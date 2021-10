„Galvoje vis dar sukasi mintys apie trečiadienio rungtynes su serbais. Ypatingai dėl to, kad esu naujas komandoje, fokusuojuosi į tai, kaip pagerinti komandos žaidimą. Vakarykštės pamokos pasitarnaus artimiausioje kovoje“, – Graikijoje kalbėjo J.Zdovcas.

„Žalgiris“ trečiadienį po atkaklios kovos nusileido „Crvena zvezda“ klubui 61:73 ir patyrė jau trečiąjį pralaimėjimą šio sezono Eurolygoje. Martiną Schillerį pakeitęs treneris pirmiausia komandoje norėjo keisti gynybos sistemą. Mače su serbais „Žalgiris“ agresyviau gynėsi du prieš du situacijose, o vaizdas aikštėje slovėną tenkino.

„Olympiakos“ sezoną pradėjo galinga pergale prieš Vitorijos „Baskonia“ (75:50), vėliau sekė puikios rungtynės su Madrido „Real“ (74:68) ir „Barcelona“ ekipomis. Tiesa, trečiadienį graikai Barselonoje vis dėlto nelaimėjo, kai po pratęsimo nusileido vos vienu tašku (78:79).

„Jie šiame sezone yra labai stiprūs, pasipildė naujais krepšininkais, žais namuose, o graikų komandos turi labai triukšmingus sirgalius. Pati ekipa žaidžia labai protingai, organizuotai, jie baudžia, kai tik parodai, kad esi silpnas. Mums tai bus labai geras testas. Pamatysime savo komandos žaidėjų charakterius, kaip jie reaguos“, – sakė J.Zdovcas.

Pirėjo komandoje šį sezoną rungtyniauja ir puikiai pažįstamas Thomasas Walkupas. Krepšininkas aikštėje praleidžia po beveik 20 minučių, per jas pelno 3,3 taško, atkovoja 3 kamuolius, atlieka 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir renka 5,3 naudingumo balo.

Vis dėlto kauniečių treneriui didžiausius galvos skausmus kelia ne varžovų lyderiai, o žalgiriečių traumos.

„Žalgirio“ komandai artėjančiame mače ir vėl nepadės traumuotas Joffrey Lauvergne‘as. Traumos padarinius vis dar jaučia Paulius Jankūnas ir Janis Strielnekas, kuris praleido ketviradienio treniruotę Pirėjuje, tad jų situacija nėra aiški.

„Kol kas nėra aišku, ar jie žais, – apie Jankį ir latvį kalbėjo slovėnas. – Kad ir ką pasakyčiau, mes nebūsime 100 proc. pasiruošę. Reikia palaukti rytojaus, situacija paaiškės prieš pat rungtynes.“

Prieš antrąjį dvigubos Eurolygos savaitės testą J.Zdovcas įvertino laukiantį varžovą, prakalbo apie J.Lauvergne‘o laukimą ir „Žalgirio“ rūpesčius.

– Treneri, „Olympiakos“ kol kas yra viena geriausiai besiginančių Eurolygos komandų. Kaip tikitės įveikti varžovų gynybą?, – Pirėjuje buvo paklaustas J.Zdovcas.

– Viskas susiję su puolimu. Jie žaidžia organizuotai, lėtai ir protingai. Tai yra raktas į pergalę. Be to, jie turi puikų gynėją Th.Walkupą, kuris žaidė „Žalgiryje“. Bent šeši jų krepšininkai yra puikioje sportinėje formoje. Gynyboje jie nuolatos bando bausti per varžovų puolimo silpnybes, reikės nedaryti klaidų.

– Eurolygos tvarkaraštis yra sudėtingas. Kaip pavyksta pasiruošti rungtynėms?

– Bandau viską aiškinti kuo paprasčiau, kad reikia atlikti papildomą perdavimą, dalintis kamuoliu. Kai mes to nedarėme, „Crvena zvezda“ mus iškart baudė.

– Komanda stringa, jūs neturite daug laiko, dalis žaidėjų yra traumuoti, bet jūs vis tiek bandote...

– Tai mus daro stipresniais. Visos komandos turi problemų. Vakar po rungtynių jaučiausi žymiai geriau nei prieš jas. Tai yra todėl, kad jau pasijaučiau komandos dalimi, visgi aš vis dar daug ko nežinau, komandos sistemos. Nepaisant to, šiuo metu jaučiuosi geriau.

– Ar galima sakyti, kad dabartinė „Žalgirio“ situacija yra sunkiausia per jūsų karjerą?

– Manau, kad taip. Tai yra Eurolyga, visada esi dėmesio centre. Eurolyga yra Eurolyga, visi ją stebi, tai nėra lengva. Bet žinojau, kur keliauju, kas vyksta. Viskas gerai.

– Kaip sekasi ieškoti pamainos traumą patyrusiam J.Lauvergne‘ui?

– Kol kas jokių naujienų neturime. Yra vadyba, kurie tvarko šiuos reikalus.

– Ar „Žalgiris“ gali laukti prancūzo su šia sudėtimi, kokia yra dabar?

– Priklauso nuo to, ką mes galime įsigyti. Nenorime samdyti žaidėjo, kad tik samdyti. Norime, kad naujokas mums duotų teigiamų dalykų. Žinoma, yra ir finansinis klausimas. Nes naujokas, ko gero, ne tik laikinai pakeistų prancūzą, bet ir liktų komandoje.

– „Žalgiris“ trečiadienį metė geru procentu (40,9 proc.) tolimus metimus, tačiau jų atliko mažiau nei 20, o pagal šią kategoriją yra apačioje visoje Eurolygoje, nors M.Schilleris norėjo, kad kauniečiai būtų daugiausia tritaškių metanti komanda. Ką apie tai manote?

– Žiūrėkite, gero puolimo prasmė, ypatingai Europoje, yra rasti laisvą žmogų. Viskas susideda iš greitų perdavimų, teisingų sprendimų, o kai esi laisvas, reikia mesti. Kaip matėte trečiadienį, mes radome gana nemažai laisvų progų išsimesti, kai atiduodavome perdavimus iš baudos aikštelės. Aš sakau, kad krepšinis yra paprastas žaidimas, bet ne visada lengvas.