Istorinis RKL vakaras: vienose rungtynėse krito du visų laikų rekordai

Išvykoje rungtyniavę ignaliniečiai 110:85 nepaliko vilčių Suvalkijos ekipai, o G. Sutkus pelnė 34 taškus, realizuodamas visus mestus 17 dvitaškių. Šis krepšininko pasirodymas nuskynė du rekordus vienu metu – daugiausiai pataikytų dvitaškių ir daugiausiai iš eilės pataikytų dvitaškių.

Įdomu tai, kad be klaidų iš dviejų taškų zonos atakavęs krepšininkas tik kartą stojo prie baudų metimo linijos ir prametė abi baudas. Be viso to, G. Sutkus sugriebė 9 atšokusius kamuolius ir surinko 44 naudingumo balus.

Galingų individualių pasirodymų netrūko ir Marijampolės ekipoje – aštuoniolikmetis Airidas Luckus pelnė 32 taškus, o jo bendraamžis Matas Dabulevičius – 22 (7/12 dvit.).

„Biržų“ serija ir išvytas treneris

Pirmosios šių metų rungtynės vyko Plungėje, kur vietos „Olimpas“ priėmė Kauno LSU-Atleto studentus. Šeimininkai metus pradėjo pergalingai, 75:62 įveikdami Lietuvos sporto universiteto studentus.

Plungiškiai visus reikalus išsprendė antrajame kėlinyje, jį laimėdami 28:7.

„Olimpui“ 15 taškų surinko Žygimantas Jocys, o „LSU-Atletą“ į priekį vedė Edvinas Daunys, surinkęs 17 taškų.

„Tos šventės – visai nedėkingos. Treniruočių mažai, tokie žaidėjai nesavi ir paliko. Antrąjį kėlinį gerai sužaidėme ir matyt komanda pagalvojo, kad čia viskas baigta. Bet „Atletas“ yra gera komanda, jaunimas greitai bėga, lekia – atsipalaiduosi ir pralaimėsi“, – žemaitiška šnekta po rungtynių kalbėjo „Olimpo“ strategas Alidas Žukauskas.

„Iš šalies atrodė, kad žaidėjai nuo suolo į rungtynes įėjo nepasiruošę. Mūsų įžaidėjas padarė kelias klaidas ir prasidėjo chaosas, kurį jaunoje komandoje gana sunku suvaldyti. O po pertraukos prisiminėme, kad galime gintis – pirmoje pusėje praleidome 49 taškus, antroje – 26. Galime gerai gintis, bet įkritome į duobę ir buvo sunku iš jos išlipti“, – po pralaimėjimo komentavo „LSU-Atletui“ rungtynėse vadovavęs Matas Juzeliūnas.

Tuo tarpu šventinė pertrauka neišsprendė Akmenės r. „Patriots“ ekipos problemų. Šįkart Šiaurės Lietuvos atstovai namuose 66:87 nusileido „Jurbarko-Kario“ klubui. Akmeniškiams tai buvo ketvirtasis pralaimėjimas iš eilės, o ilgą laiką lentelės viršūnėje buvę Vytauto Padgurecko auklėtiniai nusirito į 10-ąją vietą.

Panemunės krašto klubą į pergalę vedė Deividas Rinkūnas, surinkęs 17 taškų, atkovojęs 8 kamuolius ir 5 kartus sėkmingai asistavęs komandos draugams. Jo sąskaitoje – net 33 naudingumo balai. „Patriots“ gretose rezultatyviausiai žaidė Robertas Žibikas, pelnęs 21 tašką.

Gruodžio mėnesį pagreitį įgijusi „Biržų“ komanda arklių nestabdė ir prasidėjus sausiui. Šįkart smegduobių krašto ekipa į Karvės olos dugną palydėjo Kauno technologijos universiteto studentus, namuose juos įveikdama 87:80.

Žydrūno Kačinsko auklėtiniai laimėjo visus keturis kėlinius, tačiau KTU studentai iki paskutiniųjų minučių buvo šalia. Likus dviem minutėms iki susitikimo pabaigos komandas teskyrė vienas taškas (78:77), tačiau iniciatyvą į savo rankas perėmęs „Biržų“ aukštaūgis Andrejus Tichonovas pelnė 7 taškus iš eilės ir uždarė rungtynes.

„Biržų“ gretose nesulaikomai rungtyniavo Darius Griškėnas, pelnęs 27 taškus (10/14 dvit.), 15 pridėjo A. Tichonovas. KTU gretose 19 taškų surinko Žygimantas Kerza.

Svarbią pergalę šį savaitgalį iškovojo ir Kėdainių „SC-Ateitis“ ekipa. Vidurio Lietuvos ekipa 78:68 namuose palaužė Ukmergės „Olimpo“ pasipriešinimą.

Antrojo kėlinio pabaigoje už ginčus su arbitrais iš aikštės buvo išvytas „Olimpo“ strategas Šarūnas Ciparis, o be trenerio likę ukmergiškiai trečiajame kėlinyje užkūrė tikrą pirtį aikštelės šeimininkams. „Olimpas“ trečiąjį kėlinį laimėjo 26:9 ir praktiškai panaikino 19 taškų persvarą, kurią per du kėlinius buvo susikrovę Gedimino Butkaus auklėtiniai.

Tačiau perlaužti rungtynių svečiams nepavyko – savo pajėgas mobilizavę kėdainiškiai išplėšė pergalę 10 taškų skirtumu.

Europoje nukeliamų rungtynių baubas pasiekė įr RKL. Šio savaitgalio puošmena turėjusios tapti rungtynės tarp Vilniaus „Riviles“ ir „Tauragės“ neįvyko dėl vilniečių ekipoje fiksuotų susirgimų koronavirusu. Tuo tarpu Klaipėdos LCC legionieriai, grįžę į Lietuvą po švenčių, dienas leidžia saviizoliacijoje – dėl to neįvyko klaipėdiečių mūšis su „Raseinių“ ekipa.

A divizione pirmauja Vilniaus „Rivile“, antri žengia Kauno r. „Omegos“ krepšininkai.

Lygos naujokų staigmena

B divizione sunkią pergalę iškovojo Pakruojo „Pakruojo SC-Lygumų ŽŪB“ klubas. Pakruojiškiai 73:70 įveikė Panevėžio „Romeogym“ klubą ir įsirašė 8-ają pergalę per 11 rungtynių.

Panevėžiečių neišgelbėjo ir puikus Augusto Gaivenio žaidimas – jis pelnė 25 taškus, atkovojo 11 kamuolių ir surinko 28 naudingumo balus. Nugalėtojus į pergalę vedė Mantas Jankaitis – jo kraityje 25 taškai (8/9 dvit.).

Netikėtai kluptelėjo Šiaulių r. „Kuršėnų SM-Grafų Furniture“ ekipa. Kuršėniškiai namuose 84:88 buvo priversti pripažinti Skuodo „Kuršastos“ pranašumą.

Skuodiškius į pergalę vedė Paulius Mitkus, surinkęs 18 taškų. Kuršėnų ekipoje 27 taškus surinko Aurelijus Jančenko, 21 – Gražvydas Mockus.

B diviziono A grupėje pirmauja pralaimėjimo kartėlio dar nepatyrusi Radviliškio „Radviliškis-ŠSPC“ ekipa. B grupėje lyderiauja taip pat nepralaimėjusi Kupiškio komanda.