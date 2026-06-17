Antirekordas vis tiek leido Prancūzijai čempionate iškovoti pirmąją pergalę – K. Mbappe tapo rezultatyviausiu rinktinės žaidėju

Prancūzijos rinktinė per pirmą kėlinį sugebėjo susikurti antirekordą – jie per 45 min. tik kartą smūgiavo į Senegalo rinktinės vartus. Tai buvo blogiausias rezultatas nuo 1966 metų čempionato. Tuo tarpu Senegalas pasižymėjo 5 smūgiais į Prancūzijos vartus.
Kur kas įspūdingesnis buvo antrasis kėlinys – komandos pradėjo žaisti atvirą futbolą ir Afrikos atstovai darė kur kas daugiau klaidų. 62-ąją min. atrodė, kad prasiveržiant Kylianui Mbappe baudos aikštėje koją pakišo Sadio Mane, tačiau teisėjas nutarė po VAR peržiūros, kad pats puolėjas ieškojo kontakto su varžovu.
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Vis dėlto po 4 minučių kamuolį baudos aikštėje gavęs K. Mbappe vienu lietimu nukreipė kamuolį į vartus. Tad nuo 66 min. prancūzai išsiveržė į priekį.
Tai buvo jau 57-asis K. Mbappe įvartis rinktinėje ir su šiuo rezultatu jis susilygino su Olivier Giroud pasirodymu, kuris tiek įvarčių pelnė per 137 mačus. Tuo tarpu Kylianas sužaidė 99-ąjį mačą rinktinėje.
Taip pat K. Mbappe buvo pelnęs 13-ąjį įvartį pasaulio čempionatuose.
Subyrėjusi Senegalo ekipa 82 min. gavo į savo vartus ir antrąjį įvartį – 80-ąją min. po keitimo pasirodęs Bradley Barcola gavo kamuolį vienas, iššoko prieš vartininką ir permėtė kamuolį per jį.
Atrodė, kad taip rungtynės ir baigsis, tačiau jau per pridėtą laiką – 95 min. – Senegalui įvartį pelnė jaunasi Ibrahimas Mbaye.
Bet intrigos dvikovoje vis dėlto neatsirado – mat jau po minutės K. Mbappe iš 25 metrų nuotolio galingu smūgiu pelnė savo antrąjį įvartį ir tapo rezultatyviausiu visų laikų Prancūzijos futbolo rinktinės žaidėju. O Prancūzija išsiveržė į priekį 3:1 ir laimėjo.
Prancūzijos rinktinė yra patekusi į keturis pasaulio čempionatų finalus iš pastarųjų septynių pirmenybių.
Ši rinktinė taip pat sieks tapti vos trečiąja nacionaline komanda, patekusia į finalą trijuose iš eilės pasaulio čempionatuose po Vakarų Vokietijos (1982, 1986 ir 1990 m.) ir Brazilijos (1994, 1998 ir 2002 m.).
D. Deschampso nuo 2012 metų vadovaujama Prancūzijos rinktinė 2018-siais triumfavo pasaulio čempionate, tačiau po ketverių metų finale nusileido Lionelio Messi vedamai Argentinai po 11 metrų baudinių.
Prancūzijos vyrų futbolo rinktinėSenegalo vyrų futbolo rinktinėDidier Deschamps'as
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