„Velnias“ S. Curry vienas sudorojo „Cavaliers“ – prišaudė 40 taškų ir privertė Klivlandą pakartoti antirekordą

S.Curry paskutiniame ketvirtyje pataikė 8 iš 12 metimų, įskaitant 4 iš 7 tritaškių bei padėjo „Golden State Warriors“ klubui jame triumfuoti neįtikėtinu rezultatu – 36:8.

„Warriors“ lemiamame kėlinyje spurtavo 17 taškų be atsako ir pirmavo 85:81.

„Kai Stephenas žaidžia ant parketo, viskas įmanoma, – po pergalės tikino „Warriors“ treneris Steve'as Kerras. – Jis yra vienas geriausių žaidėjų NBA istorijoje ir yra geriausias visų laikų tritaškių metimas. Jis nejaučia baimių nepataikyti ir visada gali surengti asmeninį šou“.

Dukart pripažintas NBA naudingiausiu reguliaraus sezono žaidėju po šios akistatos savo taškų vidurkį per mačą padidino iki 29,5 taško. Be to jis dabar vidutiniškai per rungtynes atlieka šešis rezultatyvius perdavimus bei atkovojo keturis kamuolius.

Nemanja Bjelica prie pergalės prisidėjo 14 taškų, Andrew Wigginsas – 12. „Warriors“ iškovojo devintąją pergalę iš eilės prieš „Cavaliers“, o nuo 2017 m. sausio tarpusavio mačų statistika yra negailestinga Klivlandui – 17:1.

„Golden State Warriors“ klubas pirmą kartą nuo 2003 m. lapkričio 5 d. ketvirtajame kėlinyje leido varžovams pelnyti tik 8 taškus ar mažiau. Tąkart 8 taškus buvo įmetusi „Atlanta Hawks“.

„Buvo nuostabu stebėti mūsų energiją ketvirtajame kėlinyje, – sakė S.Curry. – Mūsų gynyba vargina visas komandas, tad stebėtis neverta“.

„Stephenas Curry yra velniškai geras krepšininkas, – sakė Klivlando treneris J. B. Bickerstaffas. – Metimai, kuriuos jis atliko, buvo nelengvi, bet akivaizdu, kad jis turi tam reikalingų įgūdžių, o jo bendraklubis Draymondas Greenas žino, kaip jam sukurti galimybę mesti. Ne veltui „kariai“ šiuo metu yra geriausia komanda lygoje“.

Klivlandas kovojo be keturių savo starto penketo žaidėjų alkūnės traumą turinčio Evano Mobley, menisko įplišimą besigydančio gynėjo Collino Sextono, sirguliujančio Jarretto Alleno ir puolėjo Lauri Markkaneno.

Ketvirtadienio NBA rezultatai:

„Cleveland Cavaliers“ – „Golden State Warriors“ 89:104

„Miami Heat“ – „Washington Wizards“ 112:97

„Minnesota Timberwolves“ – „San Antonio Spurs“ 115:90

„Memphis Grizzlies“ – „Los Angeles Clippers“ 120:108

„Utah Jazz“ – „Toronto Raptors“ 119:103

„Denver Nuggets“ – „Philadelphia 76ers“ 89:103