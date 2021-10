Pasyviai rungtyniavęs D. Sabonis kartu su „Pacers“ patyrė ketvirtą pralaimėjimą

„Toronto Raptors“ nuo rungtynių pradžios kontroliavo situaciją. Kanadiečiai iš lėto didino savo atotrūkį nuo D.Sabonio ekipos ir po dviejų kėlinių turėjo devynių taškų persvarą – 57:48.

Antroji rungtynių pusė svečiams buvo ne ką geresnė. Indianos klubas nesugebėjo prie varžovų priartėti per kovinį atstumą, o kėlinio pabaigoje spurtavę „Raptors“ krepšininkai susikrovė 16 taškų pranašumą – 87:71.

Lemiamas ketvirtis tapo tik formalumas, o turėtą 23 taškų deficitą „Pacers“ sušvelnino tik pačioje rungtynių pabaigoje.

Domantas Sabonis rungtyniavo neįprastai pasyviai. Lietuvis per 33 minutes metė vos keturis metimus iš žaidimo, surinko 9 taškus, 8 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, 2 perimtus kamuolius, 1 blokuotą metimą ir 4 klaidas.

Toronto ekipoje puikus buvo Fredas VanVleetas. Gynėjas per 36 minutes pelnė 26 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. „Raptors“: Fredas VanVleetas 26 (10 atk. kam., 6 rez. perd.), OG Anunoby 25 (5 per. kam.), Scottie Barnesas 18 (7 atk. kam., 7 rez. perd.), Gary Trentas 12 (5 per. kam.), Preciousas Achiuwa (6 atk. kam.), Dalano Bantonas po 10.

„Pacers“: Malcolmas Brogdonas 18 (5 atk. kam., 5 rez. perd.), Chrisas Duarte 14, Jeremy Lambas 12, Mylesas Turneris 10 (7 atk. kam., 3 blok.), Domantas Sabonis 9 (8 atk. kam.), T.J. McConnellis, Bradley Wanamakeris, Torrey Craigas po 8.