Dižiausi LKL praradimai: kuri komanda lyderių netektis pajus labiausiai?

Didžiausi LKL praradimai

Marius Grigonis (iš „Žalgirio“ į Maskvos CSKA)

Marius Grigonis per tris „Žalgiryje“ praleistus sezonus tapo ryškia Europos krepšinio žvaigžde. Praėjusį sezoną jis buvo išrinktas geriausiu Eurolygos spalio mėnesio krepšininku, svarbiausiame žemyno turnyre pelnydavo 13,4 taško ir rezultatyviausių žaidėjų rikiuotėje užėmė 19-ąją vietą.

Ir tolimais metimais, ir ryžtingais prasiveržimais varžovų gynybą draskančio 27 metų kauniečio kaina šoktelėjo tiek, kad „Žalgiris“ nebegalėjo konkuruoti su turtingiausiais Europos klubais ir M.Grigonis, praėjusį sezoną LKL pirmenybėse įmesdavęs 12,9 taško, atlikdavęs 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir iškovojęs trečiąjį čempiono žiedą, priėmė pelningesnį Maskvos CSKA pasiūlymą. Nuo šio rudens jis nebesilankys Prienuose ar Pasvalyje, bet keliaus po Rusijos platybes.

Rokas Jokubaitis (iš „Žalgirio“ į „Barcelona“)

Rokas Jokubaitis pakėlė sparnus vos įsitvirtinęs „Žalgirio“ pagrindinėje sudėtyje. Tiesa, jis dar užpraėjusį sezoną gaudavo progų per LKL rungtynes, bet Eurolygos turnyre svarbiu Kauno komandos sudėties mainos žaidėju tapo tik tada, kai pernai treniruoti serijinius čempionus pradėjo Martinas Schilleris.

Praėjusį sezoną jaunasis gynėjas LKL pirmenybėse pelnydavo vidutiniškai 8 taškus ir atlikdavo 4 rezultatyvius perdavimus, Eurolygoje įmesdavo 7 taškus ir atlikdavo 2,5 rezultatyvaus perdavimo. Nors, kaip kiekvienam jaunam žaidėjui, 20-mečiui R.Jokubaičiui dar trūko stabilumo, jis nusprendė atsisveikinti su Kaunu ir vėl suvienyti pajėgas su buvusiu „Žalgirio“ treneriu Šarūnu Jasikevičiumi, kuris pakvietė keturiskart LKL čempioną į „Barcelona“ komandą.

Andrew Goudelockas (iš „Ryto“ į „Bilbao“)

Andrew Goudelockas praėjusį sezoną buvo neabejotinai ryškiausia „Ryto“ žvaigždė. Nors komandos treneriai panaudojo ne visus metiko privalumus, o amerikiečiui šiek tiek trukdė traumos, A.Goudelockas pelnydavo 14,7 taško ir rezultatyviausių LKL žaidėjų lentelėje užėmė šeštąją vietą. Buvęs kelių NBA ir Eurolygos klubų gynėjas LKL pirmenybėse pataikė 47,8 proc. tritaškių ir 92,7 proc. baudos metimų (pagal šį rodiklį užėmė pirmąją vietą).

Jo taiklūs metimai ir puiki nuovoka labai padėjo Vilniaus komandai suderinti žaidimą lemiamoje sezono dalyje ir patekti į LKL finalą. Vis dėlto 32 metų A.Goudelocko ir „Ryto“ klubo bendradarbiavimas nebuvo pratęstas. Gynėjas vasarą persikėlė į „Bilbao“ ir šioje Ispanijos komandoje žais su dviem lietuviais Gyčiu Masiuliu bei Regimantu Miniotu ir praėjusio sezono pabaigoje „Nevėžiui“ atstovavusiu brazilu Rafaeliu Luzu.

Gytis Masiulis (iš „Lietkabelio“ į „Bilbao“)

Kvietimo grįžti į „Žalgirį“ nesulaukęs Gytis Masiulis po trijų sezonų, kuriuos praleido „Neptūne“ ir „Lietkabelyje“, ryžosi didesniam pokyčiui ir pirmą kartą sudarė sutartį su užsienio klubu. 23 metų kaunietis išvyko į „Bilbao“, kuriame prisidėjo prie praėjusį sezoną aplinką patyrinėjusio Regimanto Minioto, ir debiutuos Ispanijos lygoje.

Praėjusį sezoną G.Masiulis buvo vienas geriausių LKL krepšininkų: pelnydavo 12,6 taško, atkovodavo 5,6 kamuolio ir buvo išrinktas į geriausių sezono žaidėjų penketą. Jo indėlį į „Lietkabelio“ žaidimą įvertinęs Lietuvos rinktinės treneris Darius Maskoliūnas įtraukė 207 cm ūgio puolėją į nacionalinės komandos dvyliktuką per olimpinės atrankos turnyrą.

Augustas Marčiulionis (iš „Ryto“ į Kalifornijos Šv.Marijos koledžą)

Augustas Marčiulionis vos apšilo kojas vyrų krepšinyje, bet jau parodė, kad neketina paisyti autoritetų kovodamas su labiau patyrusiais varžovais. Praėjusį sezoną debiutuodamas LKL pirmenybėse „Ryto“ naujokas greitai įgijo nemažą trenerio Giedriaus Žibėno pasitikėjimą ir neblogai pavadavo sezono viduryje iš Vilniaus komandos išsilaksčiusius gynėjus. 19-metis vilnietis žaisdavo 13,5 min., pelnydavo 4,8 taško ir sulaukė pirmojo kvietimo į Lietuvos rinktinę.

Šį sezoną A.Marčiulionis dings iš Lietuvos sirgalių akiračio. Jaunuolis pasinaudojo galimybe, kurios prieš keturis dešimtmečius neturėjo jo tėvas Šarūnas Marčiulionis, ir išvyko mokytis į JAV universitetą bei žaisti NCAA pirmenybėse. 193 cm ūgio gynėjas įgudžius gludins Kalifornijos Šv. Marijos koledžo komandoje.

Elvaras Fridrikssonas (iš „Šiaulių“ į Antverpeno „Giants“)

„Šiaulių“ aprangą vilkėjęs gynėjas iš Islandijos buvo kone didžiausias praėjusio LKL sezono atradimas. Treneris Antanas Sireika padėjo Elvarui Fridrikssonui plačiai išskleisti sparnus ir 26 metų islandas iš Lietuvos išsivežė naudingiausio LKL krepšininko prizą. Jis užėmė ketvirtąją vietą pagal rezultatyvumą (vid. 15,3 tšk.), buvo pirmas pagal rezultatyvius perdavimus (7,6), išprovokuotas pražangas (5,1) bei naudingumo balus ir padėjo šiauliečiams įsitvirtinti pirmajame aštuonete.

Prieš metus iš Švedijos lygos „Boras“ klubo į Lietuvą atvykęs E.Fridrikssonas po puikaus sezono LKL pirmenybėse karjeros šuolio nepadarė. Islandas perėjo į Antverpeno „Giants“ komandą ir žais Belgijos lygoje.

Thomasas Walkupas (iš „Žalgirio“ į Pirėjo „Olympiakos“)

Iš gana kuklaus Liudvigsburgo „Riesen“ klubo atvykęs ir tris sezonus Lietuvoje praleidęs Thomasas Walkupas nelengvai pritapo „Žalgiryje“, bet nuo antrojo sezono tapo Kauno komandos puolimo smegenimis. Praėjusį sezoną amerikietis LKL pirmenybėse pelnydavo 9,4 taško ir atlikdavo 5,7 rezultatyvaus perdavimo, Eurolygoje įmesdavo 8,2 taško ir atlikdavo 4,5 rezultatyvaus perdavimo.

Didelis Th.Walkupo privalumas buvo kietas charakteris, kuris padėjo jam tapti naudingiausiu LKL finalo žaidėju ir geriausiai besiginančiu LKL krepšininku. Nuo šio rudens 28 metų gynėjas Eurolygos turnyre bus „Žalgirio“ varžovas – jis kovos dėl Pirėjo „Olympiakos“ klubo pergalių.

Martynas Echodas (iš „Ryto“ į Venecijos „Reyer“)

Kaunietis Martynas Echodas praleido keturis sezonus Vilniaus komandoje ir visus keturis sezonus buvo vienas pagrindinių „Ryto“ žaidėjų. Per šį laikotarpį jis debiutavo Lietuvos rinktinėje, tapo Karaliaus Mindaugo taurės laimėtoju, bet žymaus proveržio M.Echodo žaidime nebuvo. Jei debiuto sezoną (2017-2018 m.) vidurio puolėjas pelnydavo 9,6 taško ir atkovodavo 5,8 kamuolio, tai geriausią praėjusį sezoną jo vidurkiai buvo tik truputį didesni – 11,7 taško ir 6,6 atkovoto kamuolio. Ir nors stipresnį įspūdį palieka M.Echodo vidurkis Čempionų lygoje (18,5 tšk.), šiame turnyre jis žaidė tik 4 rungtynes.

Nieko stebėtino, kad tokiomis aplinkybėmis bręsta poreikis ieškoti vietos, kurioje būtų galima geriau atsiskleisti. 24 metų 206 cm ūgio krepšininkas nusprendė, kad tokia vieta galėtų būti vienas stipriausių Italijos klubų Venecijos „Reyer“.

Kyle‘as Vinalesas (iš „Lietkabelio“ į Podgoricos „Studentski centar“)

Kyle‘o Vinaleso veiksmai buvo prastai suderinti su kitų Panevėžio komandos žaidėjų veiksmais, tačiau jo indėlis į „Lietkabelio“ pergales neginčytinas. Puiki amerikiečio kamuolio valdymo technika ir agresyvumas kėlė daug rūpesčių varžovų gynėjams, o jo energija užvesdavo komandos draugus. K.Vinalesas pelnydavo 16,1 taško ir užėmė antrąją vietą LKL pirmenybėse pagal rezultatyvumą, be to, atlikdavo 4,5 rezultatyvaus perdavimo.

Vis dėlto dar praėjusio sezono pabaigoje K.Vinalesas buvo nušalintas ir nežaidė paskutiniųjų atkrintamųjų varžybų rungtynių. Net jei ne šis įvykis, Panevėžio klubas nebūtų pratęsęs sutarties su 29 metų gynėju, kuris šio sezono pradžioje sukirto rankomis su Podgoricos „Studentski centar“ klubu.

Nigelas Hayesas (iš „Žalgirio“ į „Barcelona“)

Užsienio krepšininkai dažnai „Žalgiryje“ praleidžia du sezonus, o antrąjį sezoną žaidžia daug naudingiau negu pirmąjį. Šios taisyklės nesulaužė užpernai į Kauną atvykęs Nigelas Hayesas. Jei užpraėjusį sezoną amerikietis pelnydavo 7,1 taško LKL pirmenybėse ir 6,3 taško Eurolygoje, tai praėjusį sezoną jo vidurkiai pakilo iki 9,9 ir 9,5 taško.

Tolimi metimai iš aikštės kampo sugadino daug nervų daugeliui „Žalgirio“ varžovų (beje, Eurolygos turnyre N.Hayesas pataikė 44,3 proc. tritaškų). O dabar nuo 26 metų 203 cm puolėjo turės gintis komandos, su kuriomis žais „Barcelona“.

Martinas Gebenas (iš „Žalgirio“ į Bambergo „Brose“)

Martinas Gebenas daugumoje kitų LKL komandų būtų pagrindinis vidurio puolėjas, tačiau per du praėjusius sezonus neįrodė „Žalgirio“ treneriams, kad gali būti pakankamai naudingas per Eurolygos varžybas. Praėjusį sezoną jis nemažai žaisdavo LKL pirmenybėse, kuriose pelnydavo 7,3 taško ir atkovodavo 4,7 kamuolio, bet Eurolygoje atlikdavo tik epizodinį vaidmenį ir įmesdavo 3,3 taško.

„Žalgiriui“ nusprendus nepratęsti sutarties su 26 metų 208 cm ūgio aukštaūgiu, dukart LKL čempionas priėmė Bambergo klubo kvietimą ir žais Vokietijos lygoje.

Arielis Hukporti (iš „Nevėžio“ į „Melbourne United“)

„Nevėžio“ klubas pastaraisiais metais pristato įdomių jaunų užsienio krepšininkų. Praėjusį sezoną vienas iš jų buvo 19-metis togiečių kilmės Vokietijos vidurio puolėjas Arielis Hukporti. 213 cm ūgio milžinas didelę sezono dalį nežaidė dėl traumos, bet per kelis paskutinius mėnesius parodė, kad jo vertėjo laukti. A.Hukporti sukūrė nemažai efektingų epizodų ir LKL pirmenybėse pelnydavo 10,4 taško bei atkovodavo 7,4 kamuolio.

Nuo šio rudens A.Hukporti bandys į krepšinio olimpą kopti kitu keliu. Lietuvoje sužibėjęs jaunuolis pasirašė sutartį su „Melbourne United“ klubu ir žais Australijos lygoje.

Simas Galdikas (iš „Neptūno“ į „Gargždus“)

Krepšininkai iš LKL išvyksta ne vien į užsienio klubus. Savo vietos stipriausioje šalies lygoje neradę žaidėjai arba jėgų dar turintys veteranai neretai pasuka į žemesnių Lietuvos pakopų komandas. Šiuo keliu nuėjo ir 34 metų vidurio puolėjas Simas Galdikas, nusprendęs karjerą tęsti netoli namų – NKL žaidžiančiuose „Gargžduose“.

Klaipėdietis LKL pirmenybėse debiutavo prieš 12 metų ir didžiąją karjeros dalį praleido „Neptūne“, kuriam atstovavo vienuolika sezonų su dviem kelių mėnesių pertraukomis užsienio komandose ir vieno sezono pertrauka „Lietkabelyje“. Praėjusį sezoną S.Galdikas pelnydavo 6,4 taško ir atkovodavo 3,4 kamuolio, tad Gargždų komanda, matyt, sulaukė labai solidaus pastiprinimo.

Džiugas Slavinskas (iš „Neptūno“ į Bratislavos „Inter“)

Džiugas Slavinskas anksti debiutavo LKL pirmenybėse ir per ketverius metus tapo „Neptūno“ pagrindinio penketo žaidėju. Puolėjas ypač didelę pažangą padarė praėjusį sezoną, per kurį žymiai praplėtė veiksmų arsenalą, pelnydavo 7,3 taško ir atkovodavo 4,6 kamuolio. Atrodė, kad 22 metų krepšininkas gali toliau judėti į priekį, tačiau jis pasirinko keistą kryptį ir išvyko į silpną Slovakijos lygą, kurios lygis, ko gero, nėra aukštesnis negu NKL. Dž.Slavinskas sudarė sutartį su Bratislavos „Inter“ klubu.

Mindaugas Sušinskas (iš „Prienų“ į Chemnico „Niners“)

Mindaugas Sušinskas per du praėjusius sezonus atliko milžinišką šuolį. Regis visai neseniai jis negaudavo svarbaus vaidmens LKL autsaiderėje „Dzūkijoje“ (2018-2019 m. sezone įmesdavo 5,7 taško), tačiau praėjusį sezoną jau buvo vienas iš lyderių lentelės viduryje įsitvirtinusiuose „Prienuose“. 26 metų alytiškis Prienų komandoje pelnydavo 14,8 taško, LKL rezultatyviausių žaidėjų lentelėje užėmė penktąją vietą ir buvo išrinktas į geriausių turnyro krepšininkų penketą.

Prieš šį sezoną M.Sušinskas priėmė Chemnico „Niners“ kvietimą ir bandys padėti šiam klubui išsaugoti vietą Vokietijos pirmojoje lygoje.

Krepšininkai, prieš šį sezoną išvykę iš LKL į kitas lygas arba neturintys sutarties

„Žalgiris“: M.Grigonis (Maskvos CSKA, Rusija), R.Jokubaitis („Barcelona“, Ispanija), N.Hayesas („Barcelona“, Ispanija), Th.Walkupas (Pirėjo „Olympiakos“, Graikija), A.Rubitas (Miuncheno „Bayern“, Vokietija), M.Gebenas (Bambergo „Brose“, Vokietija), P.Garino („Nanterre“, Prancūzija), S.Vasturia (Stambulo „Beşiktaş“, Turkija).

„Rytas“: A.Goudelockas („Bilbao“, Ispanija), M.Echodas (Venecijos „Reyer“, Italija), A.Marčiulionis (Kalifornijos Šv.Marijos koledžas, NCAA), D.Bičkauskis („Oradea“, Rumunija), K.Kitsingas (Talino „Kalev-Cramo“, Estija).

„Lietkabelis“: K.Vinalesas (Podgoricos „Studentski centar“, Juodkalnija), G.Masiulis („Bilbao“, Ispanija), P.Valinskas (Alsto „Okapi“, Belgija), P.Poška („Ogre“, Latvija).

„Juventus“: B.Crawfordas („Reggiana“, Italija), M.Runkauskas („Gargždai“, NKL), A.Urbonas (Marijampolės „Sūduva“, NKL), M.Paliukėnas („Oradea“, Rumunija).

„Prienai“: M.Sušinskas (Chemnico „Niners“, Vokietija), D.Domarkas (Bydgoščiaus „Astoria“, Lenkija), E.Tubutis (Leideno ZZ, Nyderlandai), T.Digbeu („Brisbane Bullets“, Australija), E.Lecomte‘as (be klubo), E.Dimša (be klubo), E.Mankauskas (Vilkaviškio „Perlas“, NKL).

„Neptūnas“: Dž.Slavinskas (Bratislavos „Inter“, Slovakija), S.Galdikas („Gargždai“), D.Dorsey (be klubo), T.Pažėra (be klubo), A.Einikis (be klubo).

„Šiauliai“: E.Fridrikssonas (Antverpeno „Giants“, Belgija), D.Krestininas („Ventspils“, Latvija), A.Van Vlietas („Bnei Herclija“, Izraelis), R.Andersonas (be klubo), Š.Valunta (Vilkaviškio „Perlas“), D.Baslykas (Mažeikių „Ereliai“, NKL).

„Pieno Žvaigždės“: D.Amigo (Meksikalio „Soles“, Meksika), J.Manigat (be klubo), B.Mirkovičius (be klubo), S.Haney (be klubo), Y.Franke (Sopoto „Trefl“, Lenkija), A.Šikšnius (be klubo), R.Venclovas (be klubo), R.Indrišiūnas (be klubo), L.Balkūnas (Mažeikių „Ereliai“, NKL).

„Dzūkija“: S.Jasaitis (be klubo), T.Rinkūnas (be klubo), P.Marinelli (be klubo).

„Nevėžis“: J.Tamulis („Sibiu“, Rumunija), J.Kazakauskas (Evro ALM, Prancūzijos antroji lyga), S.Barefieldas (Patrų „Apollon“, Graikija), R.Luzas („Bilbao“, Ispanija), A.Hukporti („Melbourne United“, Australija), M.Razbadauskas (Milanco „Svincolati“, Italiajos ketvirtoji lyga), I.Lukošius (be klubo), J.Gintvainis (be klubo), E.J.Montgomery („Sopron“, Vengrija).