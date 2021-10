Tai pakartotas prasčiausiais žaliai baltų startas Eurolygos istorijoje. Tokią pačią duobę 2008 m. išgyveno ir tuomet Gintaro Krapiko treniruojama ekipa.

„Gėda, žinojome, kad bus sunku čia laimėti. Tai yra geriausia komanda, bet tai ne didžiausia mūsų problema. Žinojome, kad reikia pradėti gerai, bet reikia išgyventi tą pirmąjį varžovų šturmą, nepaleisti rungtynių, pagauti juos po jų klaidų. Janis Strielnekas žaidė traumuotas, mes neradome žaidėjų, kurie būtų pavojingi puolime. Noriu atsiprašyti sirgalių – tai ne „Žalgiris“, ne aš. Visada prisiimu atsakomybę, bet šiandien varžovai žaidė lyg iš kitos planetos“, – po pralaimėjimo kalbėjo 54-erių J.Zdovcas.

Rungtynes gerai pradėję kauniečiai (4:0) į duobę krito antroje pirmojo kėlinio pusėje, kai šeimininkai surengė spurtą 16:2 ir anksti susikrovė dviženklį pranašumą 20:8.

Vėliau aukštėje viskas tik blogėjo.

Po ilgosios pertraukos kauniečiai dar bandė rodyti charakterį, bet galingas Filipo Petruševo dėjimas pradėjo kalti paskutiniuosius vinis į „Žalgirio“ karstą – 33:57.

Lemiamas ketvirtis tapo formalumu. „Žalgiris“ Eurolygoje lieka be pergalių. Po nesėkmės J.Zdovcas kartu su Pauliumi Motiejūnų ir visu trenerių štabu užtruko komandos rūbinėje, kurioje rėžė griežtą kalbą.

– Varžovai pelnė net 94 taškus. Kas nesisekė gynyboje?, – buvo paklaustas J.Zdovcas.

– Viskas. Viskas. Jie mus įveikė per daug lengvai. Gal ir pataikė kelis sudėtingus metimus, bet mes visur vėlavome, nereagavome taip, kaip reikėjo. Mes niekur nespėjome gynyboje. Kai jie įsižaidė, tuomet viskas pasidarė dar blogiau. Mes patys nepataikėme laisvi. Nežinau... Labai sunkus momentas. Bet turime išlikti pozityvūs, išsiaiškinti dalykus su krepšininkais.

Gal kai kurie krepšininkai nėra Eurolygos lygio, bet mes turime kovoti. Žinau, kad lengva kalbėti, bet žaidėjams sakiau, kad tai turi būti lengvos rungtynės, nes žaidžiame su geriausia lygos komanda, jokios įtampos negali būti. Bet atsitiko visiškai priešingai. Kai vėluoji su sprendimais, tuomet viskas griūna. Puolimas ir gynyba yra susiję dalykai, reikia apsiginti, tada galima pulti. Bet mes ilsėjomės gynyboje, kad turėtume jėgų puolime. Mes taip nelaimėsime.

– Panašu, kad antroje pusėje norėjote daugiau žaisti per baudos aikštelę, bet nepavyko perduoti kamuolio.

– Žinoma, kad norėjome išnaudoti Joshą Nebo. Kai jis žaidžia vienoje pusėje su Artūru Milakniu, tuomet gynėjas negali dvigubinti J.Nebo. Bet apie ką galime kalbėti, kai negalime perduoti kamuolio. Mes dirbsime toliau, nesvarbu. Man neįdomu, ar žaidėjai pavargę, kito kelio nėra. Be treniruočių mes netobulėsime.

– Dalis komandos žaidėjų nepataikė laisvų metimų. Ar manote, kad krepšininkai prarado pasitikėjimą dėl 7 pralaimėjimų iš eilės?

– Puolime mes esame be Joffrey Lauvergne'o, be Emmanuelio Mudiay, be J.Strielneko, Edgaras Ulanovas nežaidžia pagal savo galimybes. Mes neturime tiek žaidėjų, dėl šių žaidėjų puolime prarandame apie 30-40 taškų. Bet trys geresni sprendimai puolime ir gynyboje mums gali pridėti 10-15 papildomų taškų.