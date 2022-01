Ar „Clippers“ ir be savo lyderių toliau kurs stebuklus?

„Clippers“ ekipa nuo sezono pradžios verčiasi be savo žvaigždės Kawhi Leonardo. Neseniai susižeidė ir kitas lyderis Paulas George‘as. Jis patyrė alkūnės traumą ir į rikiuotę grįš tik po 2-3 savaičių. Be savo vedlių „Clippers“ praėjusią savaitę sensacingai 120:116 paklupdė vienus Rytų konferencijos favoritų „Brooklyn Nets“. Be to, 91:82 nugalėjo pajėgią „Boston Celtics“ komandą. Los Andželo klubui, kuris iš 37 dvikovų laimėjo 19, įžaidėjas Reggie Jacksonas pelno 17,2 taško. „Clippers“ krepšininkai Vakaruose žengia šešti.

Labai solidų žaidimą šiose pirmenybėse demonstruoja „Grizzlies“ krepšininkai. Jie Vakarų konferencijoje užima ketvirtąją vietą – 23 pergalės, 14 nesėkmių. Memfio klubas dabar triumfavo ketveriose rungtynėse iš eilės. „Grizzlies“ gretose šiame čempionate sunkiai sustabdomas gynėjas Ja Morantas. Jis įmeta 24,7 taško, pataiko net 40 proc. tritaškių. Los Andželo ir Memfio komandos šį sezoną susitiks trečią kartą. Pirmuose dviejuose mačuose stipresni buvo „grizliai“ – 120:114 ir 120:108.

Dabar nesėkmingai rungtyniauja „Haws“. „Vanagai“ laimėjo tik trejas iš pastarųjų 10 rungtynių ir Rytuose nukrito į 12-ąją poziciją. Atlantos klube pirmuoju smuiku griežia įžaidėjas Trae Youngas. Jis varžovams atseikėja 27,5 taško, taip pat atlieka 9,4 rezultatyvaus perdavimo.

Sausio 5-ąją Lietuvos laiku „New Orleans Pelicans“ ekipa, kuriai pastaruoju metu dėl COVID-19 sveikatos ir saugumo protokolo nepadėjo Jonas Valančiūnas, savo aikštėje kovos su „Phoenix Suns“. „Pelikanai“ Vakaruose rikiuojasi priešpaskutiniai, 14-ti. Jų sąskaitoje – 10 pergalių, 23 pralaimėjimai. Tiesa, Naujojo Orleano krepšininkai dabar laimėjo penkias dvikovas iš septynių. „Suns“ Vakarų konferencijoje užima antrąją vietą. „Saulės“ turi 27 pergales ir 8 nesėkmes. Tačiau Fynikso klubas laimėjo tik vieną iš paskutinių keturių rungtynių. J.Valančiūnas šį sezoną vidutiniškai pelno 18,5 taško, sugriebia po 12 kamuolių, iš toli atakuoja įspūdingu 45,3 proc. tikslumu.