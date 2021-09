Prie Eurolygos starto linijos – net 15 lietuvių: intrigos, iššūkiai bei netikėti sugrįžimai

Aštuoni lietuviai sezono pradžioje yra Kauno „Žalgirio“ paraiškoje, kiti septyni mūsų tautiečiai atstovauja užsienio komandoms. Įdomu, kad tarp penkiolikos lietuvių nėra nė vieno Eurolygos debiutanto, tačiau yra trys po pertraukos į šį turnyrą grįžtantys krepšininkai.

Ko laukti iš lietuvių Eurolygoje?

Rokas Giedraitis

„Baskonia“, 29 metai, 200 cm.

Eurolygoje. 2 sezonai, 59 rungtynės, 777 taškai.

Praėjusį sezoną. „Baskonia“ – 12,7 tšk., 3 atk.kam. (Eurolygoje) ir 13,3 tšk. 3,4 atk.kam. (Ispanijos lygoje).

Atitiko kirvis kotą. Šį posakį galima pritaikyti R.Giedraičiui, treneriui Duško Ivanovičiui ir Vitorijos „Baskonia“ komandai. Europoje būtų sunku rasti kitą komandą ir kitą trenerį, kurių braižas taip gerai tiktų Lietuvos rinktinės puolėjui. Pernai jis akimirksniu pritapo Vitorijos ekipoje, į kurią atvyko iš Berlyno ALBA komandos, o šį sezoną R.Giedraičio vaidmuo turėtų būti dar svarbesnis. Krepšininkas dar geriau žino, ko iš jo nori D.Ivanovičius, treneris dar geriau žino, ką sugeba R.Giedraitis.

Galima neabejoti, kad „Baskonia“ braižas nesikeis. Ši komanda vėl žais greitai, staigiai perdavinės kamuolį ir stengsis spausti varžovus savoje pusėje, o krepšininkai nebus įspausti į griežtus taktikos rėmus ir galės aikštėje patys priimti sprendimus. Savo ruožtu R.Giedraitis gaus nemažai progų ir pabėgti į greitas atakas, ir laisvas mesti iš toli, ir veržtis į varžovų baudos aikštelę. Kitaip tariant – daryti viską, ką sugeba geriausiai.

Tiesa, sunku tikėtis, kad vasarą daug žaidėjų pakeitusi „Baskonia“ šį sezoną dažnai džiugins savo gerbėjus pergalėmis.

Artūras Gudaitis

„Zenit“, 28 metai, 208 cm.

Eurolygoje. 6 sezonai, 127 rungtynės, 1163 taškai.

Praėjusį sezoną. „Zenit“ – 9,7 tšk., 4 atk.kam., 4 išpr.praž. (Eurolygoje) ir 11,1 tšk., 4,6 atk.kam., 4,7 išpr.praž. (Rusijos lygoje).

Pernai iš Milano „Olimpia“ komandos į Sankt Peterburgo „Zenit“ perėjęs A.Gudaitis praėjusį sezoną žaidė solidžiai. Tačiau tikriausiai nei jis pats, nei Sankt Peterburgo komandos treneris Xavieras Pascualis nebuvo visai patenkinti aukštaūgio indėliu. Labiausiai trukdė traumos, dėl kurių A.Gudaitis iš pradžių praleido visą pasirengimo etapą, o ir paskui keliskart iškrito iš rikiuotės ir būdavo priverstas praleisti po kelerias rungtynes.

Geriausiais karjeros sezonais „Olimpia“ komandoje A.Gudaičio žaidimas buvo pagrįstas fizine jėga. Kad vėl galėtų vartyti visas jo kelyje pasitaikančias kliūtis, vidurio puolėjui reikia, jog jis būtų sveikas. Ko gero, ši aplinkybė labiausiai lems, ar A.Gudaičiui pavyks pakelti asmeninės statistikos vidurkius, ypač atkovotų kamuolių, į buvusias aukštumas. Suprantama, to labai reikia ir treneriui X.Pascualiui, kurio pasitikėjimas lietuviu nesusvyruodavo net tada, kai A.Gudaitis dėl objektyvių priežasčių galėdavo atlikti ne visas užduotis.

Donatas Motiejūnas

„Monaco“, 31 metai, 213 cm.

Eurolygoje. 2 sezonai, 13 rungtynių, 129 taškai.

Praėjusį sezoną. „Xinjiang Flying Tigers“ – 21,6 tšk., 13,7 atk.kam. (Kinijos lygoje).

D.Motiejūnas grįžta į Europą po devynių sezonų, kuriuos praleido NBA ir Kinijos lygose. Pastaraisiais metais puolėjas nežaidė net ir Lietuvos rinktinėje, tad jam reikės iš naujo pratintis prie europietiško krepšinio.

Kinijos lygoje D.Motiejūno rankos buvo visiškai atrištos. Jis nuolat būdavo vienas iš dviejų ar trijų neginčytinų komandos lyderių ir aikštėje galėjo daryti, ką norėjo. Nors dabar reikia žaisti su aukštesnio lygio komandos draugais, „Monaco“ gali būti šiek tiek panaši į Kinijos ekipas, nes jos žaidimas, tikėtina, irgi remsis dviejų žvaigždžių – D.Motiejūno ir Mike‘o Jameso – individualiu meistriškumu.

D.Motiejūnas padarys viską, kad jo asmeninė statistika būtų labai gera. Bet nežinia, ar tai bus naudinga komandai. Tiek D.Motiejūnas, tiek M.Jamesas jau anksčiau turėjo problemų su treneriais, tad „Monaco“ strategui Zvezdano Mitrovičiaus laukia sunkūs mėnesiai. Galima sakyti, kad Monako klubas įsigijo tiksinčią bombą, ir kol kas visai neaišku, ar nuo tos bombos kentės pati „Roca Team“, ar jos varžovai.

Lukas Lekavičius

„Žalgiris“, 27 metai, 180 cm.

Eurolygoje. 7 sezonai, 199 rungtynės, 1291 taškas.

Praėjusį sezoną. „Žalgiryje“ – 8,2 tšk., 2,4 rez.perd. (Eurolygoje) ir 10,1 tšk., 3,2 rez.per. (Lietuvos lygoje).

Du praėjusius sezonus – po to, kai grįžo iš Atėnų „Panathinaikos“ – L.Lekavičius buvo vienas svarbiausių „Žalgirio“ žaidėjų. Vis dėlto jis savo galimybių ribos dar nepasiekė. Lietuvos rinktinės gynėjas gali užvesti komandą, jei ji apsnūsta, gali terorizuoti varžovus aštriais reidais į baudos aikštelę ar net tolimais metimais, tačiau gali ir pametęs galvą vesti komandą klystkeliais.

L.Lekavičius žaidžia šaltakraujiškiau, kai treneriai jam leidžia žaisti ilgiau. Priešingu atveju, jis stengiasi per trumpus tarpsnius nuveikti tiek, kiek nuveiktų per ilgesnį laiką. Šį sezoną Kauno komandoje L.Lekavičiui reikės dalintis minutes su Emmanueliu Mudiay ir Mantu Kalniečiu, todėl gali būti, kad gynėjas kartais ir vėl be reikalo karščiuosis. Kita vertus, L.Lekavičius bus vienas iš tų „Žalgirio“ krepšininkų, į kuriuos sudėtingomis akimirkomis kryps ir komandos draugų, ir sirgalių žvilgsniai.

Marius Grigonis

CSKA, 27 metai, 198 cm.

Eurolygoje. 3 sezonai, 78 rungtynės, 868 taškai.

Praėjusį sezoną. „Žalgiryje“ – 13,4 tšk., 3,3 rez.perd., 4,2 išpr.praž. (Eurolygoje) ir 12,9 tšk., 3,4 rez.perd. (Lietuvos lygoje).

Per praėjusį sezoną M.Grigonis pražydo gražiausiomis spalvomis. Tuometinis „Žalgirio“ gynėjas parodė, kad gali pataikyti iš toli ir iš vidutinio nuotolio, veržtis į baudos aikštelę, puikiai žaisti du prieš du, pergudravęs ne vien varžovus, bet ir teisėjus, išprovokuoti pražangą. Jis kokybiškai atlikdavo beveik viską, ką turi atlikti aukšto lygio gynėjas.

Nors šį sezoną kaunietis džiugins nebe „Žalgirio“, o Maskvos CSKA sirgalius, naujoje komandoje jis turėtų daryti tą patį. M.Grigonis turbūt žais truputį trumpiau, nes „kariškiai“ turi daugiau panašaus meistriškumo krepšininkų, tačiau ir šį sezoną jis turėtų būti vienas iš komandos rezultatus lemiančių krepšininkų.

M.Grigoniui žaisti taip, kaip praėjusį sezoną, gali trukdyti nebent vasarą taip pat į CSKA perėjęs Aleksejus Švedas, kurį sunku įsprausti į kokius nors rėmus. Vis dėlto praėjusį sezoną maskviečių treneris Dimitris Itoudis, išmetęs iš komandos Mike‘ą Jamesą, jau parodė, kad gali aplaužyti ragus jo neklausančioms žvaigždėms.

Mantas Kalnietis

„Žalgiris“, 35 metai, 196 cm.

Eurolygoje. 11 sezonų, 174 rungtynės, 1191 taškas.

Praėjusį sezoną. Krasnodaro „Lokomotiv“ – 8,7 tšk., 7,1 rez.perd. (Europos taurėje) ir 9,6 tšk., 9,8 rez.perd. (Rusijos lygoje).

M.Kalnietis antrą kartą karjeroje grįžta į „Žalgirį“, ir antrą kartą į gimtąjį lizdą grįžta iš to paties Krasnodaro „Lokomotiv“ klubo. Jame gynėjas puikiai pritapo per abu tarpsnius, o sėkmingas praėjęs sezonas sužadino viltį, kad nepaisant solidaus amžiaus, sugrįžėlis galės tvirtai laikyti Kauno komandos puolimo vadžias.

M.Kalnietis jau vėtytas ir mėtytas, jis turėtų žinoti, kaip prisitaikyti prie skirtingo braižo komandos draugų. Lietuvos rinktinės gynėjas visada žaisdavo geriau, kai greta būdavo panašaus lygio partneris, su kuriuo jis galėdavo pasidalinti antrosios linijos žaidėjų pareigas. Dabartiniame „Žalgiryje“ šalia bus Emmanuelis Mudiay arba Lukas Lekavičius, todėl M.Kalnietis turėtų jaustis patogiai. O priekinėje linijoje esant Joffrey Lauvergne‘iui, įžaidėjas turėtų jaustis patogiai ir dėl to, kad yra su kuo žaisti du prieš du.

Tadas Sedekerskis

„Baskonia“, 23 metai, 200 cm.

Eurolygoje. 3 sezonai, 47 rungtynės, 132 taškai.

Praėjusį sezoną. „Baskonia“ – 3,5 tšk., 2,9 atk.kam. (Eurolygoje) ir 5,2 tšk., 4,2 atk.kam. (Ispanijos lygoje).

Praėjęs sezonas buvo T.Sedekerskio proveržio sezonas. Puolėjui neabejotinai padėjo tai, kad dėl trumpo atsarginių suolo treneris D.Ivanovičius buvo priverstas ieškoti naujų sprendimų ir leisti į aikštę žaidėjus, iš kurių galbūt tikėjosi nedaug. Bet kiti „Baskonia“ atsarginiai savo progomis nepasinaudojo, o T.Sedekerskis per kelias savaites tapo nepakeičiamu sudėties mainos žaidėju.

Šį sezoną neringiškiui skiriamos užduotys neturėtų keistis. Jis vėl atliks begalę plika akimi kartais nepastebimo juodo darbo, tačiau galima tikėtis, kad T.Sedekerskis dažniau ir pats imsis iniciatyvos. Kad jis gali sėkmingai atakuoti, lietuvis parodė praėjusio sezono pabaigoje, ypač per kai kurias Ispanijos lygos rungtynes.

Edgaras Ulanovas

„Žalgiris“, 29 metai, 199 cm.

Eurolygoje. 7 sezonai, 203 rungtynės, 1378 taškai.

Praėjusį sezoną. „Fenerbahce“ – 4,5 tšk. (Eurolygoje) ir 8 tšk. (Turkijos lygoje).

Pirmoji E.Ulanovo legionieriaus karjeros patirtis buvo labai karti. Nors praėjusį sezoną Stambulo „Fenerbahce“ klube jam netrūko nei pasitikėjimo savimi, nei trenerio Igoro Kokoškovo pasitikėjimo, vos ne viskas krito iš rankų ir puolėjui nepavyko atskleisti geriausių savybių.

Kaunietis atsigauti bandys gimtajame mieste – klube, kuriame praleido geriausius karjeros metus. E.Ulanovas – psichologiškai tvirtas krepšininkas, todėl kelerių gerų rungtynių jam turėtų užtekti, kad vėl pajustų žaidimo ritmą. O svarbiausių įgūdžių jis neprarado. Puolėjui mažai kas prilygsta žaidžiant nusisukus nuo krepšio, jis gali laiku atmesti kamuolį komandos draugui, pataikyti iš toli. Viena iš E.Ulanovo varomųjų jėgų turėtų būti ir noras įrodyti, kad praėjęs sezonas buvo tik nelemtas nesusipratimas.

Rokas Jokubaitis

„Barcelona“, 21 metai, 193 cm.

Eurolygoje. 3 sezonai, 53 rungtynės, 269 taškai.

Praėjusį sezoną. „Žalgiryje“ – 7 tšk., 2,5 rez.perd. (Eurolygoje) ir 9,4 tšk., 4 rez.perd. (Lietuvos lygoje).

Vienas jauniausių Eurolygoje žaidžiančių lietuvių nusprendė priimti dar didesnį iššūkį ir šiais metais sudarė sutartį su aukščiausius tikslus keliančia „Barcelona“. Šioje komandoje R.Jokubaitis vėl pateko pas trenerį Šarūną Jasikevičių, kuriam vadovaujant prieš kelis sezonus debiutavo „Žalgiryje“ ir Eurolygoje. Vis dėlto verta prisiminti, kad Kauno komandoje jaunasis gynėjas įsitvirtino tik tada, kai Š.Jasikevičius išvyko į Barseloną ir Lietuvos krepšinio lyderių treneriu tapo Martinas Schilleris.

Nors „mėlyni-granatiniai“ turi Niką Kalathį ir Nicolasą Laprovittolą, komandoje nėra antrosios linijos žaidėjų pertekliaus. Todėl R.Jokubaičiui nereikia jaudintis, kad jis liks ant suolo, net jei aikštėje jam pavyks ne viskas. Kita vertus, konkurencija vis tiek nemaža ir Lietuvos rinktinės gynėjui reikės iš naujo įrodinėti, kad jis vertas žaisti daugiau negu trumpus kelių minučių tarpsnius.

Mindaugas Kuzminskas

„Zenit“, 32 metai, 205 cm.

Eurolygoje. 9 sezonai, 164 rungtynės, 1319 taškų.

Praėjusį sezoną. „Lokomotiv“ – 12,4 tšk., 4,4 atk.kam., 4,2 išpr.praž. (Europos taurėje) ir 14,5 tšk., 5,2 atk.kam., 5 išpr.praž. (Rusijos lygoje).

M.Kuzminskas grįžta į Eurolygą po pusantro sezono pertraukos. Praėjusį kartą jis Eurolygoje žaidė užpraeitą sezoną, kai atstovavo Pirėjo „Olympiakos“, bet jau 2019 metų lapkritį neteko darbo šiame klube ir perėjo į Krasnodaro „Lokomotiv“.

Kranodare puolėjas jautėsi kaip žuvis vandenyje. Jis pradėjo agresyviau žaisti baudos aikštelėse, gana taikliai atakavo, o jo rezultatyvumo vidurkis du praėjusius sezonus buvo geriausias karjeroje. Vis dėlto M.Kuzminskui labai trūko stabilumo – jo pelnytų taškų kreivė šokinėjo nuo 0 ar 2 iki 20 ar daugiau. Trumpą atsarginių suolą turėjusioje Krasnodaro komandoje lietuvis vis tiek buvo sunkiai pakeičiamas, bet Sankt Peterburgo ekipos priekinėje linijoje yra daugiau lygiaverčių žaidėjų, todėl dideli svyravimai gali sukelti krepšininkui nemalonią „Zenit“ trenerio Xaviero Pascualio reakciją.

Artūras Milaknis

„Žalgiris“, 35 metai, 195 cm.

Eurolygoje. 11 sezonų, 234 rungtynės, 1615 taškai.

Praėjusį sezoną. „Žalgiryje“ – 6 tšk. (Eurolygoje) ir 6,9 tšk. (Lietuvos lygoje).

Pernai „Žalgirio“ treneriu tapus Martinui Schilleriui, Kauno komandos veteranas tarsi nusimetė psichologinius pančius. Jis pradėjo žaisti ramiau, bet kartu ir ryžtingiau, liovėsi dvejoti prieš priimdamas sprendimą. Jo žaidimas netgi tapo įvairesnis – A.Milaknis neretai apgaudavo varžovus ir ataką pabaigdavo ne tolimu metimu, o prasiveržęs arčiau krepšio.

Vis dėlto 35-erių metikas jau nepretenduoja tapti „Žalgirio“ žaidimo ašimi. Kauno komandos sirgaliai turėtų būti patenkinti, jei A.Milakniui pavyks per kai kurias rungtynes surengti tritaškių salves.

Paulius Jankūnas

„Žalgiris“, 37 metai, 205 cm.

Eurolygoje. 18 sezonų, 375 rungtynės, 3178 taškai.

Praėjusį sezoną. „Žalgiryje“ – 3,9 tšk., 4,4 atk.kam. (Eurolygoje) ir 5,6 tšk., 4,6 tšk. (Lietuvos lygoje).

Kauno komandos kapitonas kelia rekordų kartelę ir Eurolygoje pradeda 19-ąjį sezoną. Nors fizinės jėgos neabejotinai senka, P.Jankūno sumanumas ir sugebėjimas įvertinti padėtį niekur nedingsta, todėl veteranas kai kuriems varžovams turėtų pagadinti nemažai nervų.

Suprantama, užsiversti lyderio naštą ir tempti komandą nuolat P.Jankūnui jau per sunku. Tačiau galima neabejoti, kad ir šį sezoną bus rungtynių, per kurias jis nuramins komandos draugus, užkamšys spragas ir galbūt pakreips įvykių eigą „Žalgiriui“ naudinga linkme.

Marekas Blaževičius

„Žalgiris“, 20 metų, 211 cm.

Eurolygoje. 1 sezonas, 6 rungtynės, 12 taškų.

Praėjusį sezoną. „Žalgiryje“ – 2 tšk. (Eurolygoje) ir 6,5 tšk., 4,8 atk.kam. (Lietuvos lygoje).

M.Blaževičius praėjusį Eurolygos sezoną leido ant „Žalgirio“ atsarginių suolo, dažniausiai – net be sportinės aprangos. Jei šį sezoną visi Kauno komandos žaidėjai bus sveiki, jaunasis vidurio puolėjas vėl bus ant ribos ir varžysis dėl dvyliktosios vietos rungtynių paraiškoje su Karoliu Lukošiūnu. M.Blaževičiaus pozicijoje – mažesnė konkurencija, bet K.Lukošiūno privalumas – didesnė patirtis. Vis dėlto nemažai gali lemti ir trenerio požiūris į komandos taktiką. Kol kas pagrindinis jaunojo vidurio puolėjo tikslas – įsitvirtinti dvyliktuke ir įrodyti Martinui Schilleriui, kad gali žaisti ne vien per LKL rungtynes.

Karolis Lukošiūnas

„Žalgiris“, 24 metai, 195 cm.

Eurolygoje. 2 sezonai, 22 rungtynės, 39 taškai.

Praėjusį sezoną. „Žalgiryje“ – 2,3 tšk. (Eurolygoje) ir 5,7 tšk. (Lietuvos lygoje).

Nors K.Lukošiūnas atstovauja „Žalgiriui“ jau trečią sezoną, kol kas jis komandoje buvo „dėl skaičiaus“ ir žaisdavo nebent trumpus tarpsnius arba esant triuškinamam rezultatui.

K.Lukošiūnas parodė, kad gali įvykdyti pagrindinę jam skirtą užduotį ir įmesti į krepšį, kai neslegia įtampa, Vis dėlto sunku įsivaizduoti, kad jis galėtų tapti „Žalgirio“ rezultatams didelę įtaką turinčiu žaidėju.

Mantas Rubštavičius

„Žalgiris“, 19 metų, 198 cm.

Eurolygoje. 1 sezonas, 1 rungtynės, 2 taškai.

Praėjusį sezoną. „Žalgiryje“ – 1 rungt., 2 tšk. (Eurolygoje) ir 8 rungt., 2,6 tšk. (Lietuvos lygoje), „Žalgiryje-2“ – 11,7 tšk. (Lietuvos antrojoje lygoje).

Praėjusio sezono pabaigoje M.Rubštavičius jau deviutavo Eurolygoje, bet jo žingsnis į aikštę buvo simbolinis. Jaunuolis žaidė 2 minutes ir pelnė pirmuosius taškus.

Šio sezono pradžioje 19-metis yra keturioliktasis „Žalgirio“ žaidėjas. Ar jis gaus progų pirmojoje komandoje, labiau lems ne jo paties žaidimas NKL pirmenybėse, bet pagrindinių krepšininkų sveikata ir sportinė forma.