Tai buvo rezultatyviausias Vilniaus komandos mačas šį sezoną. Iki tol daugiausiai taškų vilniečiai buvo įmetę į „Šiaulių“ krepšį, kai pelnė 101 tašką.

Į priekį nugalėtojus vedė nė vieno metimo neprametęs Tanneris Leissneris. Geriausias karjeros Lietuvoje rungtynes sužaidęs amerikietis pelnė 19 taškų.

Sostinės ekipa dviženklį pranašumą įgijo jau pirmojo kėlinio pabaigoje, kai spurtavo 8:0 ir atsiplėšė 18:8. Įpusėjus susitikimui komandas skyrė 13 taškų – 44:31.

Po pertraukos vilniečiai įjungė dar aukštesnę pavarą ir pradėjo varžovų triuškinimą – įpusėjus trečiajam kėliniui „Rytas“ jau buvo nutolęs 63:36.

Likęs rungtynių laikas buvo formalumas. Vilniaus klubas toliau užtikrintai kontroliavo situaciją ir nuskambėjus finalinei sirenai džiaugėsi eiline pergale.

„Rytas“: Tanneris Leissneris 19 (9/9 metimai), Kennethas Smithas (8 rez. per.), Ivanas Buva (6 atk. kam.), Gytis Radzevičius (6 atk. kam.) po 15, Arnas Butkevičius 13 (5/6 dvit.) Maurice’as Ndouras 12 (5/8 dvit.), Margiris Normantas (7 atk. kam., 8 rez. per.) ir Vaidas Kariniauskas (6 rez. per.) po 6.

„Labas GAS“: Jovanas Kljajičius 16 (6/6 dvit., 0/5 trit.), Tahjus Eaddy 14 (3/4 trit.), Ivanas Perasovičius 11 (6 atk. kam.), Erikas Venskus 8 (4/5 dvit.), Ignas Sargiūnas 7 (1/8 metimai, 5 atk. kam.).