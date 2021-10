Lietuvių savaitė Eurolygoje: Automatinis R.Jokubaitis, energingas L.Lekavičiaus ir nepakeičiamas R.Giedraitis

Rokas Jokubaitis

6-ąją min. nuo suolo pakilęs „Barcelona“ gynėjas išjudino rungtynių pradžioje susingusį komandos puolimą ir pirmojo kėlinio antroje pusėje taškus štampavo kaip automatas. Jis dukart pralaužė varžovų gynybą prasiveržęs po krepšiu, pataikė tritaškį, vos per 4 min. surinko 9 taškus ir persvėrė rezultatą. Per kitus tris kėlinius R.Jokubaitis beveik nežiūrėjo į krepšį. Jis dažniausiai bėgiojo be kamuolio, nepapildė taškų sąskaitos ir neatliko nė vieno rezultatyvaus perdavimo.

R.Jokubaitis žaidė beveik 13 min. ir pelnė 9 taškus (2/3 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 2/2 baudų).

Nors „Barcelona“ lėtai įsibėgėjo, jau antrajame kėlinyje įgijo dviženklę persvarą, trečiajame kėlinyje pirmavo 20 taškų skirtumu ir nugalėjo 80:72.

Rokas Giedraitis

„Baskonia“ starto penketo puolėjas pirmoje varžovų atakoje atėmė kamuolį iš Sh.Shieldso, o po to ne kartą varė į neviltį varžovus laiku kyštelėdamas ilgas rankas ir iškrapštydamas kamuolį. Puldamas jis daug ir produktyviai judėjo, kartais priimdavo nestandartinius sprendimus. R.Giedraitis iki 16-osios min. žaidė be keitimo ir iki tol pelnė 9 taškus. Lietuviui vos atsisėdus ant suolo, „Olimpia“ surengė spurtą ir įgijo dviženklę persvarą. Po pertraukos R.Giedraitis abu kėlinius žaidė be keitimo.

R.Giedraitis žaidė 37 min., pelnė 14 taškų (4/6 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 3/6 baudų), atkovojo 3 kamuolius, perėmė 4 kamuolius ir išprovokavo 6 pražangas.

Vos 4 iš 26 tritaškių pataikiusi „Baskonia“ nesusigrąžino to, ką prarado antrajame kėlinyje, ir pralaimėjo Milano komandai 64:78.

Lukas Lekavičius

Penktąją minutę L.Lekavičius pakeitė neužtikrintai rungtynes pradėjusį E.Mudiay. L.Lekavičius kamuolį varinėjo daug patikimiau, dažnai veržėsi arba imituodavo prasiveržimą ir suklaidindavo varžovus. Tris kėlinius beveik visi jo sprendimai pasiteisindavo, tačiau paskutiniojo ketvirčio pradžioje L.Lekavičius kelias „Žalgirio“ atakas nuvedė į akligatvį.

L.Lekavičius žaidė 22 min., pelnė 10 taškų (5/11 dvitaškių, 0/1 tritaškio), atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir 3 kartus prasižengė. „Žalgiris“, kuris trumpai pirmavo tik rungtynių pradžioje ir trečiojo kėlinio viduryje, savo aikštėje pripažino „Zenit“ pranašumą 64:70.

Donatas Motiejūnas

„Monaco“ starto penketo vidurio puolėjas visą pirmąjį kėlinį žaidė be kamuolio. Nuo antrojo kėlinio D.Motiejūnas buvo geriau prijungtas prie komandos, bet vis tiek dažnai pyldavo ant komandos draugų, kurie, jo manymu, priimdavo neteisingus sprendimus. Visą ketvirtąjį kėlinį lietuvis sėdėdamas ant suolo stebėjo, kaip dėl pergalės kovojo kitas „Monaco“ vidurio puolėjas D.Hallas, ir į aikštę kelioms sekundėms grįžo tik pratęsimo viduryje.

D.Motiejūnas žaidė beveik 18 min., pelnė 5 taškus (1/3 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 3/6 baudų), atkovojo 8 kamuolius ir išprovokavo 4 pražangas.

„Monaco“ praėjusio sezono Europos taurės finalininkų dvikovoje išvykoje per pratęsimą palaužė „Uniks“ klubą 88:80. Labai lygiai vykusiose rungtynėse skirtumas nė karto nebuvo dviženklis, pirmaujanti komanda vien per pagrindinį laiką keitėsi 15 kartų, o ketvirtojo kėlinio paskutinėmis sekundėmis M.Jamesas nepataikė antrojo iš dviejų baudos metimų ir nepasinaudojo puikia galimybe išplėšti pergalę be pratęsimo.

Artūras Gudaitis

A.Gudaitis pelnė taškus pirmoje „Zenit“ atakoje, bet jo dengiamas J.Lauvergne‘is per dvi pirmąsias minutes surinko 6 taškus. „Žalgiris“ neleido svečių vidurio puolėjui gauti kamuolio gerose padėtyse ir pakirto A.Gudaičio pasitikėjimą savimi. Vietos neradęs A.Gudaitis pataikė mažiau nei pusę metimų ir kartais blaškydavosi savo baudos aikštelėje.

Jis žaidė beveik 15 min., pelnė 7 taškus (3/7 dvitaškių, 1/2 baudų), atkovojo 3 kamuolius ir 3 kartus prasižengė.

Paulius Jankūnas

Pirmajame ture dėl nedidelės traumos nežaidęs „Žalgirio“ kapitonas antrąsias rungtynes pradėjo starto penkete. Jis vienoje pirmųjų atakų pataikė iš vidutinio nuotolio, bet po to į krepšį mėtė tik iš toli ir daugiau taškų nepelnė. P.Jankūnas naudingiau žaidė gindamasis ir neleido svečiams įsismaginti kauniečių baudos aikštelėje.

Jis žaidė 24 min., pelnė 2 taškus (1/1 dvitaškio, 0/3 tritaškių), atkovojo 7 kamuolius, 4 kartus prasižengė ir išprovokavo 3 pražangas.

Edgaras Ulanovas

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas pirmoje atakoje atliko nuostabų perdavimą J.Lauvergne‘iui, tačiau paskui žaidė nelabai aktyviai. Nors E.Ulanovas pataikė du tritaškius, tai tebuvo reti puolimo blykstelėjimai. Užtat puolėjas labai prisidėjo prie komandinės gynybos trečiajame kėlinyje, kai gerai užsiėmęs padėtį trukdė varžovams vystyti atakas.

E.Ulanovas žaidė 30 min. (ilgiausiai komandoje), pelnė 7 taškus (0/3 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 1/3 baudų) ir išprovokavo 4 pražangas.

Tadas Sedekerskis

„Baskonia“ starto penketo puolėjas pirmojo kėlinio pradžioje dukart nepataikė iš trijų taškų zonos, o treneris D.Ivanovičius nebuvo patenkintas ir tuo, kaip T.Sedekerskis gynėsi, todėl greitai jį pakeitė. Grįžęs į aikštę T.Sedekerskis patikimiau žaidė po savo krepšiu, bet puolė pasyviau.

Jis per 12,5 min. pelnė 4 taškus (2/2 dvitaškių, 0/3 tritaškių) ir atkovojo 3 kamuolius. Tiesa, du taškai į T.Sedekerskio sąskaitą buvo įrašyti po to, kai „Olimpia“ žaidėjas netyčia pamušė kamuolį į savo krepšį.

Mantas Kalnietis

Paskutinę pirmojo kėlinio minutę į aikštę įėjęs „Žalgirio“ gynėjas beveik viską darė truputį netiksliai, bet to „trupučio“ užteko, kad varžovams gintis būtų daug lengviau. Trečiajame kėlinyje M.Kalnietis pats susikūrė sau kelias geras progas, bet jomis nepasinaudojo ir į krepšį nepataikė.

M.Kalnietis žaidė 10 min. ir pelnė 5 taškus (1/3 dvitaškių, 1/2 tritaškių).

Mindaugas Kuzminskas

„Zenit“ puolėjas ketvirtadienį vakare buvo vienas iš dviejų nemėgstamiausių lietuvių Lietuvoje, bet savo buvusiai komandai nepadarė beveik jokios žalos. Jis į aikštę įėjo pirmojo kėlinio pabaigoje, kartą nepataikė visiškai laisvas iš trijų taškų zonos ir visus taškus surinko baudos metimais po nebūtinų „Žalgirio“ žaidėjų pražangų.

M.Kuzminskas žaidė 14 min., pelnė 3 taškus (0/1 dvitaškio, 0/1 tritaškio, 3/4 baudų) ir atkovojo 3 kamuolius.

Artūras Milaknis

Pirmojo kėlinio pabaigoje į aikštę įleistas „Žalgirio“ gynėjas kartą nepataikė iš toli, o gindamasis nespėjo prie B.Barono ir S.Karasiovo. Antroje rungtynių pusėje A.Milaknis įvykius stebėjo nuo suolo.

Jis žaidė 6 min. ir taškų nepelnė (0/1 tritaškio).

Nežaidė

Karolis Lukošiūnas nebuvo įtrauktas į „Žalgirio“ paraišką. Marekas Blaževičius buvo dvyliktuke, bet nežaidė.

CSKA gynėjas Marius Grigonis dėl nugaros traumos praleido rungtynes su Eurolygos čempiono vardą ginančiu „Anadolu Efes“ klubu. CSKA išvykoje beveik visą laiką buvo priekyje, o trečiajame kėlinyje staigiai padidino persvarą, kelis kartus pirmavo 15 taškų skirtumu, atlaikė paskutinį varžovų šturmą ir nugalėjo 100:96.

Savaitės skaičiai

36

Austras Martinas Schilleris vadovavo „Žalgirio“ krepšininkams 36 Eurolygos rungtynėse. Per jas Kauno komanda iškovojo 17 pergalių ir patyrė 19 pralaimėjimų. „Žalgirio“ treneriu M.Schilleris buvo paskirtas 2020 m. liepos 14 d., darbo neteko 2021 m. spalio 8 d.

10153

„Žalgirio“ arenoje Kauno ir Sankt Peterburgo komandų rungtynes stebėjo 10153 žiūrovai. Šį sezoną daugiau žiūrovų buvo tik Tel Avivo arenoje per „Makabi“ ir „Crvena Zvezda“ dvikovą (10245).