J. Valančiūnas su „Pelicans“ nepasipriešino „Nets“ ekipai, kuri prarado K. Durantą

29 metų J.Valančiūnui tai buvo prastos ruungtynės – centras per 31 min. pelnė 13 taškų (6/11 dvitaškių, 0/1 tritaškių, 1/2 baudų), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus, be to, 4 kartus prasižengė.

5 atkovoti kamuoliai – pakartotas mažiausias grobis šį sezoną.

Taip nutrūko J.Valančiūno penkių iš eilės dvigubų dviženklių serija.

„Pelicans“ po dviejų kėlinių atsiliko 41:69 ir mačo baigtis buvo aiški.

Po pertraukos „Pelicans“ spurtavo 11:0 ir kiek priartėjo (55:71), tačiau šeimininkai susigriebė ir neleido kurti intrigos net ir žaisdami be vieno lyderių Kevino Duranto.

K.Durantas patyrė traumą dar iki pertraukos, kai užkliuvo už komandos draugo Bruce'o Browno.

Šlubuodamas K.Durantas išėjo į drabužinę.

Bruklino komandą pirmyn Jamesas Hardenas, kuris per 40 min. pelnė 27 taškus (7/10 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 7/8 baudų), atkovojo 8 kamuolius ir atliko 15 rezultatyvių perdavimų.

„Nets“: Jamesas Hardenas 27 (7/10 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 7/8 baudų, 8 atk. kam., 15 rez. perd.), Patrickas Millsas 21, Camas Thomasas 20, Kessleris Edwardsas 16.

„Pelicans“: Brandonas Ingramas 22 (6/15 dvitaškių, 2/6 tritaškių, 8 rez. perd.), Joshas Hartas 14 (11 atk. kam.), Herbertas Jonesas ir Jonas Valančiūnas (6/11 dvitaškių, 5 atk. kam.) po 13.