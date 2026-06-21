Dramblio Kaulo Kranto rinktinė paskutinę akimirką nesustabdė pergalių mašinos Vokietijos

40-metis vokietis Manuelis Neueris šioje dvikovoje žaidė savo 21-ąjį mačą pasaulio čempionatuose ir tapo daugiausiai rungtynių šiose pirmenybėse sužaidusiu vartininku.
Afrikos ekipa pati taip ir nesukūrė sau istorinio įvykio – dar niekada Dramblio Kaulo Kranto komanda per pirmuosius du turnyro mačus nėra laimėjusi dviejų rungtynių iš eilės.
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Pirmojo kėlinio 17 minutę vokiečiai smūgiu galva po kampinio pelnė įvartį, tačiau teisėjas nusprendė, kad Aleksandaras Pavlovičius atakavo vartininką ir buvo pražanga.
Po to labiau iniciatyvos ėmėsi Afrikos atstovai ir 30-ąją minutę jie sugebėjo įmušti įvartį – vartininko baudos aikštėje kamuolį po rikošeto gavęs Dramblio Kaulo Kranto rinktinės kapitonas Franckas Kessie.
36 min. vokiečiai ir dar kartą įmušė varžovams įvartį, tačiau ir vėl teisėjas nutarė, kad pasižymėta prieš tai neleistinai sužaidus prieš Dramblio Kaulo kranto gynėją.
Antrame kėlinyje vokiečiai sukruto sužaidus 15 minučių, kai iškart buvo pakeisti trys žaidėjai. Tuomet Vokietija užgulė Afrikos ekipos vartus, tikėdama, kad gali bent išlyginti rezultatą.
Ir įvartis krito 68 min., kai po keitimo pasirodęs Denizas Undavas ne tik pradėjo ataką, tačiau iš krašto pakėlus kamuolį, jis galima sakyti įnešė jį į varžovų vartus.
Per paskutines dešimt minučių abi komandos turėjo po kelias galimybes pasižymėti, tačiau niekaip nesugebėjo įveikti vartininkų. Vis dėlto, jau per teisėjo pridėtą 5-ąją min. tas pats Z. Undavas gavo kamuolį baudos aikštelėje ir niekieno netrukdomas pelnė pergalingą įvartį.
E grupėje vokiečiai turi 6 taškus ir jau ramūs dėl patekimo į kitą varžybų etapą. Kažkiek ramūs gali būti ir Dramblio Kaulo Kranto žaidėjai, mat paskutiniame ture jie kovos su autsaidere Kiurasao ekipa.
Galingiausiai pirmajame ture pasirodę keturiskart pasaulio čempionai vokiečiai net 7:1 nepaliko vilčių turnyro debiutantei Kiurasao rinktinei.
Tai buvo dešimtoji vokiečių sėkmė vadovaujant treneriui Julianui Nagelsmannui.
Visiškai kitokį, bet pergalingą scenarijų pirmajame ture išgyveno Emerse'o Fae treniruojamas Dramblio Kaulo Krantas, po dramatiškos kovos 1:0 palaužęs Ekvadorą.
Šeštadienio dvikova buvo vos antroji šių valstybių akistata istorijoje ir pirmasis oficialiame turnyre. Vienintelis ankstesnis mačas vyko 2009-ųjų lapkričio 18-ąją, kai draugiškos rungtynės baigėsi lygiosiomis 2:2.