Jonavos klube atsiskleidęs J. Ramanauskas – apie sėkmingą sezono pradžią, savo idealus ir norą tobulėti

21 metų Jonavos „CBet“ gynėjas visai neseniai sužaidė karjeros mačą prieš Utenos „Juventus“, kai pelnė net 29 taškus.

Tris sezonus Nacionalinėje krepšinio lygoje žaidęs Justinas, kaip ir visa Jonavos „CBet“ ekipa, puikiai pradėjo šį sezoną ir nustebino ne vieną krepšinio gerbėją.

Debiutuodamas LKL čempionate jis rungtyniauja po beveik 15 minučių, pelno po 7,9 taško ir atlieka po 6,5 metimo per rungtynes.

– Ar prieš pradedant sezoną tikėjotėsi tokių skaičių?

– Aš asmeniškai gal ir nesitikėjau taip sėkmingai pradėti sezoną pakilus į aukštesnį lygį, galvojau bus sunkiau šį sezoną. Niekada tiksliai nežinai kaip seksis adaptuotis. Šioje sezono stadijoje iškritus keliems žaidėjams, susiklostė tokia situacija, kad gavau daugiau žaidybinio laiko ir progų pasireikšti. Viskas geriau nei tikėjausi.

– Simboliška, bet pirmuosius taškus stipriausioje šalies lygoje pelnėte būtent prieš Kauno „Žalgirį“?

– Pačios rungtynės man nebuvo labai įsimintinos. Galbūt prieš 3 metus net nebūčiau pagalvojęs, kad žaisiu LKL prieš Kauno „Žalgirį“. Tai buvo labai gera patirtis.

– Kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp LKL ir NKL?

– Sprendimų priėmimo greitis, nes turi daug mažiau laiko sprendimams priimti.

Be to, varžovai daug geriau skaito situacijas nei Nacionalinėje krepšinio lygoje. Taip pat ir žaidėjų fiziškumas didesnis. Kartais keista žaisti prieš žaidėjus, kurių rungtynes žiūrėdavau per televizorių, bet to nesureikšminu ir stengiuosi aikštelėje atlikti savo užduotis.

– Kiek padeda mūsų trenerių štabas, kokie pirmieji įspūdžiai?

– Tikrai patinka dirbti, tik kaip jaunas žaidėjas, jeigu kas nesiseka, tada gaunu nemažai pylos. Jeigu noriu po treniruočių padirbėti individualiai, tam yra sudarytos puikios sąlygos. Visi treneriai nori, kad augčiau kaip žaidėjas ir tobulėčiau. Tai tiesiog yra labai gera aplinka dirbti.

– Jonavos komanda sėkmingai pradėjo LKL čempionatą ir ilgą laiką laikėsi lyderių trejete. Ar galite su šia komanda patriukšmauti ir atėjus lemiamoms sezono kovoms?

– Manau, tikrai galime patriukšmauti. Mūsų komandoje vyrauja gera darbinė atmosfera, gerai lipdomės kaip komanda. Tikrai manau, kad galime su visais kovoti. Dabar belieka išsigydyti traumas ir tęsti pradėtus darbus.

– Kokius dar asmeninius tikslus turite šiam sezonui?

– Norisi greičiau judėti su kamuoliu, pagerinti žaidimo skaitymą ir greičiau priimti sprendimus. Tiesiog dar geriau priprasti prie LKL žaidimo lygio.

– Kas buvo krepšinio idealai augant?

– Augant labiausiai patikdavo LeBronas Jamesas. Taip pat imponuoja ir Stephenas Curry žaidimas. O šiaip, kai žaidžiu krepšinį, seku visas komandas, domiuosi visa krepšinio virtuve.

– Teko žaisti ir su Roku Jokubaičiu ir su Deividu Sirvydžiu, o kas dar iš Lietuvos jaunųjų talentų galėtų praverti NBA duris?

– Su Ąžuolu Tubeliu gal ir nėra tekę rungtyniauti, bet iš šalies atrodo, kad jis padaręs labai didelę pažangą ir ateityje tikrai gali praverti NBA duris.

– Ar Jonavos „CBet“ gali tapti tramplinu į dar aukštesnį lygį?

– Taip, manau, kad gali. Bet pirmiausia dar čia reikia nemažai įrodyti, užsitarnauti savo vietą.

– Kokia nuomonė apie arenoje pučiamų dūdų garsą, ar netrukdo rungtyniauti?

– Fanai labai geri. Dar atsimenu, kai žaisdavome senojoje Jonavos salėje, prisirinkdavo pilna salė ir jie būdavo labai triukšmingi. O dūdos man asmeniškai neužkliūna. Kai žaisdavome NKL čempionate mažesniuose miesteliuose jų taip pat būdavo.