotojai atsisako rodyti reklamas atsigaivinimo pertraukėlių metu.
Ispanų kalba čempionatą transliuojanti „Telemundo“ atsisakė rodyti reklamas atsigaivinimo pertraukėlių metu, o komentatorius itin griežtai papasakojo tokią televizijos poziciją.
„Esame viena iš nedaugelio televizijų pasaulyje, kuri nerodo reklamų per pasaulio čempionato atsigaivinimo pertraukas. Mes renkamės senamadišką būdą. Turėtume matyti, ką veikia žaidėjai. Rodome gerbėjus, žmones, kurie mėgaujasi žaidimu, o ne korporacinę futbolo kryptį“, – pareiškė futbolo komentatorius.
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