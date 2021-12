Septintoji „Lietkabelio“ varžovė – du veidus turinti Ispanijos lygos vidutiniokė „Andorra“

Įgūdžiai, kaip laimėti svečiuose, gali labai praversti šią savaitę, nes antradienį „Lietkabelio“ varžovė bus panevėžiečių priešingybė „Andorra“ komanda, kuri savo arenoje kol kas laimėjo visas Europos taurės rungtynes.

Padėtis

Panevėžio „Lietkabelis“ patogiai įsitaisė Europos taurės A grupės lentelės viduryje. Panevėžio komanda, spalio ir lapkričio mėnesiais išvykose nugalėjusi Vroclavo „Śląsk“ ir Trento „Dolomiti Energia“ komandas, praėjusią savaitę savo sirgalius nudžiugino pirmąja namie iškovota pergale prieš Badalonos „Joventut“ ekipą ir grupėje dalijasi penktąja vieta.

Kaip ir „Lietkabelis“, per šešis turus po tris pergales iškovojo „Boulogne-Levallois“ bei Ankaros „Turk Telekom“. Šias tris komandas lenkia po penkias pergales pasiekusios Krasnodaro „Lokomotiv“ ir Belgrado „Partizan“ bei po keturias pergales turinčios „Joventut“ ir „Andorra“.

Lentelės apačioje – po vieną kartą laimėję Śląsk“, „Dolomiti Energia“ ir Hamburgo „Towers“.

„Andorra“ ekipa, su kuria „Lietkabelis“ kovos antradienį, kol kas yra nepažeidžiama savo aikštėje. Namie Andoros krepšininkai nugalėjo „Dolomiti Energia“, „Partizan“ ir „Turk Telekom“ komandas. Be to, „Andorra“ svečiuose įveikė „Towers“ klubą, o per kitas dvi išvykas nusileido „Lokomotiv“ ir „Joventut“ komandoms.

Andoros krepšininkai dažniausiai laimi nedideliu skirtumu, bet išimtimi tapo praėjusios savaitės rungtynės, kuriose „Andorra“ jau pirmajame kėlinyje pradėjo triuškinti „Turk Telekom“ komandą ir ją nugalėjo 98:75 (C.Hannah ir C.Milleris-McIntyre‘as po 14, C.Morganas 12).

Gerus „Andorra“ rezultatus labiausiai lemia amerikiečiai Codi Milleris-McIntyre‘as (15,5 tšk., 7,3 rez.perd.), Drew Crawfordas (10 tšk.) ir buvęs Vilniaus „Ryto“ gynėjas Clevinas Hannah (10 tšk., 4 rez.perd.). Taip pat naudingai žaidžia Davidas Jelinekas (8,8 tšk.), Amine Noua (7,7 tšk.), Victoras Arteaga (7,2 tšk.).

Praeitis

„Lietkabelio“ krepšininkai jau žaidė su „Andorra“ komanda praėjusiame Europos taurės sezone. Tada varžovai pirmojo etapo grupėje pasidalijo po pergalę. Panevėžiečiai pralaimėjo išvykoje 66:76, bet atsiskaitė savo aikštėje 77:69.

Tiesa, antrosios rungtynės nieko nelėmė – jos vyko paskutiniajame ture, kai „Andorra“ jau buvo užsitikrinusi kelialapį į kitą etapą, o „Lietkabelis“ buvo praradęs galimybę pakilti į ketvirtąją vietą.

Galutinėje grupės lentelėje komandos buvo greta, tačiau vienos vietos vertė buvo labai didelė. 3 iš 10 rungtynių laimėjusi „Andorra“ užėmė ketvirtąją vietą, 2 pergales iškovojęs „Lietkabelis“ – penktąją.

Antrajame etape „Andorra“ kovojo ir dėl kelialapio į atkrintamąsias varžybas, bet į jas nepateko dėl blogesnio taškų skirtumo per tarpusavio rungtynes su grupėje antrąją vietą užėmusia Las Palmo „Gran Canaria“ ekipa.

„Andorra“ praėjusį sezoną pakartojo užpraėjusio sezono rezultatą ir iš Europos taurės turnyro iškrito antrajame grupių etape („Top 16“). Geriausią tarptautinį rezultatą šį komanda pasiekė 2019 metais, kai pateko į Europos taurės pusfinalį ir tik jame nusileido Berlyno ALBA krepšininkams.

Sudėtis

„Lietkabelio“ krepšininkai varžovų komandoje pamatys nemažai pažįstamų veidų. Tarp jų – kelis krepšininkus, kėlusius daug problemų praėjusį sezoną. Andoros komandoje liko prieš panevėžiečius sėkmingai žaidę amerikietis Clevinas Hannah (34, 179) ir Ispanijos pilietybę gavęs Dominikonų Respublikos krepšininkas Tysonas Perezas (25, 202), taip pat katalonas Oriolis Pauli (27, 201), čekas Davidas Jelinekas (31,194), Siera Leonės krepšininkas Babatunde Olumuyiwa (29, 205), vienintelis andorietis Guillemas Colomas (30, 195).

Tiesa, T.Perezas ir D.Jelinekas šiuo metu negali žaisti dėl traumų. T.Perezas, kaip ir dar vienas „Andorra“ senbuvis Sergi Garcia (24, 193), šį sezoną apskritai dar nežaidė, o D.Jelinekas susižeidė atstovaudamas Čekijos rinktinei per pasaulio pirmenybių atrankos rungtynes su lietuviais. Patyręs gynėjas iš rikiuotės iškrito trims mėnesiams.

Andoros ekipoje yra ir pajėgių naujokų. Prieš šį sezoną komandą labai sustiprino amerikiečiai Codi Milleris-McIntyre‘as (33, 191, Burgo „Jeunesse Laique“) ir Drew Crawfordas (31, 196, Brešos „Leonessa“), naudingai žaidžia kanadietis Connoras Morganas (27, 205, Badalonos „Joventut“), prancūzas Amine Noua (24, 202, Vilerbano ASVEL), ispanas Victoras Arteaga (29, 212, Madrido „Estudiantes“), Madrido „Real“ krepšinio mokyklos auklėtinis serbas Mario Nakičius (20, 199, „Ostende“), kol kas visų galimybių neatskleidė patyręs izraelietis Galis Mekelis (27, 191, Malagos „Unicaja“), kuris į Andorą atvyko sezonui jau prasidėjus, bet kelias savaites praleido dėl traumos.

Andoros krepšininkus nuo 2018 metų treniruoja baskas Ibonas Navarro.

Beje, per praėjusį pasaulio pirmenybių atrankos langą į Ispanijos rinktinę buvo pakviestas vienas „Andorra“ žaidėjas – O.Pauli.

Ispanija

Ispanijos lygoje „Andorra“ yra amžina vidutiniokė. Tiesa, „amžinybė“ yra gana trumpa, nes Andoros Kunigaikštystės komanda į ACB lygą po ilgos pertraukos grįžo tik 2014 metais. Per praėjusius septynis sezonus „Andorra“ tik dukart pateko į atkrintamąsias varžybas (2017 ir 2018 m.), o praėjusį sezoną laimėjo mažiau nei pusę rungtynių (17 iš 36) ir užėmė devintąją vietą.

Šį sezoną „Andorra“ irgi dažniau pralaimi negu laimi. Andoros krepšininkai ACB lygoje laimėjo tik 5 iš 13 rungtynių ir užima 12-ąją vietą.

Andoros komanda labai blogai pradėjo pirmenybes ir per keturis pirmuosius turus nelaimėjo nė karto. Užtat pastarosiomis savaitėmis „Andorra“ žaidžia labai stabiliai: laimi namie ir pralaimi išvykose. Išvykose „Andorra“ iškovojo tik vieną pergalę prieš Badalonos „Joventut“ (spalio viduryje).

Praėjusį savaitgalį Andoros krepšininkai keliavo į Lugą ir pralaimėjo ACB lygos debiutantui „Breogan“ klubui 74:83 (C.Milleris-McIntyre‘as 16, C.Hannah, M.Nakičius ir V.Arteaga po 11).

Per Ispanijos lygos rungtynes Andoros komandoje naudingiausiai žaidžia C.Hannah (13 tšk.), C.Milleris-McIntyre‘as (12 tšk., 4,5 rez.perd.), D.Jelinekas (10,5 tšk.) ir A.Noua (7,8 tšk.).

Skaičiai

„Andorra“ šį sezoną, skaičiuojant abu turnyrus, žaidė 19 rungtynių, per kurias iškovojo 9 pergales. Andoros ekipa namie laimėjo 7 iš 9 rungtynių (pralaimėjo tik Madrido „Real“ ir „Valencia“ komandoms), išvykose – 2 iš 10 rungtynių.

„Lietkabelis“ irgi žaidė 19 rungtynių, per kurias iškovojo 11 pergalių. Panevėžio komanda namie laimėjo 4 iš 8 rungtynių, išvykose – 7 iš 11 rungtynių.