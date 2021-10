Ne itin dosniai savo laikraščiuose vietos Eurolygos krepšinio batalijoms skyrę turkų žurnalistai vis dėlto pripažįsta, jog žalgiriečiams Stambule beveik nėra šansų laimėti.

„Lietuvos komanda po šešių pralaimėjimų yra paskutinė ir prispausta prie sienos. Ji dėl to net pakeitė trenerį. Tačiau šįkart jiems teks žaisti ne prieš Eurolygos čempioną, kuris tragiškai pradėjo sezoną.

Kaunas turės kovoti prieš pažemintuosius Graikijoje ir vargu ar „Anadolu Efes“ norės patirti ir dar vieną gėdą. Du pažeminimai per savaitę – to būtų per daug“, – rašė „Yeni Safak“ dienraštis.

Trečiadienį „Anadolu Efes“ tragiškai sužaidė mačą Graikijoje ir buvo sudaužytas Atėnų „Panathinaikos“ net 69:95.

Mačo metu iš arenos buvo išvarytas ir Stambulo ekipos treneris Egrinas Atamanas.

Kitą vertus, didžiausią dėmesį turkų žiniasklaida skyrė kitam Stambulo klubui – „Fenerbahce“ ir jo akistatai su Šarūno Jasikevičiaus vedama „Barcelona“.

Katalonai antradienį po dramatiškos akistatos atomazgos ir paskutiniojo fantastiško metimo išplėšė pergalę iš turkų 76:74.

Tas rungtynes stebėjęs „Fenerbahce“ prezidentas Ali Kocas po mačo pabaigos tribūnoje tiesiog pasiuto ir norėjo kumščiais aiškintis su dvikovos teisėjais.

Tą momentą fiksavo ir fotografai – tik rungtynių komisarui su kitais klubo vadovais pavyko apraminti prezidentą, kuris žadėjo neišleisti iš Turkijos į katalonų pusę teisėjavusių arbitrų.

Vis dėlto, apie būsimą penktadienio akistata tarp „Žalgirio“ ir „Anadolu Efes“ komandų taikliausiai parašė dienraštis „Posta“, tikinęs, jog pralaimėjimas Stambulo komandai neįmanomas.

„Galvų kirtimas „Anadolu Efes“ prasidėtų nuo žaidėjų, nes negali atleisti Eurolygos čempionų trenerio. O jis ir dabar jau galanda damasko plieno peilį keliems žaidėjams ir šie žino – dar kartą būti pažemintu E.Atamanas nenori.

Todėl pergalė prieš „Žalgirį“ bus privaloma“, – lakoniškai situaciją su Eurolygos čempionais komentavo turkų žurnalistai.