Eurolygos lietuviai: R. Minioto debiutas, nauja R. Jokubaičio aukštuma ir R. Giedraičio taškų badas

Rokas Jokubaitis

R.Jokubaitis vos įsibėgėjus pirmajam kėliniui pakeitė neužtikrintai rungtynes pradėjusį N.Laprovittolą ir iškart nustebino savo buvusią komandą taikliu tritaškiu (per praėjusias 9 rungtynes jis nė karto nepataikė iš toli). Nors „Žalgiris“ užtvėrė mėgstamiausius „Barços“ įžaidėjo kelius ir neleido jam prasiveržus mėtyti iš vidutinio nuotolio, R.Jokubaitis rasdavo kitus atakos tęsinius. Jis laiku pastebėdavo gerose pozicijose buvusius komandos draugus ir dar du kartus pataikė iš trijų taškų zonos.

R.Jokubaitis žaidė 23 min., pelnė 15 taškų (2/4 dvitaškių, 3/3 tritaškių, 2/2 baudų), atliko 7 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 4 pražangas, 3 kartus prasižengė ir 3 kartus suklydo. Jis buvo rezultatyviausias „Barcelona“ žaidėjas, pakartojo karjeros taškų rekordą, kurį pasiekė dar „Žalgirio“ laikais, ir pagerino karjeros rezultatyvių perdavimų rekordą.

Eurolygos lyderė „Barcelona“ (10-2) namie sutriuškino autsaiderį „Žalgirį“ (2-10) 96:73. Kauno komanda trumpai pirmavo tik rungtynių pradžioje, o nuo antrojo kėlinio vidurio skirtumas visą laiką buvo dviženklis.

Mindaugas Kuzminskas

„Zenit“ puolėjas į aikštę buvo įleistas 13-ąją min., labai agresyviai žaidė varžovų baudos aikštelėje ir, nors ne visi jo veiksmai buvo sėkmingi, vien per antrąjį kėlinį pelnė 6 taškus.

Tiesa, gindamasis jis neretai be priežiūros palikdavo varžovus. Iki rungtynių pabaigos likus 2 min., M.Kuzminskas paskutinį kartą persvėrė rezultatą 62:61, bet po kelių sekundžių nepriėjo prie taip pat tritaškiu atsakiusio Atėnų komandos gynėjo N.Nedovičiaus, o kitoje „Zenit“ atakoje du lietuvio tolimi metimai nepasiekė tikslo.

M.Kuzminskas žaidė 20 min., pelnė 13 taškų (4/7 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 2/2 baudų), atkovojo 8 kamuolius ir prasižengė 3 kartus.

„Zenit“ (8-4) išvykoje pralaimėjo turnyro autsaideriui „Panathinaikos“ (3-9) klubui 64:70 ir nutraukė penkių pergalių virtinę. Tuo tarpu Atėnų komanda nutraukė penkių pralaimėjimų virtinę.

Svečiai iš Sankt Peterburgo rungtynes pradėjo spurtu 12:0. Šeimininkai rezultatą persvėrė tik trečiojo kėlinio viduryje, bet nuo tada gana tvirtai kontroliavo įvykių eigą.

Marekas Blaževičius

„Žalgirio“ starto penketo vidurio puolėjas pelnė pirmuosius rungtynių taškus, o paskui irgi gerai atsidengdavo, priimdavo kamuolį ir pataikė dar kelis metimus. Tačiau jo dengiamas S.Šanli tą patį darydavo ne blogiau.

M.Blaževičius žaidė 18 min., pelnė 10 taškų (4/6 dvitaškių, 2/2 baudų), atkovojo 2 kamuolius ir 4 kartus prasižengė. Jis trečią kartą šį sezoną surinko 10 taškų ir vėl pakartojo karjeros rezultatyvumo rekordą.

Mantas Kalnietis

„Žalgirio“ starto penketo įžaidėjas rungtynių pradžioje paprastais manevrais susikurdavo progas mesti, bet pataikydavo ne visada, o antrojo kėlinio pradžioje labai greitai gavo antrąją ir trečiąją pražangas. Po to M.Kalnietis žaidė be didelio ūpo.

Jis aikštėje praleido beveik 17 min., pelnė 9 taškus (3/5 dvitaškių, 1/3 tritaškių), atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir 3 kartus prasižengė.

Lukas Lekavičius

Pirmojo kėlinio viduryje į aikštę įleistas gynėjas prilipo prie R.Jokubaičio, bet „Žalgirio“ puolimui gyvybės neįkvėpė. Jis tik antrojo kėlinio pabaigoje pataikė tritaškį, o po pertraukos kelis kartus pabandė pridėti atakoms agresyvumo prasiveržimais. Tačiau tai buvo tik pavieniai veiksmai.

L.Lekavičius žaidė beveik 19 min., pelnė 6 taškus (1/2 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 1/2 baudų), atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir 3 kartus prasižengė.

Marius Grigonis

M.Grigonis pirmojo kėlinio pabaigoje pakeitė A.Švedą, bet CSKA puolimo nesustiprino. Iš pradžių lietuvis žaidė vangiai, po to kai kurie jo sprendimai buvo nepasverti ar tiesiog karštakošiški. Kartą M.Grigonis, matydamas, kad baigiasi atakos laikas, nespėjo mesti į krepšį, du jo metimus lengvai blokavo varžovai, antrojo kėlinio pradžioje jis anksti gavo antrąją pražangą. „Armiečių“ gynėjas vienintelį tritaškį pataikė 12-ąją minutę. Tiesa, trečiajame kėlinyje jis labai gerai užspaudė varžovų vedlį V.Lučičių (serbas nepataikė nė vieno iš 7 metimų ir pelnė tik 6 taškus).

M.Grigonis žaidė 12 min., pelnė 3 taškus (0/2 dvitaškių, 1/2 tritaškių) ir prasižengė 3 kartus.

CSKA (7-5) namie beveik visas rungtynes atsiliko nuo „Bayern“ (5-7) klubo, bet apskutinę minutę persvėrė rezultatą ir išplėšė pergalę 77:74.

Edgaras Ulanovas

Pirmojo kėlinio viduryje į aikštę įleistas puolėjas žaidė nepakankamai atidžiai ir grėsmės varžovams nekėlė. Ginantis E.Ulanovui kilo didelių problenų, kai reikėjo dengti aukštesnius ir stipresnius varžovus (N.Mirotičių ir R.Šmitą).

E.Ulanovas žaidė 21 min., pelnė 5 taškus (1/2 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 3/4 baudų), atkovojo 6 kamuolius ir išprovokavo 4 pražangas.

Rokas Giedraitis

„Baskonia“ puolimo lyderis nuo pirmųjų minučių pateko į A.Abaldės gniaužtus, paskui nieko negalėjo padaryti prieš jį dengusius A.Hangą bei R.Fernandezą ir iki pertraukos atliko tik vieną netaiklų metimą. R.Giedraitis taškus pelnė tik ketvirtajame, kai nugalėtojai jau buvo aiškūs. Lietuvis nepasižymėjo ir gindamasis – jis dažnai, ypač pirmoje rungtynių pusėje, puse žingsnio atsilikdavo nuo dengiamo varžovo ir būdavo priverstas tik stebėti, kaip kamuolys krinta į jo komandos krepšį.

R.Giedraitis žaidė 24 min., pelnė 5 taškus (1/2 dvitaškių, 1/1 tritaškio) ir atkovojo 3 kamuolius. Tai – nerezultatyviausios R.Giedraičio rungtynės šį sezoną.

„Baskonia“ (4-8) namie pralaimėjo Eurolygos lyderiui „Real“ (10-2) klubui 60:88. Vitorijos krepšininkai priešinosi tik kelias minutes, bet pirmojo kėlinio antroje pusėje madridiečiai surengė spurtą 18:2, įgijo dviženklę persvarą ir atsitiesti šeimininkmas nebeleido.

„Baskonia“, kuri bus kita „Žalgirio“ varžovė (rungtynės vyks gruodžio 2 d., ketvirtadienį Kaune), jau ketvirtą kartą pralaimėjo 25 taškų ar didesniu skirtumu.

Tadas Sedekerskis

Varžovai rizikavo ir „Baskonia“ starto penketo puolėją neretai palikdavo pusiau laisvą, tačiau T.Sedekerskis galimybėmis nepasinaudojo. Jis pataikė tik vieną tritaškį trečiojo kėlinio pabaigoje.

T.Sedekerskis žaidė 18,5 min. ir pelnė 3 taškus (0/1 dvitaškio, 1/3 tritaškių).

Artūras Gudaitis

„Zenit“ starto penketo vidurio puolėjas blokavo pirmąjį G.Papagiannio metimą, bet jau 7-ąją minutę gavo antrąją pražangą, o antroje rungtynių pusėje varžovų milžinui pralaimėjo beveik visas dvikovas. A.Gudaitis vienintelius taškus pelnė ketvirtajame kėlinyje. Jo tiesioginis varžovas G.Papagiannis surinko net 18 taškų.

A.Gudaitis žaidė 14,5 min., pelnė 2 taškus (1/3 dvitaškių) ir atkovojo 3 kamuolius.

Donatas Motiejūnas

„Monaco“ starto penketo vidurio puolėjui rungtynių pradžioje truputį trūko tikslumo tiek metant, tiek užsiimant padėtį ir jis buvo pakeistas jau 5-ąją minutę. Vos įėjęs į aikštę antrajame kėlinyje, D.Motiejūnas prasižengė antrą kartą ir grįžo ant suolo. Lietuvis vienintelius taškus pelnė ketvirtojo kėlinio pradžioje, nei puldamas, nei gindamasis nežaidė taip, kaip moka.

D.Motiejūnas žaidė 14 min., pelnė 2 taškus (1/3 dvitaškių) ir atkovojo 2 kamuolius.

Dramatiškoje Prancūzijos komandų dvikovoje „Monaco“ namie pralaimėjo ASVEL ekipai 84:85.

Per šias rungtynes skirtumas nė karto nebuvo dviženklis, pirmaujanti komanda keitėsi 22 kartus (!), o nugalėtojai paaiškėjo tik po to, kai teisėjai kelias minutes sukinėjo vaizdo įrašą bandydami išsiaiškinti, ar ASVEL puolėjas W.Howardas spėjo laiku atlikti metimą iš aikštės vidurio. Teisėjų verdiktas buvo palankus fantastišką tritaškį pataikiusiam prancūzui.

ASVEL dėl traumų ir COVID-19 trūko net šešių krepšininkų, o paraiškoje dvi tuščios eilutės liko net pasitelkus du 16-17 metų dublerių ekipos žaidėjus.

Regimantas Miniotas

25 metų aukštaūgis debiutavo Eurolygoje.

„Žalgirio“ treneris J.Zdovcas naujoką į aikštę pirmą kartą įleido paskutinę trečiojo kėlinio minutę. Rungtynės tuo metu jau tekėjo gana ramia vaga, o R.Miniotas nieko nesugadino, bet ir nieko nepakeitė.

Jis žaidė beveik 6 min., nė karto nemetė į krepšį ir atkovojo 3 kamuolius.

Karolis Lukošiūnas

„Žalgirio“ gynėjas į aikštę buvo įleistas iki rungtynių pabaigos likus pustrečios minutės ir pelnė pirmuosius taškus šį sezoną.

K.Lukošiūnas žaidė 2,5 min. ir pelnė 4 taškus (0/1 dvitaškio, 1/2 tritaškių, 1/2 baudų).

Artūras Milaknis

„Žalgirio“ gynėjas į aikštę įėjo 7-ąją min. Komandai puolant jis retai gaudavo kamuolį ir nė karto nemetė į krepšį, o kauniečiams ginantis varžovai stengėsi žaisti taip, kad kamuolį gautų A.Milaknio dengiamas krepšininkas.

„Barcelona“ žaidėjai ne sykį pasinaudojo A.Milaknio silpnosiomis vietomis.

Jis žaidė 12,5 min. ir nė karto nemetė į krepšį.

Savaitės skaičiai

6

Rokas Jokubaitis šį sezoną pataikė tik 6 tritaškius. Per du pirmuosius turus jis pataikė 3 iš 3 tritaškių, po to per devynis turus – 0 iš 5 tritaškių, o šį penktadienį per rungtynes su „Žalgiriu“ – 3 ir 3 tritaškių.

14

Pirmą kartą šį sezoną viename Eurolygos ture žaidė 14 lietuvių. Šis skaičius padidėjo Eurolygoje debiutavus Regimantui Miniotui.