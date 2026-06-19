Neišvaizdus šveicarų mačas pabaigoje netikėtai virto įvarčių fiesta – pelnyti 5 įvarčiai

Tiek pirmame, tiek ir daugiau kaip pusę antrojo kėlinio komandos kovojo apylygiai – turėjo šiokius tokius momentus, tačiau vargu ar tai buvo šimtaprocentiniai Viskas pasikeitė, kai į aikštę 73 min. įžengė jaunasis Johnas Manzami.
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Jis sugebėjo jau pirmoje atakoje atsidurti atakos smaigalyje ir puikiu smūgiu užbaigė ekipos derinį. Bosniai į nepavydėtiną situaciją pateko 80 min., kai beveik vienas prieš vartininką išbėgantį šveicarų žaidėją nukirto Tarikas Muhamerovičius.
Tad Bosnija ir Hercegovina turėjo žaisti dešimtyje ir po 4 minučių tuo pasinaudojo jų oponentai – taip pat po keitimo pasirodęs Rubenas Vargas įmušė antrąjį įvartį.
Atsipalaidavę Šveicarijos futbolininkai toliau atakavo ir tas pats J. Manzami 90-ąją min. pelnė savo antrąjį įvartį. Kai jau tiksėjo pridėtas laikas, bosniams po kampinio galingu smūgiu įvartį pelnė Erminas Mahmičius.
Atrodė, kad tai jau pabaiga, bet šveicarai ir toliau atakavo ir jau 7-ąją pridėtą minutę gavo teisę mušti 11 metrų baudinį – jį be priekaištų atliko Granitas Xhaka. Tuo mačas ir baigėsi.
Pirmame ture keturis kartus daugiau smūgių atlikusi Šveicarija rungtynių pabaigoje praleido įvartį ir netikėtai užfiksavo su Kataru lygiąsias 1:1.
Buvo manoma, jog FIFA reitinge 19-ąją vietą užimantys ir šeštą kartą iš eilės pasaulio čempionate dalyvaujantys šveicarai lengvai pateks į atkrintamąsias kovas, tačiau po pirmo turo tokios garantijos nebuvo.
Tuo tarpu Bosnija ir Hercegovina pirmąsias pasaulio čempionato rungtynes su viena iš turnyro šeimininkių Kanada baigė lygiosiomis 1:1. Bosnija ir Hercegovina pralaimėjo tik 1-ąjį mačą iš 13 pastarųjų rungtynių, nors prieš tai nusileido net 12-oje akistatų iš 15 rungtynių.