Įspūdingas G. Antetokounmpo pasirodymas išgelbėjo „Bucks“ ekipą nuo pralaimėjimo

Nuo rungtynių pradžios iniciatyva priklausė „Celtics“ krepšininkams. Puikiai startavę svečiai pirmąją rungtynių pusę laimėjo 15-os taškų pranašumu – 47:62.

Karštai per Kalėdas susirinkusių sirgalių palaikomi „Bucks“ krepšininkai trečiajame kėlinyje surengė puikų puolimo šou ir surinkę 43 taškus per kėlinį sumažino atsilikimą iki 4 taškų – 90:94. 17 taškų per trečią ketvirtį surinko praėjusio sezono finalų naudingiausias krepšininkas – graikas Giannis Antetokounmpo.

Tačiau Bostono ekipa vėl pradėjo žaisti energingiau ir kėlinį pradėjo spurtu 8:0. Likus rungtyniauti penkias su pusė minutes „Celtics“ turėjo dviženklį pranašumą (96:109) ir atrodė, kad sėkmingai užbaigs rungtynes, tačiau tuomet iniciatyvos ir vėl ėmėsi šeimininkų lyderis – G.Antetokounmpo.

Graikas per keturias minutes pelnė 12 taškų, atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų, išrašė bloką ir sugebėjo išlyginti rezultatą – 111:111. Visgi sekančioje atakoje Jaylenas Brownas realizavo abu baudos metimus ir vėl išvedė svečius į priekį.

Likus rungtyniauti 30 sekundžių taiklų tolimą metimą švystelėjo Wesley Matthews ir pirmą kartą rungtynėse išvedė čempionus į priekį. Šeimininkai sėkmingai apsigynę pelnė dar du taškus ir komandas jau skyrė 3 taškai (116:113). Bostono ekipa turėjo puikią progą skirtumą sumažinti vėl iki minimalaus, tačiau G.Antetokounmpo ir vėl pademonstravo savo talentus.

Puolėjas gindamasis vienas prieš du nepasimetė situacijoje ir sugebėjo blokuoti varžovo metimą, o kamuolys aikštę paliko nuo „Celtics“ žaidėjų. Likus žaisti penkias sekundes Khrisas Middletonas pataikė baudos metimą ir užtikrino šeimininkų pergalę.

G.Antetokounmpo ant parketo praleido nepilnas 30 minučių ir per jas surinko 36 taškus (13/21 dvit., 0/2 trit., 10/15 baudos), atkovojo 12 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 varžovų metimus ir 2 kartus klydo.

„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 36 (12 atk. kam., 5 rez. per.), Jrue Holiday (5 atk. kam.) ir Khrisas Middletonas (7 rez. per., 4 kld.) po 17, Bobby Portis 16 (10 atk. kam., 4 kld.).

„Celtics“: Jaylenas Brownas ir Jaysonas Tatumas (9 atk. kam., 4 kld.) po 25, Marcusas Smartas 19 (7 rez. per., 4 kld.), Paytonas Pritchardas 16 (5 atk. kam., 5 rez. per.), Robertas Williamsas 11 (14 atk. kam.).