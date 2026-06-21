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„Gintra“ A lygos antrąjį ratą baigė sutriuškinimu

2026 m. birželio 21 d. 19:20
Lrytas.lt
Lietuvos moterų A lygos antrąjį ratą Šiaulių „Gintros“ ekipa užbaigė solidžia pergale savo žiūrovų akivaizdoje. Geltonai juodos Šiaulių miesto centriniame stadione 6:0 (3:0) nugalėjo Gargždų „Bangos“ vienuolikę. Po šios pergalės Lietuvos čempionės išlaiko vienvaldžių turnyro lentelės lyderių statusą.
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Startinė sudėtis: A. Herasymchuk, T. Romanovskaja, A. Šveckutė, G. Knutzen, L. Kubiliūtė, S. Amorim, A. Mikutaitė, A. Kazarina, L. Ribeiro, K. Johnson, K. Pereviznyk.
„Gintra“: K. Pereviznyk (22′, 69′ min.) ir L. Ribeiro (28′, 83 min.) po 2, G. Knutzen (37′ min.), M. Proscevičiūtė (80′ min.) po 1.
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Nuo pat pirmųjų rungtynių akimirkų „Gintros“ futbolininkės kontroliavo rungtynių tempą ir neleido varžovėms atsikvėpti. Vis tik pirmojo įvarčio prireikė laukti 22 minutes, kol galiausiai iš baudos smūgio preciziškai tiksliu smūgiu pasižymėjo Kristina Pereviznyk – 1:0.
Pelnius pirmąjį rungtynių įvartį Artūro Sikorskij auklėtinės ėmė dar labiau dominuoti aikštėje ir jau po kelių minučių krito antrasis įvartis – smūgiu galva pasižymėjo Lidiane Ribeiro.
Geltonai juodos žaidimo tempo nemažino ir toliau atakavo gargždiškių vartus. Standartinė padėtis šiaulietėms garantavo trečiąjį įvartį, kai kovą antrame aukšte laimėjusi gynėja Gracie Knutzen pelnė trečiąjį komandos įvartį – 3:0.
Per pertrauką geltonai juodų vyriausiasis treneris atliko tris keitimus – aikštėje pasirodė Marija Galkina, Justina Blaževičiūtė bei Gabrielė Vasilenko. Antrajame kėlinyje prabėgus keliolikai minučių į aikštę žengė ir Meida Proscevičiūtė bei Julia Dias. Būtent po M. Proscevičiūtės smūgio, kai kamuolys atsimušė į virpstą antrojo šanso nepraleido K. Pereviznyk, kuri šaltakraujiškai pasiuntė kamuolį į tinklą – 4:0.
80-ąją rungtynių minutę po gražios kombinacijos savąjį šansą pasižymėti išnaudojo ir M. Proscevičiūtė – 5:0. Geltonai juodos nesustojo bei po kelių akimirkų džiaugėsi šeštuoju įvarčiu, o jo autore tapo dubliu pasižymėjusi L. Ribeiro – 6:0.
moterų futbolasŠiaulių Gintra-Universitetas

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