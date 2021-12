Padėtis

Čempionų lygos tvarkaraštis nėra labai intensyvus, o lapkričio pabaigoje klubai dar gavo ir trumpas atostogas dėl rinktinių pertraukos. Dėl to vilniečiai jų palaikomos komandos tarptautinių rungtynių laukė ilgai – nuo lapkričio 17 dienos.

Iki šios pertraukos Čempionų lygos H grupės komandos sužaidė keturių turų rungtynes. Po jų grupėje pirmauja keturias pergales pasiekusi Burgoso „San Pablo“, po dvi pergales turi „Rytas“ ir Stambulo „Beşiktaş“, o Oldenburgo EWE laimėjo vieną kartą ir užima paskutinę ketvirtąją vietą.

Šią ir kitą savaitę komandos žais dviejų paskutinių turų rungtynes. Penktajame ture „Rytas“ priims EWE klubą, o „Beşiktaş“ – „San Pablo“ krepšininkus, šeštajame ture gruodžio 21 dieną žais „San Pablo“ – „Rytas“ ir „Beşiktaş“ – EWE.

Komandos kovoja dėl vieno kelialapio į antrąjį grupių etapą ir dviejų kelialapių į atkrintamąjį etapą, kuriame žais pirmojo etapo grupėse antrąją ir trečiąją vietas užėmusios ekipos.

„Ryto“ likimas yra jo rankose. Jei Vilniaus komanda laimės abejas likusias rungtynes, ji tikrai taps grupės nugalėtoja. Jei vilniečiai abejas rungtynes pralaimės, jie vis tiek gali nenukristi į paskutinę vietą, bet tik tuo atveju, jei abukart pralaimės ir „Beşiktaş“.

Jei „Rytas“ laimės vienerias iš dvejų likusių rungtynių, galimi įvairūs variantai. Pergalės prieš EWE klubą atveju, Vilniaus komanda grupėje užsitikrintų mažiausiai trečiąją vietą ir kelialapį į atkrintamąjį etapą.

Kita vertus, vis dar įmanomas variantas, kad visos keturios komandos surinktų vienodai taškų. Taip atsitiktų, jei EWE laimėtų abejas likusias rungtynes, o „San Pablo“ abejas rungtynes pralaimėtų. Tokiu atveju komandos būtų rikiuojamos pagal įmestų ir praleistų taškų skirtumą visose rungtynėse. „Rytui“ šis variantas nėra blogas, nes bent kol kas Lietuvos vicečempionų taškų skirtumas H grupėje yra geriausias.

Kitos grupės

Keturiose grupėse praėjusią savaitę jau buvo sužaistos penktojo turo rungtynės. Kitose keturiose grupėse penktojo turo rungtynės žaidžiamos šią savaitę.

Kelialapius į antrąjį etapą užsitikrino keturios komandos: Liudvigsburgo „Riesen“ (A grupė), „Manresa“ (B grupė), Stambulo „Galatasaray“ (E grupė) ir Bursos „Tofaş“ (F grupė). „Manresa“ yra vienintelė komanda, laimėjusi visas penkerias rungtynes.

Penkios komandos užsitikrino teisę žaisti atkrintamajame etape. Tai – Lagūnos „Tenerife“, Kamensko „Prometej“ (A grupė), Jeruzalės „Hapoel“ (B grupė), Strasbūro SIG ir „Ostende“ (F grupė).

C, D, G ir H grupėse, kuriose sužaisti tik keturi turai, per likusias dvi savaites gali būti visko. Šiose grupėse nė viena komanda kol kas neužsitikrino ir neprarado nieko. Net šių grupių lyderiai – po tris pergales turintys Malagos „Unicaja“ (C grupė), „Treviso“, Sombathejaus „Falco“ (D grupė), Klužo „Universitatea“ (G grupė) ir Burgoso „San Pablo“ (H grupė) – dar gali nukristi į paskutinę ketvirtąją vietą. Savo ruožtu, grupių autsaideriai neprarado aritmetinės galimybės pakilti į pirmąją vietą.

Čempionų lygos pirmajame etape 32 komandos žaidžia aštuoniose grupėse. Grupių nugalėtojos iškart pateks į antrąjį grupių etapą, o 16 komandų dėl kitų aštuonių kelialapių į antrąjį grupių etapą sausio mėnesį kovos atkrintamajame etape.

Varžovai

„Ryto“ krepšininkai pastarosiomis savaitėmis džiugino savo gerbėjus. Vilniaus komanda, skaičiuojant visus turnyrus, nuo spalio 9 dienos laimėjo net 11 iš 12 rungtynių, o ir vienintelę nesėkmę patyrė tik po pratęsimo – išvykoje žaisdama su „Beşiktaş“ klubu.

Šiuo metu „Rytas“ tęsia šešių pergalių virtinę.

Šios dienos vilniečių varžovas EWE klubas pasigirti gerais rezultatais negali. Oldenburgo krepšininkai, skaičiuojant visus turnyrus, šį sezoną laimėjo vos 3 iš 15 rungtynių. EWE yra ne tik Čempionų lygos, bet ir Vokietijos lygos autsaideris.

Oldenburgo komanda vieną iš retų pergalių iškovojo žaisdama su „Rytu“, kurį nugalėjo Čempionų lygos pirmajame ture.

Spalio 6 dieną EWE tas rungtynes savo aikštėje laimėjo 76:72.

Kituose turuose „Rytas“ nugalėjo „Burgoso“ ekipą ir pasidalijo po pergalę su „Beşiktaş“ klubu. Tuo tarpu EWE pralaimėjo „Beşiktaş“ klubui ir dukart – „San Pablo“ ekipai.

Oldenburgo ekipoje per Čempionų lygos rungtynes geriausiai žaidė Maxas Heideggeris (17,3 tšk.), Tai Odiase (15 tšk.), Cameronas Clarkas (11,7 tšk., 8,3 atk.kam.), Bennetas Hundtas (8,3 tšk.) ir Martinas Breunigas (8,3 tšk.).

Vokietijos lygoje EWE užima paskutinę 18-ąją vietą. Oldenburgo komanda laimėjo tik 2 iš 10 rungtynių: pirmąją pergalę prieš Krailsheimo „Merlins“ iškovojo dar rugsėjo pabaigoje, antrąją prieš Bambergo „Brose“ – lapkričio viduryje.

Praėjusį savaitgalį EWE nežaidė, o pastarosiose bundeslygos rungtynėse gruodžio 4 dieną išvykoje pralaimėjo lyderei Bonos „Telekom“ ekipai 76:78.

Oldenbugo komandai atsitiesti trukdo pagrindinių žaidėjų traumos. Nuo lapkričio pradžios žaisti negali M.Heideggeris, o praėjusias Vokietijos lygos rungtynes praleido ir C.Clarkas. Kita vertus, per rungtynes su „Telekom“ klubu į aikštę grįžo rezultatyviausias praėjusio bundeslygos sezono krepšininkas Michalas Michalakas, kuris dėl traumos užribyje praleido pusantro mėnesio.

Be to, praėjusią savaitę EWE gretas papildė naujokas – amerikietis Mattas Farrellas (25, 185), kuris 2018 metų rudenį buvo sudaręs sutartį su „Rytu“, bet iš Lietuvos išvyko nesužaidęs nė vienerių oficialių rungtynių.