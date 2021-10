Regionų krepšinio lygoje – stulbinami jaunųjų krepšininkų pasirodymai

A diviziono centrinė turo dvikovą šįkart vyko Tauragėje, kur vietos „Tauragė“ priėmė svečius iš Ukmergės. Šeštadienį tauragiškiai buvo ypač svetingi – ne tik leido „Olimpo“ krepšininkams karaliauti po krepšiais, bet ir nesugebėjo rimčiau pasipriešinti.

Komandos apylygiai žaidė tik iki pirmojo ketvirčio vidurio, tačiau tuomet Ukmergės krepšininkai, po taiklių Karolio Bielskio ir Jokūbo Fomino tritaškių nurūko į priekį (17:12). Vienu metu skirtumas jau buvo pasiekęs 9 taškus, tačiau Tauragės krepšininkai suskubo jį sumažinti iki 4 (19:23).

Antrasis kėlinys priklausė „Olimpo“ krepšininkams. Jie ne tik puikiai puolė, per kėlinį surinkdami 26 taškus, bet ir sėkmingai gynėsi. Geras pataikymas ukmergiškiams leido į rūbinę išsinešti solidžią 15 taškų persvarą (49:34).

Trečiajame ketvirtyje žaidimas išsilygino ir Tauragės krepšininkai ieškojo būdų, kaip sumažinti atotrūkį iki varžovų. Šeimininkus į priekį bandė traukti Gytis Mačionis, per kėlinį įmetęs 3 tritaškius, ir viso surinkęs 12 taškų, tačiau Ukmergės krepšininkai komandinėmis pastangomis varžovų artyn neprisileido (72:55).

Ketvirtajame kėlinyje svečiai įgijo net 19 taškų persvarą (85:66), o tauragiškiai priartėti sugebėjo tik rungtynių pabaigoje. Finalinė sirena skelbė Ukmergės „Olimpo“ pergalę 94:81.

Nuostabias rungtynes sužaidė Jokūbas Fominas. Septyniolikmetis pelnė 28 taškus ir surinko net 35 naudingumo balus. Jam puikiai talkino Ignas Lukošius ir Augustinas Krūminis. Abu olimpiečiai surinko dvigubus dublius. Šeimininkų gretose rezultatyviausias buvo G.Mačionis, surinkęs 19 taškų.

„Po truputėlį mobilizuojamės ir atrandame savo žaidimą. Šiandien tikrai žaidėme solidžiau, laikėme gerą tempą. To norėčiau ir ateityje“, – po pergalės kalbėjo „Olimpo“ treneris Šarūnas Ciparis.

Paprašytas išskirti kurį nors žaidėją, lėmusį puikų komandos pasirodymą, treneris duoklę atidavė visai komandai. „Tas žaidėjas būtų visa komanda. Netgi ir tie žaidėjai, kurie žaidė mažiau, jie irgi yra komandos dalis. Taip, Jokūbas šiandien buvo karštas, bet jam ir ateityje bus žalia šviesa mesti“.

Tuo tarpu „Tauragės“ komandos treneris Šarūnas Zablockis sunkiai rinko žodžius. „Turėjome šiokių tokių problemėlių, bet nesinorėtų man ant jų nurašyti. Nežinau, gal vyrai laukia keturių laisvų dienų, atostogos, gal skuba šašlykų kepti. Net nežinau ką ir pasakyti.“

Puikią pergalę Ukmergės „Olimpas“ iškovojo ir penktadienį – atkaklioje kovoje namuose, 66:63 buvo nugalėtas Plungės „Olimpas“.

Tuo tarpu Plungės olimpiečiams šį savaitgalį norėsis kuo greičiau pamiršti. Jie ne tik pralaimėjo išvykos rungtynes Ukmergėje, bet ir namuose nusileido Vytauto Didžiojo universiteto komandai – 83:90. VDU iš toli atakavo 48 proc. taiklumu ir pataikė net 14 tritaškių iš 29.

Sunkią pergalę šį savaitgalį iškovojo ir vieni A diviziono favoritų – Kauno raj. „Omega“ krepšininkai. Jie išvykoje, 85:80 palaužė Kazlų Rūdos „Ataka“ krepšininkus. Šiose rungtynėse kunkuliavo aistros – viso buvo paskirtos net 5 techninės pražangos, o rungtynes anksčiau laiko teko palikti „Omegos“ krepšininkui Ernestui Serkevičiui ir „Atakos“ vyr. treneriui Tomui Bietkiui.

Puikias rungtynes sužaidė Kauno raj. ekipos įžaidėjas Tomas Galeckas – jis surinko 20 taškų bei atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Kazlų Rūdos ekipoje rezultatyviausiai rungtyniavo Jaunius Davniukas, surinkęs 20 taškų.

Ir toliau fantastišką sportinę formą demonstruoja „Raseinių“ bei Naujosios Akmenės „Patriots“ ekipos. Raseiniškiai namuose 113:81 nušlavė Kauno technologijos universiteto krepšininkus, o akmeniškiai 113:75 sudaužė Prienų „Labas Gas-KKSC“ ekipą. Be pralaimėjimų žygiuoja ir Kėdainių SC „Ateitis“ krepšininkai. Šįkart jie 87:79 įveikė „Biržų“ klubą.

Raseinių, Naujosios Akmenės ir Kėdainių ekipos išlieka A diviziono lyderėmis, tuo tarpu kelio į pergales vis dar nerado keturios ekipos – Kauno „LSU-Atletas“, Klaipėdos LCC, KTU ir Prienų „Labas Gas-KKSC“.

B divizione atkakliausia kova vyko rungtynėse Alytuje, kur vietos „SRC-Dzūkija“ priėmė Vilniaus „VKM-Vilma“ jaunuosius krepšininkus. Šias rungtynes po pratęsimo, 86:85 laimėjo svečiai iš sostinės.

Vilniečiai nuo pat pirmosios minutės atitrūko nuo varžovų ir pirmavo iki pat 36-osios rungtynių minutės. Būtent tada, po sėkmingo Haroldo Roko epizodo, alytiškiai įgijo minimalią persvarą – 65:64.

Ketvirtojo kėlinio pabaiga virto tikra drama – po Tado Cibulsko taškų, likus 27 sekundėms, Alytaus klubas įgijo dviejų taškų pranašumą, tačiau čia pat Kristupas Smirnov smeigė tritaškį, ir sugrąžino persvarą vilniečiams.

Paskutinė „SRC-Dzūkijos“ ataka pasibaigė vilniečių pražanga, o prie baudų metimo linijos stojęs Edgaras Švelginas realizavo tik pirmąjį baudos metimą, tad ekipoms teko santykius aiškintis pratęsime (74:74).

Jame į priekį nurūko šeimininkai – per pirmąsias tris pratęsimo minutes pelnė 8 taškus be atsako ir atitrūko nuo oponentų (82:74). Tačiau tada Gedas Jucius pelnė 6 taškus be atsako, o galiausiai rezultatą persvėrė Titas Pundinas (83:84). Bet tai dar nebuvo pabaiga – likus žaisti 22 sekundes, persvarą alytiškiams sugrąžino H.Rokas (85:84), tačiau gynyboje „SRC-Dzūkija“ nesulaikė T. Pundino, kuris metimu iš po krepšio išplėšė pergalę.

Fantastišką pasirodymą šiose rungtynėse surengė 15-metis K.Smirnov, atlikęs galingą dvigubą dublį. Jis surinko 19 taškų ir atkovojo net 15 kamuolių. Alytiškių gretose rezultatyviausiai žaidė H.Rokas, surinkęs 21 tašką.

Atkakli kova užfiksuota ir susitikime Jonavoje, kur vietos „CBET-2“ krepšininkai priėmė svečius iš Molėtų. Klampiose rungtynėse stipresni buvo svečiai – 59:62.

Fantastišką kovą po krepšiu pademonstravo „Ežerūno“ centras Einaras Beržonskis. Iš Biržų kilęs krepšininkas atkovojo 17 kamuolių ir surinko 27 naudingumo balus.

Pirmąją pergalę RKL iškovojo Panevėžio „Romeogym“ komanda. Žydrūno Valuckio auklėtiniai išvykoje 85:81 palaužė Šiaulių KA „Saulė-SG“ krepšininkus. Šiauliečiams nepakako net 28-ių Mariaus Gasparaičio taškų. Tuo tarpu panevėžiečius į pergalę vedė Kristupas Kenešis, pelnęs 22 taškus ir surinkęs 30 naudingumo balų.

Galingiausią asmeninį pasirodymą A divizione suorganizavo „Jurbarko-Kario“ atakuojantis gynėjas Deividas Rinkūnas. Krepšininkas flirtavo su trigubu dubliu, tačiau galiausiai jo neužfiksavo. Nepaisant to, jis pelnė 16 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus bei surinko 40 naudingumo balų.

Tuo tarpu B divizione nesulaikomas buvo „Kupiškio“ centras Giedrius Giedra. Dvimetrinis vilnietis į Ignalinos „Vilkakalnio“ krepšį įmetė 18 taškų, atkovojo 17 kamuolių ir išprovokavo net 10 pražangų, taip surinkdamas 39 naudingumo balus.