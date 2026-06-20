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Greičiausias čempionato įvartis Škotiją pasiuntė į nokautą

2026 m. birželio 20 d. 07:48
Lrytas.lt
Pergale 2026 metų pasaulio futbolo čempionatą pradėjusi Škotijos futbolo rinktinė patyrė skaudų smūgį Bostone. Antrosiose C grupės rungtynėse Steve'o Clarke'o auklėtiniai po greičiausio šio turnyro įvarčio 0:1 (0:1) nusileido Maroko komandai ir susikomplikavo savo galimybes žengti į atkrintamąsias varžybas.
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Šioje akistatoje jau 72-ąją sekundę (1:10 min.) greitos atakos metu Brahimas Diazas atliko tikslų perdavimą, o iš aštraus kampo smūgiavęs Ismaelis Saibari nepaliko jokių šansų škotų vartininkui Angusui Gunnui.
Atrodė, kad ši nesėkmė škotus tik šiek tiek išmuš iš vėžių, tačiau per pirmą kėlinį jie turėjo vos kelias progas grasinti Maroko ekipos vartams.
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Škotijos situaciją dvikovoje dar labiau apsunkino pagrindinio gynėjo Kierano Tierney patirta trauma, po kurios jis buvo priverstas palikti aikštę.
Rungtynėms artėjant prie pabaigos, jie metė visas pajėgas lyginti rezultatą ir 86-ąją minutę susikūrė dvi idealias progas išlyginti rezultatą. Tačiau abu kartus kamuolys neįkrito į vartus.
Šis pralaimėjimas nubloškė Škotiją į antrąją C grupės vietą (1 pergalė, 1 pralaimėjimas), o Marokas su 4 taškais pakilo į viršūnę, pirmame ture sužaidęs lygiosiomis su Brazilija.
Lemiamas rungtynes škotai žais kitą trečiadienį Majamyje su grupės favoritais Brazilijos atstovais. Marokas susikaus su Haičiu.
Škotijos vyrų futbolo rinktinėMaroko vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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