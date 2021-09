Ispanijos krepšinio lygoje – daugiau žiūrovų, bet mažiau lietuvių ir pertraukėlių

Šis sezonas žada būti smagesnis, nes į arenas vėl įleidžiami žiūrovai, o per rungtynes bus mažiau pertraukėlių.

Lietuvių skaičius sumažėjo

Savaitgalį ACB lygos sezoną pradėjo aštuoni Lietuvos krepšininkai, atstovaujantys penkiems klubams. Šeši lietuviai žaidžia tose pačiose komandose, kurių aprangą vilkėjo praėjusį sezoną, o kiti du žaidėjai šį rudenį pradėjo legionierių karjerą ir į Ispaniją išvyko iš LKL ekipų.

Ispanijos lygoje debiutuoja Lietuvos rinktinės krepšininkai Rokas Jokubaitis ir Gytis Masiulis.

R.Jokubaitis (21, 193) iš Kauno „Žalgirio“ išvyko į čempionės vardą ginančią „Barcelona“ ekipą, kurią treniruoja Šarūnas Jasikevičius, o buvęs Panevėžio „Lietkabelio“ puolėjas G.Masiulis (23, 206) sustiprino „Bilbao“ klubą, kuris pavasarį užėmė 17-ąją vietą ir tik per plauką neiškrito į antrąją lygą.

G.Masiulis prisidėjo prie antrą sezoną Bilbao klube žaidžiančio Regimanto Minioto (25, 208).

Pavasarį ketvirtfinalyje iškritusiai Vitorijos „Baskonia“ toliau atstovauja Rokas Giedraitis (29, 200) ir Tadas Sedekerskis (23, 206), o 14-ąją vietą užėmusiai Kompostelos Santjago „Obradoiro“ – Laurynas Birutis (24, 213) ir Laurynas Beliauskas (24, 192).

Mindaugas Kačinas (28, 204) liko toje pačioje komandoje, bet pakeitė lygą. Prieš tris mėnesius jis padėjo Lugo „Breogan“ ekipai laimėti Ispanijos antrosios pakopos varžybas ir iškovoti kelialapį į ACB lygą.

Praėjusį sezoną ACB lygoje žaidė vienuolika lietuvių. Tomas Dimša, Arnoldas Kulboka, Dovydas Giedraitis, Martynas Sajus, Deividas Dulkys ir Saulius Kulvietis karjerą tęsia kitose šalyse.

Favoritai – tie patys

Aiškiais ACB lygos favoritais laikomi du garsiausi ir turtingiausi Ispanijos klubai. Beveik niekas neabejoja, kad dėl pirmosios vietos vėl kovos čempionės vardą ginanti „Barcelona“ ir Madrido „Real“, kuris pastarąjį kartą auksą iškovojo 2019 metais.

Praėjusiose Ispanijos pirmenybėse reguliariojo sezono nugalėtoju tapo „Real“, tačiau finalo serijoje Barselonos ekipa įveikė Madrido komandą 2:0.

Abu pretendentus per vasarą papildė po keturis krepšininkus, bet garsiausiai buvo kalbama apie naujokus, atvykusius iš pagrindinių varžovų stovyklos. „Barcelona“ pakvietė ne visus „baltųjų“ lūkesčius pateisinusį argentinietį Nicolasą Laprovittolą, o „Real“ sukirto rankomis su puikia krepšinio nuovoka pasižyminčiais Thomas Heurteliu ir Adamu Hanga, kuriems „mėlynų-granatinių“ schemose vietos nerado pernai katalonus treniruoti pradėjęs Šarūnas Jasikevičius.

Tarp antrosios bangos favoritų pirmiausiai minimos Vitorijos „Baskonia“ ir „Valencia“ komandos. Kai kurie Ispanijos krepšinio apžvalgininkai prie jų prideda Malagos „Unicaja“, kiti – praėjusį sezoną sužibėjusią Lagūnos San Kristobalio „Tenerife“.

Leidžia daugiau žiūrovų

Beveik visą praėjusį sezoną Ispanijos krepšinio komandos žaidė be žiūrovų. Tik pačioje reguliariojo sezono pabaigoje pusė klubų gavo leidimą į tribūnas įleisti sirgalius. Didžiausias leidžiamas žiūrovų skaičius tuo metu buvo 1500.

Epideminei padėčiai pasikeitus, galioja švelnesni ribojimai, o pagal Ispanijos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas taisykles per sporto renginius uždarose patalpose galima užpildyti 40 proc. tribūnų. Tiesa, vietos valdžiai palikta teisė įleisti mažiau žiūrovų.

Visi sirgaliai privalo arenose dėvėti kaukes ir pateikti imuniteto pažymėjimą, tai yra būti pasiskiepiję, sirgę COVID-19 arba per tris praėjusias paras atlikę koronaviruso testą ir gavę neigiamą rezultatą.

Kai kurie klubai prieš pandemiją parduodavo daugiau abonementų, negu dabar gali įleisti žiūrovų į areną. Nenorėdami nuskriausti ištikimų sirgalių, įdomią išeitį rado Malagos „Unicaja“ vadovai. Jie suskirstė visas sezono rungtynes į tris dalis ir ištraukė burtus, per kuriuos taip pat į tris grupes padalino sirgalius. Kiekviena sirgalių grupė galėjo įsigyti abonementą į trečdalį sezono rungtynių. Likusiais bilietais prekiaujama prieš kiekvienas rungtyes.

Pirmajame ture „Unicaja“ buvo viena iš keturių komandų, į kurių rungtynes atėjo daugiau negu trys tūkstančiai žiūrovų (3368). Vis dėlto pirmojo turo rekordininkė buvo „Zaragoza“, žaidžianti didesnėje arenoje ir sulaukusi 3717 žiūrovų. Pirmąjį savaitgalį trijų tūkstančių ribą taip pat pasiekė Madrido „Real“ ir „Valencia“.

Mažiausiai žiūrovų atėjo į Sevilijos „Real Betis“ klubo rungtynes (1286).

Bus mažiau pauzių

Prieš šį sezoną ACB lyga priėmė svarbų taisyklių pakeitimą, kuris padės kovoti su krepšinio rykšte tapusiomis nebūtinomis pauzėmis. Per Ispanijos pirmenybių rungtynes nuo šiol yra mažiau minutės pertraukėlių.

Praėjusiais metais per rungtynes galėdavo būti net 15 pertraukėlių. Po penkis kartus pertraukėlių galėdavo prašyti abu treneriai, bet rungtynės dar penkis kartus būdavo nutraukiamos dėl reklamos pertraukėlių. Šį sezoną reklamos pertraukėlės skelbiamos tik tuo atveju, jei vienoje rungtynių pusėje per 15 minučių nė vienas treneris nepaprašo minutės pertraukėlės.

Kiekvienas treneris pirmoje rungtynių pusėje gali prašyti dviejų pertraukėlių, antroje pusėje – trijų pertraukėlių (kaip numatyta oficialiose krepšinio taisyklėse). Tačiau per paskutines penkias pirmosios rungtynių pusės minutes galima prašyti tik vienos pertraukėlės, per paskutines penkias antrosios pusės minutes – dviejų pertraukėlių. Kitaip tariant, jei treneris per 15 minučių nepaprašo nė vienos pertraukėlės, viena iš jų „sudega“ (panaši taisyklė, skirta sumažinti pauzių skaičių rungtynių pabaigoje, galioja rankinio varžybose).

Pakeitus taisykles, nuo šiol per rungtynes gali būti ne daugiau negu 10 pertraukėlių.

Lietuvos krepšininkai ACB lygoje

Krepšininkas Gimė Ūgis Klubas Nuo kada/ Praėjusį sezoną Sez. R. Tšk.

Rokas Jokubaitis 2000 193 „Barcelona“ „Žalgiris“ – - –

Rokas Giedraitis 1992 200 Vitorijos „Baskonia“ 2020 1 39 517

Tadas Sedekerskis 1998 206 Vitorijos „Baskonia“ 2020* 6 83 282

Laurynas Beliauskas 1997 192 Santjago „Obradoiro“ 2020 2 39 259

Laurynas Birutis 1997 213 Santjago „Obradoiro“ 2020 1 32 347

Regimantas Miniotas 1996 208 „Bilbao“ 2020 1 25 177

Gytis Masiulis 1998 206 „Bilbao“ „Lietkabelis“ – - –

Mindaugas Kačinas 1993 204 Lugo „Breogan“ 2020 – - –

Treneris Gimė Klubas Nuo kada/ Praėjusį sezoną Sez. R. L.-P.

Šarūnas Jasikevičius 1976 – „Barcelona“ 2020 1 44 38-6

Nuo kada atstovauja šiam klubui arba kur žaidė praėjusį sezoną (M.Kačinas praėjusį sezoną žaidė tame pačiame klube, bet antrojoje lygoje, T.Sedekerskis šiame klube žaidžia su pertraukomis).

Sez., R., Tšk. – kelintą sezoną žaidžia ACB lygoje, kiek rungtynių žaidė ir kiek taškų pelnė.

L.-P. – kiek rungtynių laimėjo ir pralaimėjo jo treniruojama komanda.