Atleistą austrą Martiną Schillerį staigiai pakeitęs 54-erių naujasis Kauno „Žalgirio“ strategas iš Slovėnijos neslėpė – dar tik pratinasi prie pasikeitusio klimato. Vien antradienio rytą jo spaudos konferencijoje buvo daugybė filmavimo kamerų ir žurnalistų.

„Primena kažkiek Graikija. Ten taip pat krepšinis yra numeris vienas. Tai leidžia suprasti kiek jums ir „Žalgiriui“ yra svarbus krepšinis“, – pasakojo treneris.

Į Lietuvą atvykęs strategas teigia, kad savo filosofijos iškart įvedinėti nebandys ir po rungtynių galės lengviau matyti kokių pakeitimų reikia „Žalgirio“ ekipai.

„Bandysiu iš lėto įvedinėti savo filosofiją. Mokysiu komandą žaisti taip, kaip noriu aš. Tai nėra lengva, nes iš žaidėjų prašau daug, bet turimi pakankamai kokybės. Esu šiek tiek sutrikęs, nes iškart laukia rungtynes. Bet po rungtynių turėsiu daugiau medžiagos ir geriau žinosiu, ką reikia tvarkyti“, – kalbėjo treneris.

Rungtynėse prieš Sankt Peterburgo „Zenit“ peties traumą patyrė pagrindinis kauniečių centras Joffrey Lauvergne’as. Slovėnas teigia, kad naują žaidėją rinks ne jis: „Turime problemą su priekine linija. Joffrey patyrė traumą, tad reikia jam pamainos. Antra Tai klausimas ne tik man, bet ir. Aš neturiu dabar pakankamai laiko susitelkti ties šiuo klausimu ir pilnai pasitikiu generaliniu vadovu. Mums trūksta dar šiek tiek atletiškumo. Svarbiausia, kad žaidėjas būtų geras“.

„Žalgiriui“ paskelbus, jog J.Zdovcas tapo naujuoju komandos treneriu, po internetą iškart pradėjo sklisti vaizdo įrašai, kaip treneris rėkia ant žaidėjų. J.Zdovcas sako, kad emocijos sporte būtinos, tačiau dirba su savimi, kad jos pasireikštų ne taip, kaip anksčiau.

„Mano didžiausia problema, kad dažnai sau išsikeliu per didelius tikslus. Aš noriu viską laimėti, visas rungtynes. Išsikėliu nepasiekiamus tikslus. Tai kartais kenkia, padaro mane per daug emocionaliu. Bet aš dirbu su savimi. Taip, būna kartais konfliktų su žaidėjais. Tačiau praėjusiais metais neturėjau jokių problemų. Aš visada gerbiu visus žaidėjus ir neturiu problemų jeigu žaidėjas rėkia ar manęs. Tai reiškia jam rūpi tai ką jis daro, be emocijų čia nepasieksi nieko“, – apie savo emocijas kalbėjo naujasis „Žalgirio“ strategas.

M.Schilleris savo treniravimo metu sulaukdavo daug kritikos, jog LKL rungtynėse prieš silpnesnes komandas žaisdavo su Eurolygos rotacija, taip nuvargindamas komandos lyderius, o jaunesni žaidėjai dėl to neturėdavo pakankamai laiko pasirodyti, ypač Marekas Blaževičius.

J.Zdovcas sako, kad supranta, jog lyderiai turi pailsėti, bet tai gali sukelti papildomų problemų, o M.Blaževičius savo šansų pasireikšti turės.

„Esu treniravęs komandas kurios žaidžia keliuose turnyruose. Norisi lengvesnėse pirmenybėse leisti jaunus žaidėjus, pavargusiems leisti pailsėti, bet tai yra pavojinga, nes komanda gali išsibalansuoti.

Jauni žaidėjai pirmiausiai turi įrodyti, kad gerai dirba ir tobulėja treniruotėse. Eurolygoje varžovai labai stiprūs. Aišku bandysime duoti Marekui laiko, bet viskas priklauso nuo jo“, – kalbėjo strategas.

Ankstesnės patirties Eurolygoje J.Zdovcas turėjo su Liublianos „Olimpija“ klubu, kurį turnyre treniravo 2008–2011 m. Vėliau treneriui teko dirbti Kroatijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Rusijoje, Turkijoje, Graikijoje ir Prancūzijoje. Pastarojoje valstybėje slovėnas praleido praėjusį sezoną, kai treniravo „Metropolitans 92“ komandą. J.Zdovcas teigia, kad nuo to laiko, kai jis dalyvavo Eurolygoje daug kas pasikeitė ir jam teks prie to prisitaikyti: „Anksčiau turėjau pasiūlymą treniruoti Eurolygos komandą, bet tuomet atsisakiau. Dabar yra labai sunku patekti čia – tai uždara lyga. Nuo tada, kai man teko dalyvauti Eurolygoje daug kas pasikeitė. Bandysiu prisitaikyti kiek įmanoma greičiau“.

Strategas iš Slovėnijos teigia buvęs sutrikęs, gavęs pasiūlymą treniruoti Lietuvos komandą, tačiau ilgai apie pasiūlymą negalvojo.

„Nesitikėjau, kad taip greitai gausiu pakvietimą treniruoti komandą. Buvau šiek tiek sutrikęs. Nežinau, kas čia įvyko klubo viduje, bet daug laiko negalvojau, gavęs pasiūlymą treniruot ekipą, kurią žinau visą savo gyvenimą“, – kalbėjo treneris.

„Žalgirio“ treneris taip pat prasitarė, kad su nauju darbu jį pasveikino ir buvęs „Žalgirio“ treneris Šarūnas Jasikevičius: „Šarūnas iškart mane pasveikino ir pasakė, kad patekau į labai gerą vietą. Su Šaru turime puikius santykius ir dar turėsime progų pakalbėti su juo“.

Buvęs „Žalgirio“ strategas M.Schilleris sakė, jog Emmanuelio Muddiay sportinės formos gali tekti laukti iki gruodžio mėnesio. Naujasis strategas sutiko, kad teks palaukti, tačiau laiko daug nėra.

„Nenoriu dabar vertinti žaidėjų. Man pirma reikia jį pamatyti rungtynėse, treniruotėse. Tada galėsiu daugiau ką pasakyti. Šiek tiek mačiau jį žaidžiant. Žinoma mes norime daugiau iš jo, esu įsitikinęs, kad jis pats tai žino. Kaip Martinas sakė, laiko klausimas kada jis duos mums tai ko reikia. Bet neturime daug laiko, „Žalgiriui“ kiekvienos rungtynės yra svarbios“, – apie komandos legionierių kalbėjo naujasis treneris.

Šiais metais kauniečių ekipoje netrūksta veteranų. Treneris teigia, jog jam patinka dirbti su vyresniais žaidėjais: „Iš vienos dalies man patinka, jog yra daug veteranų ekipoje. Jie turi daug patirties, geriau supranta krepšinį. Tačiau reikia turėti iš jaunos energijos, atletiškumo. Reikia rasti balansą, tai sunkiausia“.

Pirmasis J.Zdovco išbandymas laukia jau trečiadienį. Eurolygoje kauniečiai Belgrade susitiks su vietos „Crvena Zvezda“ ekipa. Strategas teigia gerai pažįstantis „Žalgirio“ varžovus.

„Žinau šią komandą, žaidėjus ir trenerį. Jie žaidžia labai fizišką krepšinį. Varžovai nėra labai talentingi puolime, tačiau gerai dirba gynyboje. Labai sunku žaisti jų arenoje su jų fanais. Turėsiu proga pamatyti, kaip žaidėjai reaguoja į tokią situaciją“, – būsimus varžovus trumpai apžvelgė J.Zdovcas.

Treneris sako, mąstęs ką komandoje galėtų pakeisti iki kitų rungtynių. Bet kadangi rungtynes laukia jau kitą dieną – drastiškų pakeitimų nebus.

„Paskutines kelias dienas aš pats to savęs klausiu. Ką pakeisti, ką palikti. Paprastai, kai prasideda treniruotės, iš instinktų jauti, kas veikia, ką reikia pridėti. Rungtynės jau rytoj ir negalime daug ko pakeisti. Bet bandysime pagerinti detales, kurias matau puolime ir gynyboje. Tai – nelengva, bet nebus nieko drastiško“, – kalbėjo naujasis komandos strategas.

Į kovą Kauno „Žalgiris“ stos trečiadienį, spalio 12 dieną 20 val.