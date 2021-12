Eurolygos lietuviai: taikiklį suderinęs D. Motiejūnas, paniką varžovų gretose sėjęs R. Giedraitis ir lietuvių sambūris Vitorijoje

Rokas Giedraitis

Antroje „Baskonia“ atakoje puolėjas tolimu metimu pelnė pirmuosius komandos taškus. Po to varžovai R.Giedraitį dengė labai atidžiai, bet jis stengėsi pasinaudoti kiekviena susikurta pusproge ir iki trečiojo kėlinio vidurio pataikė dar du tritaškius.

Trečiojo kėlinio viduryje, kai R.Giedraitį dengė R.Jokubaitis, „Baskonia“ puolėjas pradėjo žaisti labai agresyviai ir pasėjo paniką varžovų gynyboje.

Net jei pats nemesdavo, jo aktyvūs veiksmai išsklaidydavo „Barcelona“ gynybą ir padėdavo atsidengti komandos draugams. Tačiau R.Giedraitis ir pats mesdavo dažnai – vien trečiajame kėlinyje jis surinko 12 taškų ir kartu su M.Costello buvo pagrindinis pergalę užtikrinusio spurto kaltininkas.

R.Giedraitis žaidė 31,5 min., pelnė 20 taškų (2/4 dvitaškių, 5/6 tritaškių, 1/1 baudos), atkovojo 3 kamuolius ir išprovokavo 4 pražangas. R.Giedraičio sezono rekordas – 21 taškas, karjeros rekordas – 26 taškai.

„Baskonia“ (7-11), kuriai vadovavo trenerio padėjėjas Davidas Gilis, namie sutrypė Eurolygos lyderę „Barcelona“ (15-3) komandą 94:75. „Barcelona“ kelias minutes pirmavo pirmajame kėlinyje, bet jau antrajame ketvirtyje rezultatą persvėrusi „Baskonia“ įgijo dviženklę persvarą, trečiajame kėlinyje skirtumas šoktelėjo iki 22 taškų ir svečiai iškėlė baltą vėliavą.

Donatas Motiejūnas

„Monaco“ starto penketo vidurio puolėjas rungtynių pradžioje dažnai gaudavo kamuolį būdamas geroje padėtyje, bet net pats kraipė galvą, nesuprasdamas, kodėl nepataiko į krepšį (iki pirmojo keitimo 5-ąją min. pataikė tik vieną iš keturių metimų, skaičiuojant baudos metimą).

Tačiau antrojo kėlinio pabaigoje D.Motiejūnas pataikė du gerokai sudėtingesnius metimus ir varžovų krepšys atsirišo – vien trečiajame kėlinyje be klaidų atakavęs aukštaūgis surinko 10 taškų (pataikė net ir baudos metimą). „Monaco“ lyderis M.Jamesas galėjo padėkoti D.Motiejūnui ne vien už tai, kad priimdavo kartais nelabai patogius perdavimus, bet ir už tvirtas užtvaras.

Nors per pirmąsias tarpusavio rungtynes D.Motiejūnas gindamasis pralaimėjo daug dvikovų A.Žižičiui, šįkart išvadas padaręs lietuvis po savo krepšiu žaidė kur kas patikimiau.

D.Motiejūnas žaidė 19 min., pelnė 16 taškų (6/8 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 1/2 baudų), atkovojo 2 kamuolius, išprovokavo 4 pražangas ir 3 kartus prasižengė. D.Motiejūnas ir taip pat 16 taškų įmetęs A.Diallo buvo rezultatyviausi „Monaco“ žaidėjai.

„Monaco“ (7-11) namie nugalėjo Tel Avivo „Makabi“ (7-11) komandą 82:76. Lygiai vykusiose rungtynėse skirtumas nė karto nebuvo dviženklis, bet iki pertraukos beveik visą laiką pirmavo svečiai, po pertraukos – šeimininkai, kurie buvo priekyje visą laiką nuo 23-iosios minutės.

„Makabi“ patyrė aštuntąjį pralaimėjimą iš eilės.

Rokas Jokubaitis

„Barcelona“ gynėjas pirmą kartą į aikštę buvo įleistas 8-ąją min. Pirmojo kėlinio pabaigoje jis žaidė aktyviai, bet nebandė pats pabaigti atakas.

Antrajame kėlinyje vaizdas pasikeitė, tačiau ne visi R.Jokubaičio prasiveržimai buvo gerai apgalvoti, o metimams trūko tikslumo. Tiesa, jis porą kartų pataikė iš gana sudėtingų padėčių, bet sėkmingų epizodų buvo nedaug.

R.Jokubaitis žaidė 22 min., pelnė 11 taškų (2/7 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 4/4 baudų) ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Mindaugas Kuzminskas

„Zenit“ puolėjas į aikštę buvo įleistas tik 18-ąją min., trumpą tarpsnį buvo visai nepastebimas, o po pertraukos visą laiką sėdėjo ant suolo.

M.Muzminskas žaidė 2,5 min. ir nė karto nemetė į krepšį. Prie jo pavardės visose statistikos skiltyse įrašyti nuliai.

Kitas „Zenit“ lietuvis Artūras Gudaitis į Belgradą nekeliavo (priežastis nepaskelbta).

„Zenit“ (12-6) išvykoje per pratęsimą palaužė „Crvena Zvezda“ (7-11) komandą 80:76. Permainingoje dvikovoje skirtumas nė karto nebuvo dviženklis, bet per pagrindinį laiką ilgiau pirmavo Belgrado krepšininkai. Vis dėlto svečiai paskutinę ketvirtojo kėlinio minutę išlygino rezultatą ir geriau žaidė per pratęsimą.

Tadas Sedekerkis

„Baskonia“ puolėjas nepataikė pirmoje rungtynių atakoje, o pirmajame kėlinyje neįvykdė svarbiausios jam skirtos užduoties – pristabdyti sunkiausiai sustabdomą Eurolygos žaidėją N.Mirotičių. Kadangi antrajame kėlinyje kitas Vitorijos komandos aukštaūgis M.Costello tiesiog triuškino N.Mirotičių abiejose aikštės pusėse, T.Sedekerskiui teko ilgiau pasėdėti ant suolo. Žaidimo ritmo T.Sedekerskis nepajautė ir vėliau grįžęs į aikštę.

Jis žaidė 11 min. (trumpiausiai šį sezoną), nepelnė nė taško (0/1 dvitaškio, 0/1 tritaškio) ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. T.Sedekerskis taškų nepelnė trečią kartą šį sezoną.

Savaitės skaičiai

5

Paskutinę 2021 metų savaitę dėl sveikatos krizės buvo nukeltos net penkerios rungtynės. Nežaidė ir „Žalgiris“ (3-13), kuris nuskrido į Atėnus, bet turėjo apsisukti, nes jo negalėjo priimti Eurolygoje priešpaskutinę 17-ąją vietą užimantis „Panathinaikos“ (4-13).

Labiau pasisekė Mariui Grigoniui ir jo komandos draugams iš CSKA (10-7). Maskvos krepšininkai turėjo išvykoje žaisti su kitu Graikijos klubu „Olympiakos“ (12-5), bet buvo iš anksto įspėti, kad varžovai negalės jų priimti.

„Žalgiris“ kitame ture turėtų susitikti su „Olympiakos“. Rungtynės numatytos sausio 7 dieną Kaune, tačiau šiuo metu niekas negali pasakyti, ar tą dieną krepšininkai žengs ant „Žalgirio“ arenos parketo.

7

„Zenit“ puolėjas Mindaugas Kuzminskas jau septintą kartą šį sezoną rungtynes baigė nepelnęs nė taško. Jis žaidė 17 rungtynių, o jo vidurkis yra 4,5 taško.

9

Ketvirtadienį „Barcelona“ pralaimėjo po devynerių iš eilės laimėtų rungtynių. Tai – ilgiausia šio sezono pergalių virtinė. Įdomu, kad ilgiausia pralaimėjimų virtinė yra tokia pati. Sezono pradžioje devynerias iš eilės rungtynes pralaimėjo „Žalgiris“.

22

Net 22 baudos metimai, kuriuos šį sezoną atliko Donatas Motiejūnas, nepasiekė tikslo. „Monaco“ aukštaūgis pataikė tik 18 iš 40 baudų. Jis taikliau atakuoja net ir iš trijų taškų zonos (pataikė 10 iš 20 tritaškių).

Tarp krepšininkų, kurie iki šiol atliko bent 20 baudos metimų, D.Motiejūno taiklumas yra blogiausias – vos 45 proc.

Į prasčiausių baudas mėtančių sąrašą taip pat patenka „Uniks“ vidurio puolėjas Tonye Jekiri (48 proc., 12/25), ALBA puolėjas Johannesas Thiemannas (47,6 proc., 10/21), „Zenit“ vidurio puolėjas Artūras Gudaitis (50 proc., 20/40) ir, pasiruoškite staigmenai!, „Real“ gynėjas Sergio Llullis (50 proc., 13/26).

Tarp atlikusių nedaug baudos metimų pažymėtinas kitas „Monaco“ žaidėjas J.Boutsiele‘is, kuris pataikė tik 3 iš 13 baudų (23,1 proc.).