„Šiauliai“ prisiviliojo vieną žinomiausių Lietuvos futbolininkų

Per ilgą profesionalo karjerą krašto saugas net tris kartus buvo pripažintas geriausiu šalies futbolininku bei rungtyniavo įvairiose Europos šalyse ir atstovavo tokiems klubams kaip Balstogės „Jagiellonia“, Edinburgo „Hearts“, Varšuvos „Legia“, Vokietijos „VfL Bochum“, Turkijos „Erzurumspor“, Izraelio „Hapoel Haifa“ bei kitiems žinomiems Europos futbolo klubams.
Didžiausią pėdsaką A. Novikovas paliko Lenkijoje, kur vilkėdamas Balstogės „Jagiellonia“ marškinėlius sužaidė net 94 rungtynes, pelnė 22 įvarčius ir atliko 18 rezultatyvių perdavimų. Per savo karjerą lietuvis ne kartą rungtyniavo UEFA turnyrų atrankose, o jo pavardė ilgus metus buvo tarp ryškiausių Lietuvos futbolo vardų.
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Ne mažiau įspūdinga ir Arvydo karjera nacionalinėje rinktinėje. Lietuvos garbę jis gina nuo 2010 metų ir yra vienas daugiausiai rungtynių nacionalinėje komandoje sužaidusių futbolininkų šalies istorijoje. Per 97 rungtynes Lietuvos rinktinėje A. Novikovas pelnė 12 įvarčių.
2026 metų sezoną futbolininkas pradėjo Vilniaus „Riterių“ gretose, o dabar patirtį ir meistriškumą sieks panaudoti atstovaudamas FA „Šiauliai“ komandai, kurios gretose A. Novikovas rungtyniaus 11-uoju numeriu pažymėtais marškinėliais. Pastarąjį sirgaliai aikštėje gali išvysti jau ateinančio TOPLYGOS turo rungtynėse Panevėžyje.
Pats Arvydas prisijungęs prie naujos komandos kalbėjo, kad jaučiasi labai motyvuotas ir džiaugiasi atvykęs į Šiaulius.
„Dar būdamas Lietuvos rinktinės stovykloje sulaukiau Sauliaus Mikoliūno skambučio. Jis papasakojo apie FA „Šiauliai“ susidomėjimą ir galimybę prisijungti prie komandos. Tuo metu buvo ir kitų susidomėjimų, tačiau konkrečių pasiūlymų nebuvo daug. „Šiauliai“ kreipėsi aiškiai ir konkrečiai, todėl pagalvojau – kodėl gi ne? Grįžęs iš rinktinės stovyklos su Sauliumi atvykome čia, aptarėme visas sąlygas, greitai radome bendrą kalbą ir šiandien jau esu čia. Pirma diena klube paliko tikrai gerą įspūdį. Sugrįžus į gerai organizuotą aplinką, kiekviena detalė greitai krenta į akis ir ją labai vertini. Matosi, kad FA „Šiauliai“ turi aiškią kryptį, profesionaliai dirbančius žmones ir ambicingą komandą. Po pirmosios treniruotės liko tik pozityvios emocijos, todėl tikiu, kad mūsų laukia geras bendras darbas.
Žinoma, atvykdamas čia suprantu ir savo vaidmenį komandoje. Per karjerą sukaupiau nemažai patirties, todėl norisi ja pasidalinti su jaunesniais žaidėjais, tačiau visada maniau, kad pavyzdį reikia rodyti ne žodžiais, o darbais. Stengsiuosi būti geru pavyzdžiu tiek aikštėje, tiek už jos ribų, padėti komandos draugams tobulėti ir savo indėliu prisidėti prie komandos rezultatų.
Tikslai yra patys aukščiausi. Norime laimėti kuo daugiau rungtynių, pakilti kuo aukščiau turnyrinėje lentelėje ir kovoti dėl taurės. Mūsų dar laukia taurės rungtynės su „Džiugu“, todėl galimybė kovoti dėl trofėjaus yra labai motyvuojanti. Norisi, kad sezonas būtų sėkmingas tiek komandai, tiek visai organizacijai. Asmeniškai noriu būti naudingas komandai – pelnyti įvarčių, atlikti rezultatyvių perdavimų ir padėti siekti pergalių. Vis dėlto svarbiausias tikslas visada išlieka tas pats – komandos sėkmė.
Sirgaliams norėčiau pasakyti vieną dalyką – būkite kartu su komanda tiek gerais, tiek sunkesniais momentais. Futbole visko pasitaiko, todėl Jūsų palaikymas mums yra labai svarbus.
Nuo savęs galiu pažadėti, kad aikštėje visada atiduosiu viską. Taip, man jau 35-eri, tačiau metai yra tik skaičius. Jaučiuosi puikiai, esu motyvuotas ir padarysiu viską, kad savo žaidimu padėčiau komandai siekti pergalių bei džiuginčiau FA „Šiauliai“ bendruomenę.“ – taip naujoje komandoje prisistatė Arvydas Novikovas.