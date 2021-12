Artūras Milaknis

7 min. į aikštę įleistas „Žalgirio“ metikas retai atsidurdavo laisvas, bet jei atsidurdavo, jam nereikėdavo dukart siūlyti, kad mestų. Vien antrajame kėlinyje jis pataikė tris tritaškius ir pelnė 9 taškus. A.Milaknio tritaškiai varžovus smaugė ir vėliau, o pirmą kartą jo metimas tikslo nepasiekė tik ketvirtojo kėlinio viduryje.

A.Milaknis žaidė 27,5 min., pelnė 19 taškų (1/1 dvitaškio, 5/7 tritaškių, 2/2 baudų), atkovojo 3 kamuolius ir 3 kartus prasižengė. Jis pasiekė šio sezono asmeninį rezultatyvumo rekordą. Žalgiriečio karjeros rekordas yra 20 taškų.

„Žalgiris“ (3-12) po dramatiškos kovos ir pratęsimo namie pralaimėjo „Monaco“ (6-9) ekipai 98:107. Per visas rungtynes skirtumas nė karto nebuvo dviženklis, o per keturis kėlinius pirmaujanti komanda keitėsi 16 kartų. Nors kauniečiai trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose dukart pirmavo 9 taškų skirtumu, pagrindinio laiko pabaigoje jau „Žalgiriui“ teko gelbėtis nuo pralaimėjimo. O per pratęsimą sąlygas diktavo „Monaco“, papildomas minutes laimėjęs 12:3.

Lukas Lekavičius

6-ąją min. L.Lekavičius pakeitė M.Kalnietį ir iškart praleido buvusio komandos draugo M.Jameso (jie kartu žaidė „Panathinaikos“) prasiveržimą. Tačiau puldamas žalgirietis suko varžovams galvas baudos aikštelėje, kol rasdavo tarpelį, pro kurį galėdavo įkišti kamuolį J.Nebo arba pats mesti į krepšį. L.Lekavičius labai gerai pasirodė antrojo kėlinio pabaigoje, kai „Žalgirio“ atsilikimas buvo padidėjęs iki 7 taškų.

Tačiau ketvirtajame kėlinyje gynėjas „išsijungė“. Jau kėlinio pradžioje jo veiksmų tikslumas krito ir tą pastebėjęs treneris J.Zdovcas pasodino L.Lekavičių atvėsti. Tai nepadėjo: likus žaisti pustrečios minutės L.Lekavičius nepataikė baudos metimo, priešpaskutinę minutę paskubėjo mesti iš toli, o paskutinėje ketvirtojo kėlinio atakoje nepataikė mesdamas jam įprastu balionu. Per pratęsimą buvo ne geriau: du netaiklūs metimai ir klaida, po kurios varžovai surengė greitą ataką.

L.Lekavičius žaidė 26 min., pelnė 13 taškų (4/9 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 5/6 baudų), atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir išprovokavo 5 pražangas.

Tadas Sedekerskis

„Baskonia“ puolėjas antrąją minutę pelnė pirmuosius rungtynių taškus, perėmęs kamuolį po netikslaus Sh.Larkino perdavimo ir pabėgęs į greitą ataką. Po to T.Sedekerskis drąsiai mesdavo, bet jo metimai iš vidutinio ar tolimo nuotolio nebuvo taiklūs (kartą kamuolys net nelietė lanko). Taškus lietuvis rinko radęs tarpelį tarp varžovų ir laiku kyštelėdavęs ranką po netaiklių komandos draugų metimų. T.Sedekerskis gerai dengė savo baudos aikštelę, bet jam problemų kėlė A.Moermano manevrai toliau nuo krepšio.

T.Sedekerskis žaidė 23,5 min., pelnė 8 taškus (4/6 dvitaškių, 0/2 tritaškių) ir atkovojo 8 kamuolius.

„Baskonia“ (5-10) išvykoje pralaimėjo „Anadolu Efes“ (7-8) klubui 72:87. Vitorijos komanda pirmajame kėlinyje pirmavo 8 taškų skirtumu, bet antrajame kėlinyje Stambulo krepšininkai persvėrė rezultatą, o lemiamas buvo trečiojo kėlinio pabaigoje ir ketvirtojo kėlinio pradžioje surengtas spurtas, per kurį šeimininkai padidino persvarą nuo 1 iki 13 taškų.

Edgaras Ulanovas

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas du pirmuosius kėlinius žaidė tyliai, bet tiksliai: pastebėdavo perspektyvius atakų tęsinius, užtverdavo kelius varžovams. Trečiojo kėlinio pradžioje jis pelnė pirmuosius taškus, o paskui dar kelis kartus metė iš neblogų padėčių, tačiau kamuolys jo neklausė. E.Ulanovas labiausiai pasižymėjo paskutinėmis ketvirtojo kėlinio akimirkomis, kai pakartojo netaiklų L.Lekavičiaus metimą ir kelioms minutėms nukėlė „Žalgirio“ pralaimėjimą.

Jis žaidė 26,5 min., pelnė 5 taškus (1/4 dvitaškių, 1/3 tritaškių), atkovojo 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir prasižengė 3 kartus.

Marekas Blaževičius

M.Blaževičius rungtynes pradėjo „Žalgirio“ starto penkete, bet buvo pakeistas jau 4-ąją min., nes varžovai taškus rinko iš baudos aikštelės. Vidurio puolėjas pirmą kartą įmetė antrojo kėlinio pabaigoje ir šis epizodas jam sukėlė didelį teigiamų emocijų pliūpsnį, kurį jis išvystė laimėdamas dar kelias dvikovas po varžovų krepšiu.

M.Blaževičius žaidė 14 min., pelnė 6 taškus (3/3 dvitaškių, 0/1 baudos), atkovojo 3 kamuolius ir prasižengė 3 kartus.

Rokas Jokubaitis

Kai treneris Š.Jasikevičius pirmą kartą įleido gynėją į aikštę, „Barça“ jau pirmavo 16:7. R.Jokubaitis nepajautė žaidimo ritmo: gavo bloką, nespėjo lakstyti paskui N.Ivanovičių, iki pertraukos nepataikė nė vieno iš keturių metimų. Jam esant aikštėje varžovai persvėrė rezultatą. Po pertraukos R.Jokubaitis atakas rengė patikimiau. Trečiojo kėlinio pabaigoje jis pradėjo draskyti varžovų gynybą aštriais prasiveržimais, atliko kelis juvelyrinius perdavimus, o 30-ąją min. pelnė vienintelius taškus. Tiesa, buvo ir kelios apmaudžios klaidos.

R.Jokubaitis žaidė 24,5 min., pelnė 2 taškus (1/6 dvitaškių), atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir išprovokavo 3 pražangas.

Vienvaldė Eurolygos lyderė „Barcelona“ (13-2) išvykoje po permainingos kovos nugalėjo „Crvena Zvezda“ (6-9) komandą 76:69. „Barça“ vis nutoldavo, kelis kartus pirmavo dviženkliu skirtumu, bet ginklų nesudėję šeimininkai mažindavo atsilikimą ir varžovams neleido atsipalaiduoti iki paskutinės minutės.

Donatas Motiejūnas

„Monaco“ lietuvis antrą kartą šį sezoną rungtynes pradėjo ne starto penkete. Jis į aikštę įėjo 6-ąją min. ir pirmojo kėlinio pabaigoje abiejose aikštės pusėse žaidė labai aktyviai: dukart privertė prasižengti J.Nebo, pataikė tritaškį, bet ir pats dukart prasižengė gaudydamas L.Lekavičių. Dėl greitai gautos antrosios pražangos D.Motiejūnas visą antrąjį kėlinį praleido ant suolo, jam grįžus žaisti trečiojo kėlinio viduryje įkarštis jau buvo dingęs.

D.Motiejūnas žaidė 12,5 min., pelnė 7 taškus (2/2 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 0/4 baudų), atkovojo 2 kamuolius, prasižengė 3 kartus ir išprovokavo 4 pražangas.

Artūras Gudaitis

„Zenit“ starto penketo vidurio puolėjas pirmajame kėlinyje gindamasis dažnai būdavo paliekamas vienas prieš du varžovus, o puldamas retai gaudavo kamuolį. A.Gudaitis visus taškus pelnė dviem dėjimais antrajame kėlinyje.

Jis žaidė 12,5 min., pelnė 4 taškus (2/4 dvitaškių) ir atkovojo 2 kamuolius.

„Zenit“ (9-6), kuris į Prancūziją išvyko be Mindaugo Kuzminsko, išvykoje nugalėjo ASVEL (7-8) ekipą 71:61. Per du pirmuosius kėlinius pirmaujanti komanda keitėsi net 11 kartų, bet po pertraukos visą laiką nedideliu skirtumu pirmavo „Zenit“.

Mantas Kalnietis

Įžaidėjas pirmoje „Žalgirio“ atakoje nepataikė iš toli, o po kelių sekundžių prarado kamuolį, bet antroje atakoje metimu iš vidutinio nuotolio pelnė pirmuosius komandos taškus, o iki pirmojo keitimo 6-ąją min. surinko 6 taškus. Tačiau visą antrąjį kėlinį M.Kalnietis praleido ant suolo, o ketvirtajame kėlinyje jo karštakošiški sprendimai labiau padėjo ne Kauno komandai, bet varžovams.

M.Kalnietis žaidė 13 min., pelnė 6 taškus (2/3 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 2/2 baudų) ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Rokas Giedraitis

Rezultatyviausias „Baskonia“ žaidėjas į aikštę buvo įleistas tik antrajame kėlinyje. Iki pertraukos jis nenuveikė beveik nieko naudingo: atliko labai netikslų perdavimą ir kartą netaikliai metė iš toli. R.Giedraitis pirmuosius taškus pelnė tik 30-ąją min. ketvirtuoju bandymu, bet ketvirtojo kėlinio pradžioje vėl dukart iš eilės nepataikė, pradėjo blaškytis ir greitai buvo pakeistas.

R.Giedraitis antrą kartą šį sezoną nepateko į starto penketą ir pirmą kartą šį sezoną žaidė trumpiau nei 20 minučių. Jis aikštėje praleido 17,5 min., pelnė 5 taškus (1/3 dvitaškių, 1/4 tritaškių) ir atkovojo 3 kamuolius.

Marius Grigonis

9-ąją minutę M.Grigonis pakeitė W.Clyburną ir rungtynes pradėjo labai netaikliu tolimu metimu (nors metė laisvas, kamuolys vos nuskriejo iki lanko), o po antrojo kėlinio pradžioje lygioje vietoje padarytos klaidos buvo vėl pakeistas, juo labiau kad varžovai kaip tik tuo metu tolo nuo CSKA reaktyviniu greičiu. M.Grigonis į aikštę grįžo, kai skirtumas buvo toks, kokio „armiečiai“ nebūtų panaikinę net žaisdami septyniese.

Jis žaidė 13,5 min. ir pelnė 3 taškus (1/3 tritaškių).

CSKA (9-6) savo aikštėje pralaimėjo „Uniks“ (9-6) klubui 67:88. Maskvos komanda skęsti pradėjo jau pirmojo kėlinio pabaigoje, o trečiajame ketvirtyje svečiai iš Kazanės triuškino Rusijos čempionus 29 taškų skirtumu.

Penktąją vietą su kitomis dviem Rusijos komandomis besidalinantis „Uniks“ bus kitas „Žalgirio“ varžovas. Rungtynės vyks penktadienį Kazanėje.

Regimantas Miniotas

„Žalgirio“ aukštaūgis žaidė labai trumpai pirmojo kėlinio pabaigoje. Nors R.Miniotas klaidų nedarė, treneriui J.Zdovcui per kitus kėlinius jo paslaugų nereikėjo.

R.Miniotas žaidė 2 min. ir nė karto nemetė į krepšį.

Skaičiai

5

Rokas Jokubaitis antradienį per rungtynes išvykoje su „Crvena Zvezda“ nepataikė 5 iš 6 metimų (mėtė tik iš dviejų taškų zonos). Penki netaiklūs metimai per rungtynes – blogiausias „Barços“ gynėjo sezono rezultatas. Jo karjeros rekordas – šeši netaiklūs metimai – irgi buvo pasiektas Belgrade. Pernai, dar atstovaudamas „Žalgiriui“, R.Jokubaitis per Serbijos sostinėje vykusias rungtynes pataikė 3 iš 6 dvitaškių ir 1 iš 4 tritaškių.

12

Kaunietis Donatas Motiejūnas prieš „Žalgirį“ žaidė po 12 metų pertraukos. Anksčiau jis prieš „Žalgirį“ žaidė tik Lietuvos lygoje 2008-2009 metų sezone atstovaudamas Kauno „Aisčiams“. 18-metis aukštaūgis anuomet į „Žalgirio“ krepšį įmetė 12, 15, 9 ir 8 taškus – gerokai mažiau negu jo sezono vidurkis (19,9 taško).

21

„Žalgiris“ pratęsimą žaidė po 21 mėnesio pertraukos. Praėjusį kartą Kauno komandai 40 minučių neužteko 2020 m. kovo 5 dieną per rungtynes su „Zenit“ (paskutines priešpandemines rungtynes). Sutrumpintame 2019-2020 m. sezone „Žalgiris“ žaidė keturis pratęsimus, o 2020-2021 m. sezone – nė vieno.